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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7535753675377538
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:15

  unicdima написав:
  pgamaster написав:Hotab да тут просто башкой немного надо подумать зачем Путлеру это надо и сколько ваньков надо в землю положить чтобы сожрать хотябы Харьков. Это пугалки чтобы отвлечь от тарифов, проблем в энергетической сфере и прочего. Как баранов бугают то вирусом то войной и по ходу им это нравится. А гайки ве больше закручиваются что появляется желание уже стать на лыжи с этой страны.

Так пугает войной в первую очередь как раз порохатая "оппозиция", это они истерику подняли, что правительство не видит подготовки к войне.
Поэтому про тарифы, энергетику и вирусы мимо.


FT: Країни ЄС скептично ставилися до можливого вторгнення Путіна в Україну. Але їх переконали дані розвідки США
От кляті порохоботи, вони усюди.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:11

  unicdima написав:
  pgamaster написав:Hotab да тут просто башкой немного надо подумать зачем Путлеру это надо и сколько ваньков надо в землю положить чтобы сожрать хотябы Харьков. Это пугалки чтобы отвлечь от тарифов, проблем в энергетической сфере и прочего. Как баранов бугают то вирусом то войной и по ходу им это нравится. А гайки ве больше закручиваются что появляется желание уже стать на лыжи с этой страны.

Так пугает войной в первую очередь как раз порохатая "оппозиция", это они истерику подняли, что правительство не видит подготовки к войне.
Поэтому про тарифы, энергетику и вирусы мимо.

:shock:
https://ua24ua.net/novoe-rosukrenergo-o ... ze-vlasti/
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/11/30/680259/
Для Зе практически всё "мимо".
А воют, ибо реально осознают, что и они под большим ударом.
Даже если общак уже в офшоре.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:40

Зображення

https://hvylya.net/news/242652-ahmetov- ... vereshchuk
  Libo написав:Как настроения, состоится у вас послезавтра мятеж? :roll:
Пипл опять будет за Ахметова? :shock:

https://defence-line.org/2021/12/obicya ... i-chast-3/
«В одной комнате общаги живут три студента, ну и как положено студентам, хвалятся друг перед другом, какие они орлы и сколько раз за вечер они могут станцевать вальс со своей барышней. И вот как-то один из них просит остальных где-то погулять ночью, поскольку как раз выпал вариант с вальсом, друзья взяли с того обещание, чтобы тот дал им утром увидеть барышню.

Так и случилось, утром они приходят, а барышня уходит, а как только та ушла – спросили о количестве вальса и студент на пальцах показал «5». Через время – ситуация повторяется с другим товарищем, но он показывает «6». Приходит время третьего. Все повторяется почти таким же образом, но парень один в комнате. На вопрос: «Сколько?», показывает «10» пальцами двух рук, а концовка оказалась неожиданной. На вопрос о том, где же барышня, студент ответил: «Не пришла».

Так и Вы, казалось бы, а при чём здесь президент?

Прямой текст: https://gordonua.com/news/politics/mosk ... 84321.html
Подоплёка:
Зображення

https://patrioty.org.ua/ecomomic/pokras ... 00832.html
http://www.niknews.mk.ua/2021/11/30/ukr ... m-nalogom/
https://patrioty.org.ua/ecomomic/siurpr ... 01065.html
И как же без кормильца? https://www.rbc.ua/rus/news/nalogovogo- ... 62980.html
Население, в то же время: https://ua24ua.net/v-polshe-chislo-zaro ... kraintsev/
Вы упустили https://exo.in.ua/news/54884 свой коментарий, по поводу тех, кто во имя Государства вынужден потерпеть "реформы"?
Что бы через пару лет стать Великим Государством.
Или может быть, с севера Американского континента иное видать?
Kudrjavuy
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  #<1 ... 7535753675377538
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