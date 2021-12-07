Tegularius написав:Интересно, патриоты-порохоботы, разгоняющие тему большой войны задумываются о том, какую "пользу" такие разговоры представляют для Украины? Что будет делать любой реальный или потенциальный инвестор, поверивший в эти слухи? Очевидно - тикать отсюда побыстрее. Что будет делать пересичный? Прежде чем запасаться солью и спичками - заберет все депозиты и купит доллары. Что будут делать молодые люди, студенты - постараются уехать за границу, чтобы не быть призваными на войну с ядерной державой. Что будет делать собственник недвижимости, на которую могут посыпаться бомбы и ракеты?
Сцикуни ще в чотирнадцятому злиняли, і свої, і інвестори. Для того Пуйло гоняє танчики і робить обстріли, щоб зробити гірше нам і собі. Що з хворого на голову взяти?