Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pgamaster написав:Hotab да тут просто башкой немного надо подумать зачем Путлеру это надо и сколько ваньков надо в землю положить чтобы сожрать хотябы Харьков. Это пугалки чтобы отвлечь от тарифов, проблем в энергетической сфере и прочего. Как баранов бугают то вирусом то войной и по ходу им это нравится. А гайки ве больше закручиваются что появляется желание уже стать на лыжи с этой страны.
Так пугает войной в первую очередь как раз порохатая "оппозиция", это они истерику подняли, что правительство не видит подготовки к войне. Поэтому про тарифы, энергетику и вирусы мимо.
Про структури НАТО в Україні від Коца https://www.kp.ru/daily/28365.5/4513826/ Звісно там не всьому треба вірити але в загальному вірно. Рівень співпраці з НАТО постійно зростає, а порохаті це заперечують.
unicdima написав:Про структури НАТО в Україні від Коца https://www.kp.ru/daily/28365.5/4513826/ Звісно там не всьому треба вірити але в загальному вірно. Рівень співпраці з НАТО постійно зростає, а порохаті це заперечують.
Штирлиц шел по Берлину... И что-то неуловимое выдавало в нем советского разведчика... То ли буденновка, лихо сдвинутая набекрень, то ли парашют, который волочился за ним по всему городу..
pgamaster написав:ruvex я рад что до вас начало доходить что народ сейчас это дойная "тарифная" корова, ну или бараны которых стригут 24/7. А еще баранов надо пугать чтбы не думали ниче "лишнего". А оппозиционные каналы прикрыть.