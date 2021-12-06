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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7535753675377538
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:15

  unicdima написав:
  pgamaster написав:Hotab да тут просто башкой немного надо подумать зачем Путлеру это надо и сколько ваньков надо в землю положить чтобы сожрать хотябы Харьков. Это пугалки чтобы отвлечь от тарифов, проблем в энергетической сфере и прочего. Как баранов бугают то вирусом то войной и по ходу им это нравится. А гайки ве больше закручиваются что появляется желание уже стать на лыжи с этой страны.

Так пугает войной в первую очередь как раз порохатая "оппозиция", это они истерику подняли, что правительство не видит подготовки к войне.
Поэтому про тарифы, энергетику и вирусы мимо.


FT: Країни ЄС скептично ставилися до можливого вторгнення Путіна в Україну. Але їх переконали дані розвідки США
От кляті порохоботи, вони усюди.
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 16:00

Re: Політичні дискусії

Про структури НАТО в Україні від Коца
https://www.kp.ru/daily/28365.5/4513826/
Звісно там не всьому треба вірити але в загальному вірно.
Рівень співпраці з НАТО постійно зростає, а порохаті це заперечують.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 17:27

  unicdima написав:Про структури НАТО в Україні від Коца
https://www.kp.ru/daily/28365.5/4513826/
Звісно там не всьому треба вірити але в загальному вірно.
Рівень співпраці з НАТО постійно зростає, а порохаті це заперечують.

Штирлиц шел по Берлину... И что-то неуловимое выдавало в нем советского разведчика...
То ли буденновка, лихо сдвинутая набекрень, то ли парашют,
который волочился за ним по всему городу..
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 08:36

  pgamaster написав:ruvex я рад что до вас начало доходить что народ сейчас это дойная "тарифная" корова, ну или бараны которых стригут 24/7. А еще баранов надо пугать чтбы не думали ниче "лишнего". А оппозиционные каналы прикрыть.

Почему только сейчас? Всегда было такое.
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