«В одной комнате общаги живут три студента, ну и как положено студентам, хвалятся друг перед другом, какие они орлы и сколько раз за вечер они могут станцевать вальс со своей барышней. И вот как-то один из них просит остальных где-то погулять ночью, поскольку как раз выпал вариант с вальсом, друзья взяли с того обещание, чтобы тот дал им утром увидеть барышню.Так и случилось, утром они приходят, а барышня уходит, а как только та ушла – спросили о количестве вальса и студент на пальцах показал «5». Через время – ситуация повторяется с другим товарищем, но он показывает «6». Приходит время третьего. Все повторяется почти таким же образом, но парень один в комнате. На вопрос: «Сколько?», показывает «10» пальцами двух рук, а концовка оказалась неожиданной. На вопрос о том, где же барышня, студент ответил: «Не пришла».Так и Вы, казалось бы, а при чём здесь президент?