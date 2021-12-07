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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7536753775387539
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 13:37

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Интересно, патриоты-порохоботы, разгоняющие тему большой войны задумываются о том, какую "пользу" такие разговоры представляют для Украины? Что будет делать любой реальный или потенциальный инвестор, поверивший в эти слухи? Очевидно - тикать отсюда побыстрее. Что будет делать пересичный? Прежде чем запасаться солью и спичками - заберет все депозиты и купит доллары. Что будут делать молодые люди, студенты - постараются уехать за границу, чтобы не быть призваными на войну с ядерной державой. Что будет делать собственник недвижимости, на которую могут посыпаться бомбы и ракеты?

Сцикуни ще в чотирнадцятому злиняли, і свої, і інвестори. Для того Пуйло гоняє танчики і робить обстріли, щоб зробити гірше нам і собі. Що з хворого на голову взяти?
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:41

  Tegularius написав:
  Schmit написав:Так вот чем для нас нас может закончится политика поиска мира в глазах сумасшедшего.
Говорили же порохоботы "Хочешь мира - готовся к войне", "Армия-мова-вира".
"Фигня все это" - посмеивались зелебобики и на 2,5 года забили на армию, оборонзаказы, на ракетные программы...


Интересно, патриоты-порохоботы, разгоняющие тему большой войны задумываются о том, какую "пользу" такие разговоры представляют для Украины?

По вашему лозунг "Хочешь мира - готовся к войне" - разгон темы большой войны?
Предлагаете ослабить армию до уровня 2014?

  Tegularius написав:Что будет делать любой реальный или потенциальный инвестор, поверивший в эти слухи? Очевидно - тикать отсюда побыстрее. Что будет делать пересичный? Прежде чем запасаться солью и спичками - заберет все депозиты и купит доллары. Что будут делать молодые люди, студенты - постараются уехать за границу, чтобы не быть призваными на войну с ядерной державой. Что будет делать собственник недвижимости, на которую могут посыпаться бомбы и ракеты?

А "переворот" назначенный зезедентом на 1 декабря вас не напугал?
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:46

  BìnhAutoDat написав:
  Tegularius написав:С такими "патриотами" Украине и враги не нужны.

Ну начинается все с внешних источников обычно.

А что имеете сказать о Зеленском, который на весь мир анонсирует государственный переворот в стране ?

Как тут с инвесторами ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:51

  Tegularius написав:Интересно, патриоты-порохоботы, разгоняющие тему большой войны задумываются о том, какую "пользу" такие разговоры представляют для Украины? Что будет делать любой реальный или потенциальный инвестор, поверивший в эти слухи? Очевидно - тикать отсюда побыстрее. Что будет делать пересичный? Прежде чем запасаться солью и спичками - заберет все депозиты и купит доллары. Что будут делать молодые люди, студенты - постараются уехать за границу, чтобы не быть призваными на войну с ядерной державой. Что будет делать собственник недвижимости, на которую могут посыпаться бомбы и ракеты?

С такими "патриотами" Украине и враги не нужны.

Я тебе напоминаю, что Пуйло ведёт войну с Украиной уже 8-й год. Запомни уже наконец-то

Далее, западные издания FT и Bild тоже порохоботы ?

Или у тебя порохоботы все, кто говорит о том, что РФ ведёт войну против Украины ?

И об инвесторах.
Когда главное лицо страны Зеленский на весь мир объявляет о государственном перевороте, который не происходит, то инвесторы и будут себя вести, как ты написал.
Только при чём здесь "порохоботы" ?

Если "порохоботы" говорят, что король голый, то проблемы явно не у "порохоботов". Советую тебе перечитать эту сказку :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:05

Уже не прячутся. Пасечник и Пушилин официально в "Единой Рос

Уже не прячутся. Пасечник и Пушилин официально в "Единой России"


Такой вот "внутриукраинский" конфликт
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:11

Ітогі подвєдьом

Ну что же, ітогі подвєдьом

Это "порохоботы", которые говорят, что РФ воюет против Украины уже 8-й год - "угроза" инвесторам

А про Зеленского, который анонсирует государственный переворот, которого не было - молчание, тишина. Никакой реакции.

Это же никакой угрозы инвесторам. Вкладываться в страну, в которой главное лицо страны анонсирует государственный переворот.
Да инвесторы просто в очередь выстроятся
pesikot
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  #<1 ... 7536753775387539
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