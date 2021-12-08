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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7536753775387539
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 13:37

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Интересно, патриоты-порохоботы, разгоняющие тему большой войны задумываются о том, какую "пользу" такие разговоры представляют для Украины? Что будет делать любой реальный или потенциальный инвестор, поверивший в эти слухи? Очевидно - тикать отсюда побыстрее. Что будет делать пересичный? Прежде чем запасаться солью и спичками - заберет все депозиты и купит доллары. Что будут делать молодые люди, студенты - постараются уехать за границу, чтобы не быть призваными на войну с ядерной державой. Что будет делать собственник недвижимости, на которую могут посыпаться бомбы и ракеты?

Сцикуни ще в чотирнадцятому злиняли, і свої, і інвестори. Для того Пуйло гоняє танчики і робить обстріли, щоб зробити гірше нам і собі. Що з хворого на голову взяти?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:41

  Tegularius написав:
  Schmit написав:Так вот чем для нас нас может закончится политика поиска мира в глазах сумасшедшего.
Говорили же порохоботы "Хочешь мира - готовся к войне", "Армия-мова-вира".
"Фигня все это" - посмеивались зелебобики и на 2,5 года забили на армию, оборонзаказы, на ракетные программы...


Интересно, патриоты-порохоботы, разгоняющие тему большой войны задумываются о том, какую "пользу" такие разговоры представляют для Украины?

По вашему лозунг "Хочешь мира - готовся к войне" - разгон темы большой войны?
Предлагаете ослабить армию до уровня 2014?

  Tegularius написав:Что будет делать любой реальный или потенциальный инвестор, поверивший в эти слухи? Очевидно - тикать отсюда побыстрее. Что будет делать пересичный? Прежде чем запасаться солью и спичками - заберет все депозиты и купит доллары. Что будут делать молодые люди, студенты - постараются уехать за границу, чтобы не быть призваными на войну с ядерной державой. Что будет делать собственник недвижимости, на которую могут посыпаться бомбы и ракеты?

А "переворот" назначенный зезедентом на 1 декабря вас не напугал?
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:46

  BìnhAutoDat написав:
  Tegularius написав:С такими "патриотами" Украине и враги не нужны.

Ну начинается все с внешних источников обычно.

А что имеете сказать о Зеленском, который на весь мир анонсирует государственный переворот в стране ?

Как тут с инвесторами ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:51

  Tegularius написав:Интересно, патриоты-порохоботы, разгоняющие тему большой войны задумываются о том, какую "пользу" такие разговоры представляют для Украины? Что будет делать любой реальный или потенциальный инвестор, поверивший в эти слухи? Очевидно - тикать отсюда побыстрее. Что будет делать пересичный? Прежде чем запасаться солью и спичками - заберет все депозиты и купит доллары. Что будут делать молодые люди, студенты - постараются уехать за границу, чтобы не быть призваными на войну с ядерной державой. Что будет делать собственник недвижимости, на которую могут посыпаться бомбы и ракеты?

С такими "патриотами" Украине и враги не нужны.

Я тебе напоминаю, что Пуйло ведёт войну с Украиной уже 8-й год. Запомни уже наконец-то

Далее, западные издания FT и Bild тоже порохоботы ?

Или у тебя порохоботы все, кто говорит о том, что РФ ведёт войну против Украины ?

И об инвесторах.
Когда главное лицо страны Зеленский на весь мир объявляет о государственном перевороте, который не происходит, то инвесторы и будут себя вести, как ты написал.
Только при чём здесь "порохоботы" ?

Если "порохоботы" говорят, что король голый, то проблемы явно не у "порохоботов". Советую тебе перечитать эту сказку :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:05

Уже не прячутся. Пасечник и Пушилин официально в "Единой Рос

Уже не прячутся. Пасечник и Пушилин официально в "Единой России"


Такой вот "внутриукраинский" конфликт
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:11

Ітогі подвєдьом

Ну что же, ітогі подвєдьом

Это "порохоботы", которые говорят, что РФ воюет против Украины уже 8-й год - "угроза" инвесторам

А про Зеленского, который анонсирует государственный переворот, которого не было - молчание, тишина. Никакой реакции.

Это же никакой угрозы инвесторам. Вкладываться в страну, в которой главное лицо страны анонсирует государственный переворот.
Да инвесторы просто в очередь выстроятся
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 00:20

  pesikot написав:Это "порохоботы", которые говорят, что РФ воюет против Украины уже 8-й год - "угроза" инвесторам

А про Зеленского, который анонсирует государственный переворот, которого не было - молчание, тишина. Никакой реакции.

Не оправдывая Зеленского, всё-таки с позиции инвестора последствия от предполагаемого дворцового переворота и от крупномасштабного вторжения российской армии как бы несколько разных масштабов.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 00:59

Re: Політичні дискусії

Tegularius написав:
  pesikot написав:Это "порохоботы", которые говорят, что РФ воюет против Украины уже 8-й год - "угроза" инвесторам

А про Зеленского, который анонсирует государственный переворот, которого не было - молчание, тишина. Никакой реакции.

Не оправдывая Зеленского, всё-таки с позиции инвестора последствия от предполагаемого дворцового переворота и от крупномасштабного вторжения российской армии как бы несколько разных масштабов.
То вы считаете, что при рисках вторжения нужно до последнего делать вид, что ничего не происходит, только чтобы инвесторов не испугать?
Faceless
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