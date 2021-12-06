Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pgamaster написав:Hotab да тут просто башкой немного надо подумать зачем Путлеру это надо и сколько ваньков надо в землю положить чтобы сожрать хотябы Харьков. Это пугалки чтобы отвлечь от тарифов, проблем в энергетической сфере и прочего. Как баранов бугают то вирусом то войной и по ходу им это нравится. А гайки ве больше закручиваются что появляется желание уже стать на лыжи с этой страны.
Так пугает войной в первую очередь как раз порохатая "оппозиция", это они истерику подняли, что правительство не видит подготовки к войне. Поэтому про тарифы, энергетику и вирусы мимо.
Про структури НАТО в Україні від Коца https://www.kp.ru/daily/28365.5/4513826/ Звісно там не всьому треба вірити але в загальному вірно. Рівень співпраці з НАТО постійно зростає, а порохаті це заперечують.
unicdima написав:Про структури НАТО в Україні від Коца https://www.kp.ru/daily/28365.5/4513826/ Звісно там не всьому треба вірити але в загальному вірно. Рівень співпраці з НАТО постійно зростає, а порохаті це заперечують.
Штирлиц шел по Берлину... И что-то неуловимое выдавало в нем советского разведчика... То ли буденновка, лихо сдвинутая набекрень, то ли парашют, который волочился за ним по всему городу..
pgamaster написав:ruvex я рад что до вас начало доходить что народ сейчас это дойная "тарифная" корова, ну или бараны которых стригут 24/7. А еще баранов надо пугать чтбы не думали ниче "лишнего". А оппозиционные каналы прикрыть.
unicdima написав:Про структури НАТО в Україні від Коца https://www.kp.ru/daily/28365.5/4513826/ Звісно там не всьому треба вірити але в загальному вірно. Рівень співпраці з НАТО постійно зростає, а порохаті це заперечують.
https://streebogblog.wordpress.com/2017 ... %b2%d1%83/ .............................................................. 21.«Образец надо дать. Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не менее 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. Отнять у них весь хлеб. Назначить заложников, согласно вчерашней телеграмме. Сделать так, чтобы на сотни верст народ видел, трепетал, знал, кричал… Найдите людей потверже». (Из телеграммы Евгении Бош, Кураеву и Микину).
22.«Допустимо и возможно, что погибнет и 90% населения, чтобы оставшимся в живых 10% удалось дожить до всемирной революции и до социализма».
Подборка цитат Ленина по Украине
А цель этого едина(возвращаемся к первому пункту): Грабить, грабить, грабить и вывозить!
Кроме боеприпасов, продовольствия, средств гигиены, аккумуляторов, батареек, обратите внимание на простые вещи для обмена — ножи, зажигалки, мыло, кремни. И еще алкоголь, который может храниться долго — виски (марка не имеет значения), пусть самый дешевый, это очень хороший товар для обмена. ....Многие умерли из-за антисанитарии. Вам будут нужны очень простые вещи, но в очень больших количествах, например, очень много мешков для мусора. И клейкой ленты. Одноразовые тарелки и стаканы, пластиковые или картонные, их понадобится очень много. Я это знаю, потому что мы этим не запаслись. Мое мнение, что запас средств гигиены более важен, чем запас продовольствия.... Можно легко подстрелить голубя, найти съедобные растения, но невозможно найти или подстрелить дезинфицирующее средство, например. Необходимо иметь много моющих средств, дезинфицирующие средства, мыло, перчатки, маски… все одноразовое...7. Дорого ли стоила соль? Дорого, но дешевле чем кофе и сигареты. У меня было много алкоголя, и я его обменивал без проблем. Потребление алкоголя выросло более чем в 10 раз, нежели обычно... наверное, для бартера лучше запасаться сигаретами, зажигалками и батарейками, потому что они занимают меньше места.... За несколько дней до того, как «дерьмо попало в вентилятор», политики по телевизору продолжали повторять, что все хорошо. ============== ..... Зачастую, совершенно глупые вещи убивали людей. При отсутствии лекарств и недостатке воды, простой диареи будет достаточно, чтобы убить вас, особенно детей, в течение нескольких дней. У нас было много кожных заболеваний, пищевых отравлений и мы ничего не могли с этим сделать. Использовали много лекарственных растений и алкоголь. На короткий срок это помогало, но в долгосрочной перспективе, это было ужасно. Гигиена это основное, ну и иметь максимальное количество лекарств, особенно антибиотиков. (с)
