Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pgamaster написав:Hotab да тут просто башкой немного надо подумать зачем Путлеру это надо и сколько ваньков надо в землю положить чтобы сожрать хотябы Харьков. Это пугалки чтобы отвлечь от тарифов, проблем в энергетической сфере и прочего. Как баранов бугают то вирусом то войной и по ходу им это нравится. А гайки ве больше закручиваются что появляется желание уже стать на лыжи с этой страны.
Так пугает войной в первую очередь как раз порохатая "оппозиция", это они истерику подняли, что правительство не видит подготовки к войне. Поэтому про тарифы, энергетику и вирусы мимо.
pgamaster написав:Hotab да тут просто башкой немного надо подумать зачем Путлеру это надо и сколько ваньков надо в землю положить чтобы сожрать хотябы Харьков. Это пугалки чтобы отвлечь от тарифов, проблем в энергетической сфере и прочего. Как баранов бугают то вирусом то войной и по ходу им это нравится. А гайки ве больше закручиваются что появляется желание уже стать на лыжи с этой страны.
Так пугает войной в первую очередь как раз порохатая "оппозиция", это они истерику подняли, что правительство не видит подготовки к войне. Поэтому про тарифы, энергетику и вирусы мимо.
Libo написав:Как настроения, состоится у вас послезавтра мятеж? Пипл опять будет за Ахметова?
https://defence-line.org/2021/12/obicya ... i-chast-3/ «В одной комнате общаги живут три студента, ну и как положено студентам, хвалятся друг перед другом, какие они орлы и сколько раз за вечер они могут станцевать вальс со своей барышней. И вот как-то один из них просит остальных где-то погулять ночью, поскольку как раз выпал вариант с вальсом, друзья взяли с того обещание, чтобы тот дал им утром увидеть барышню.
Так и случилось, утром они приходят, а барышня уходит, а как только та ушла – спросили о количестве вальса и студент на пальцах показал «5». Через время – ситуация повторяется с другим товарищем, но он показывает «6». Приходит время третьего. Все повторяется почти таким же образом, но парень один в комнате. На вопрос: «Сколько?», показывает «10» пальцами двух рук, а концовка оказалась неожиданной. На вопрос о том, где же барышня, студент ответил: «Не пришла».