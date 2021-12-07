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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 08 гру, 2021 13:37
Tegularius написав:
Интересно, патриоты-порохоботы, разгоняющие тему большой войны задумываются о том, какую "пользу" такие разговоры представляют для Украины? Что будет делать любой реальный или потенциальный инвестор, поверивший в эти слухи? Очевидно - тикать отсюда побыстрее. Что будет делать пересичный? Прежде чем запасаться солью и спичками - заберет все депозиты и купит доллары. Что будут делать молодые люди, студенты - постараются уехать за границу, чтобы не быть призваными на войну с ядерной державой. Что будет делать собственник недвижимости, на которую могут посыпаться бомбы и ракеты?
Сцикуни ще в чотирнадцятому злиняли, і свої, і інвестори. Для того Пуйло гоняє танчики і робить обстріли, щоб зробити гірше нам і собі. Що з хворого на голову взяти?
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Додано: Сер 08 гру, 2021 15:41
Tegularius написав: Schmit написав:
Так вот чем для нас нас может закончится политика поиска мира в глазах сумасшедшего.
Говорили же порохоботы "Хочешь мира - готовся к войне", "Армия-мова-вира".
"Фигня все это" - посмеивались зелебобики и на 2,5 года забили на армию, оборонзаказы, на ракетные программы...
Интересно, патриоты-порохоботы, разгоняющие тему большой войны задумываются о том, какую "пользу" такие разговоры представляют для Украины?
По вашему лозунг "Хочешь мира - готовся к войне" - разгон темы большой войны?
Предлагаете ослабить армию до уровня 2014?
Tegularius написав:
Что будет делать любой реальный или потенциальный инвестор, поверивший в эти слухи? Очевидно - тикать отсюда побыстрее. Что будет делать пересичный? Прежде чем запасаться солью и спичками - заберет все депозиты и купит доллары. Что будут делать молодые люди, студенты - постараются уехать за границу, чтобы не быть призваными на войну с ядерной державой. Что будет делать собственник недвижимости, на которую могут посыпаться бомбы и ракеты?
А "переворот" назначенный зезедентом на 1 декабря вас не напугал?
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Додано: Сер 08 гру, 2021 18:46
BìnhAutoDat написав: Tegularius написав:
С такими "патриотами" Украине и враги не нужны.
Ну начинается все с внешних источников обычно.
А что имеете сказать о Зеленском, который на весь мир анонсирует государственный переворот в стране ?
Как тут с инвесторами ?
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Додано: Сер 08 гру, 2021 18:51
Tegularius написав:
Интересно, патриоты-порохоботы, разгоняющие тему большой войны задумываются о том, какую "пользу" такие разговоры представляют для Украины? Что будет делать любой реальный или потенциальный инвестор, поверивший в эти слухи? Очевидно - тикать отсюда побыстрее. Что будет делать пересичный? Прежде чем запасаться солью и спичками - заберет все депозиты и купит доллары. Что будут делать молодые люди, студенты - постараются уехать за границу, чтобы не быть призваными на войну с ядерной державой. Что будет делать собственник недвижимости, на которую могут посыпаться бомбы и ракеты?
С такими "патриотами" Украине и враги не нужны.
Я тебе напоминаю, что Пуйло ведёт войну с Украиной уже 8-й год. Запомни уже наконец-то
Далее, западные издания FT и Bild тоже порохоботы ?
Или у тебя порохоботы все, кто говорит о том, что РФ ведёт войну против Украины ?
И об инвесторах.
Когда главное лицо страны Зеленский на весь мир объявляет о государственном перевороте, который не происходит, то инвесторы и будут себя вести, как ты написал.
Только при чём здесь "порохоботы" ?
Если "порохоботы" говорят, что король голый, то проблемы явно не у "порохоботов". Советую тебе перечитать эту сказку
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Додано: Сер 08 гру, 2021 19:05
Уже не прячутся. Пасечник и Пушилин официально в "Единой России"
Такой вот "внутриукраинский" конфликт
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Додано: Сер 08 гру, 2021 20:11
Ну что же, ітогі подвєдьом
Это "порохоботы", которые говорят, что РФ воюет против Украины уже 8-й год - "угроза" инвесторам
А про Зеленского, который анонсирует государственный переворот, которого не было - молчание, тишина. Никакой реакции.
Это же никакой угрозы инвесторам. Вкладываться в страну, в которой главное лицо страны анонсирует государственный переворот.
Да инвесторы просто в очередь выстроятся
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