Кроме боеприпасов, продовольствия, средств гигиены, аккумуляторов, батареек, обратите внимание на простые вещи для обмена — ножи, зажигалки, мыло, кремни. И еще алкоголь, который может храниться долго — виски (марка не имеет значения), пусть самый дешевый, это очень хороший товар для обмена. ....Многие умерли из-за антисанитарии. Вам будут нужны очень простые вещи, но в очень больших количествах, например, очень много мешков для мусора. И клейкой ленты. Одноразовые тарелки и стаканы, пластиковые или картонные, их понадобится очень много. Я это знаю, потому что мы этим не запаслись. Мое мнение, что запас средств гигиены более важен, чем запас продовольствия.... Можно легко подстрелить голубя, найти съедобные растения, но невозможно найти или подстрелить дезинфицирующее средство, например. Необходимо иметь много моющих средств, дезинфицирующие средства, мыло, перчатки, маски… все одноразовое...7. Дорого ли стоила соль? Дорого, но дешевле чем кофе и сигареты. У меня было много алкоголя, и я его обменивал без проблем. Потребление алкоголя выросло более чем в 10 раз, нежели обычно... наверное, для бартера лучше запасаться сигаретами, зажигалками и батарейками, потому что они занимают меньше места.... За несколько дней до того, как «дерьмо попало в вентилятор», политики по телевизору продолжали повторять, что все хорошо. ============== ..... Зачастую, совершенно глупые вещи убивали людей. При отсутствии лекарств и недостатке воды, простой диареи будет достаточно, чтобы убить вас, особенно детей, в течение нескольких дней. У нас было много кожных заболеваний, пищевых отравлений и мы ничего не могли с этим сделать. Использовали много лекарственных растений и алкоголь. На короткий срок это помогало, но в долгосрочной перспективе, это было ужасно. Гигиена это основное, ну и иметь максимальное количество лекарств, особенно антибиотиков. (с)
Война на Донбассе показала ещё ряд "проблем", которые присущи для всего Левобережья Украины. Это: 1. Наличные.
2. Транспорт
3. Вода и прежде всего питьевая.
4. Средства обеззараживания воды.
5. Защищённые Средства связи: о таких вещах, как мобильный, интернет, зобоящик, радио, ... - стоит сразу забыть повысит % выживаемости.
6. Критический запас продуктов(6 месяцев)
7. Доступ к средствам нелживых источников Массовой информации - а таковых нет по определению.
8. Автономные, практичные источники энергии(света нет, газа нет, уголь свои твари разворовали, степь в которой нет леса, бензин, солярка, керосин, бензол, ....)
9. Оборонные предприятия(машиностроение) - что интересно, их остатки, в первую очередь уничтожили ещё Порошенковские баскаки. .................................................................... А то, что происходит сейчас ........ целую ветку накропал, а понимания у большинства, как не было так и нет. Даже наоборот .... я так понимаю московитяне крапают.
Кроме боеприпасов, продовольствия, средств гигиены, аккумуляторов, батареек, обратите внимание на простые вещи для обмена — ножи, зажигалки, мыло, кремни. И еще алкоголь, который может храниться долго — виски (марка не имеет значения), пусть самый дешевый, это очень хороший товар для обмена. ....Многие умерли из-за антисанитарии. Вам будут нужны очень простые вещи, но в очень больших количествах, например, очень много мешков для мусора. И клейкой ленты. Одноразовые тарелки и стаканы, пластиковые или картонные, их понадобится очень много. Я это знаю, потому что мы этим не запаслись. Мое мнение, что запас средств гигиены более важен, чем запас продовольствия.... Можно легко подстрелить голубя, найти съедобные растения, но невозможно найти или подстрелить дезинфицирующее средство, например. Необходимо иметь много моющих средств, дезинфицирующие средства, мыло, перчатки, маски… все одноразовое...7. Дорого ли стоила соль? Дорого, но дешевле чем кофе и сигареты. У меня было много алкоголя, и я его обменивал без проблем. Потребление алкоголя выросло более чем в 10 раз, нежели обычно... наверное, для бартера лучше запасаться сигаретами, зажигалками и батарейками, потому что они занимают меньше места.... За несколько дней до того, как «дерьмо попало в вентилятор», политики по телевизору продолжали повторять, что все хорошо. ============== ..... Зачастую, совершенно глупые вещи убивали людей. При отсутствии лекарств и недостатке воды, простой диареи будет достаточно, чтобы убить вас, особенно детей, в течение нескольких дней. У нас было много кожных заболеваний, пищевых отравлений и мы ничего не могли с этим сделать. Использовали много лекарственных растений и алкоголь. На короткий срок это помогало, но в долгосрочной перспективе, это было ужасно. Гигиена это основное, ну и иметь максимальное количество лекарств, особенно антибиотиков. (с)
Так вот чем для нас нас может закончится политика поиска мира в глазах сумасшедшего. Говорили же порохоботы "Хочешь мира - готовся к войне", "Армия-мова-вира". "Фигня все это" - посмеивались зелебобики и на 2,5 года забили на армию, оборонзаказы, на ракетные программы...