Кроме боеприпасов, продовольствия, средств гигиены, аккумуляторов, батареек, обратите внимание на простые вещи для обмена — ножи, зажигалки, мыло, кремни. И еще алкоголь, который может храниться долго — виски (марка не имеет значения), пусть самый дешевый, это очень хороший товар для обмена. ....Многие умерли из-за антисанитарии. Вам будут нужны очень простые вещи, но в очень больших количествах, например, очень много мешков для мусора. И клейкой ленты. Одноразовые тарелки и стаканы, пластиковые или картонные, их понадобится очень много. Я это знаю, потому что мы этим не запаслись. Мое мнение, что запас средств гигиены более важен, чем запас продовольствия.... Можно легко подстрелить голубя, найти съедобные растения, но невозможно найти или подстрелить дезинфицирующее средство, например. Необходимо иметь много моющих средств, дезинфицирующие средства, мыло, перчатки, маски… все одноразовое...7. Дорого ли стоила соль?

Дорого, но дешевле чем кофе и сигареты. У меня было много алкоголя, и я его обменивал без проблем. Потребление алкоголя выросло более чем в 10 раз, нежели обычно... наверное, для бартера лучше запасаться сигаретами, зажигалками и батарейками, потому что они занимают меньше места....

За несколько дней до того, как «дерьмо попало в вентилятор», политики по телевизору продолжали повторять, что все хорошо.

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Зачастую, совершенно глупые вещи убивали людей. При отсутствии лекарств и недостатке воды, простой диареи будет достаточно, чтобы убить вас, особенно детей, в течение нескольких дней.

У нас было много кожных заболеваний, пищевых отравлений и мы ничего не могли с этим сделать.

Использовали много лекарственных растений и алкоголь. На короткий срок это помогало, но в долгосрочной перспективе, это было ужасно.

Гигиена это основное, ну и иметь максимальное количество лекарств, особенно антибиотиков. (с)