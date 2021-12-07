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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7536753775387539
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 13:37

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Интересно, патриоты-порохоботы, разгоняющие тему большой войны задумываются о том, какую "пользу" такие разговоры представляют для Украины? Что будет делать любой реальный или потенциальный инвестор, поверивший в эти слухи? Очевидно - тикать отсюда побыстрее. Что будет делать пересичный? Прежде чем запасаться солью и спичками - заберет все депозиты и купит доллары. Что будут делать молодые люди, студенты - постараются уехать за границу, чтобы не быть призваными на войну с ядерной державой. Что будет делать собственник недвижимости, на которую могут посыпаться бомбы и ракеты?

Сцикуни ще в чотирнадцятому злиняли, і свої, і інвестори. Для того Пуйло гоняє танчики і робить обстріли, щоб зробити гірше нам і собі. Що з хворого на голову взяти?
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