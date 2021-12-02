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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7525752675277528
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 22:58

  Schmit написав:Так и не понял, кто врет? BBC или unicdima?

Формула Штайнмайера
Была предложена министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в октябре 2015 года на парижском саммите «нормандской четвёрки» и подтверждена на встрече «нормандской четвёрки» в Берлине 19 октября 2016 года
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Конечно Зеленский виноват.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 22:58

  M-A-X написав:
  Schmit написав:
  M-A-X написав:Не переводите стрелки и не врите https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D ... 0%B8%D0%B9

Хотя, люди, которые лгут, тоже нужны.
Без них скучно жить было бы.
Да и все в определенных обстоятельствах врут.
От тотальной правды можно сойти с ума, скатиться к синусам и косинусам.

Так и не понял, кто врет? BBC или unicdima?

Вы и BBC.

BBC врет - смешно.
  unicdima написав:
  Schmit написав:Так и не понял, кто врет? BBC или unicdima?

Формула Штайнмайера
Была предложена министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в октябре 2015 года на парижском саммите «нормандской четвёрки» и подтверждена на встрече «нормандской четвёрки» в Берлине 19 октября 2016 года
--------------------------------------------------------------------------
Конечно Зеленский виноват.

Ну предложили, поговорили и шо? никто ничего не подписывал до 2019 года.
Порошенко продвигал свою "дорожную карту" с миротворцами и довольно таки успешно.
Порошенко пропонує Зеленському "дорожню карту" замість “формули Штайнмаєра”
"Запад" уже был готов на миротворцев, подсчитывали затраты для миссии, оставалось санкциями уломать пуйла, но тут выбрали Зе, который все похерил и подписал невыполнимого штайнмайера.
Schmit
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