M-A-X написав: А почему не протестантами, они богаче. А почему не протестантами, они богаче.

Папа исполняет то, что ему поручил Иисус, сказав Петру: Ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою

И дам тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах

Паси овец моих

Libo написав: Не надо забывать, что у Папы миллиард прихожан. Не надо забывать, что у Папы миллиард прихожан.

Викарий Христа, епископ Рима, преемник Петра, Слуга Слуг Божиих. Это – некоторые из титулов Папы - само это слово греческого происхождения и означает «отец», оно относится к Римскому первосвященнику в значении отца всех верующих. О роли Папы нашему корреспонденту рассказывает архиепископ Лечче монс. Космо Франческо Руппи:«Мне очень нравится слово «Отец», мы обычно говорим «Святейший Отец», псокольку Папа представляет вселенское отцовство Бога, и роль его в Церкви – это быть не только викарием Христа, преемником Петра, епископом Рима, но прежде всего быть «Отцом».». К этому возвещению Иисуса следует добавить присуждение первенства, когда он сказал Петру трижды: «». Таким образом,».Второй Ватиканский Собор пояснил в «Lumen Gentium», Конституции о Церкви, каковы отношения между Папой, князем апостолов, и другими епископами. Папа – это центр, вершина Собора. Иисус избрал Собор Апостолов, и внутри этого Собора Апостолов – его главу: Симона Петра. Между епископами и епископом Рима существуют отношения собоорности, но есть также первенство Римского епископа по отношению к остальным епископам».Христос в Евангелии говорит Петру: «Утверди братьев твоих». «Это означает, что задача Петра не только в том, чтобы представлять единство, но и в том, чтобы быть центром истины, центром правой веры. Я должен внимать словам Папы, следуя указанному им пути. Конечно, этот путь указан Христом, но роль Папы – не только назначать епископов, но и утверждать их в истине. И это – прекрасная миссия, не умаляющая апостольского авторитета епископов, но наделяющая Церковь большим богатством и большей уверенностью. Чтобы понять, какова роль Папы, следует вспомнить о трех богословских добродетелях: вере, надежде и любви. Папа – это первый и величайший свидетель веры , первый сеятель надежды и главный выразитель любви».«История (Церкви) отмечена преследованиями, не только в первые века, но и в прошлом столетии, вплоть до сегодняшних дней, но Церковь всегда выживала в преследованиях. Врата ада не одолевают ее. В начале 19 века один знаменитый итальянец, Джузеппе Маццини, сказал: «Это – последний Папа». И с тех пор их было около десятка. Врата ада не одолевают ее, потому что Господь сказал прекрасные слова: «Я с вами во все дни до скончания века».Католицизм объединяет более чем 1,3 миллиарда человек.Обязанность подлинно толковать написанное или устно переданное Слово Божие была вверена только живому Учительству Церкви, власть которого основана на имени Иисуса Христа, то есть это задание поручено епископам в единстве с преемником Петра, Епископом Римским.Это Учительство не превышает Слова Божия, а служит ему, уча только тому, что было передано, так как, в силу Божественного поручения и при содействии Духа Святого, оно благочестиво слушает Слово, свято хранит его, верно излагает и черпает в этом едином залоге веры все то, чему оно предлагает верить как богооткровенному.Учительство Церкви полностью зиждется на власти, полученной от Христа, когда оно формулирует догматы, то есть когда оно предлагает в форме, обязывающей христианский народ к необратимому согласию в вере, истины, содержащиеся в Божественном Откровении или бесспорно с ним связанные.Из Катехизиса Католической Церкви.