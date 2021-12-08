Додано: Сер 08 гру, 2021 18:51

Tegularius написав: Интересно, патриоты-порохоботы, разгоняющие тему большой войны задумываются о том, какую "пользу" такие разговоры представляют для Украины? Что будет делать любой реальный или потенциальный инвестор, поверивший в эти слухи? Очевидно - тикать отсюда побыстрее. Что будет делать пересичный? Прежде чем запасаться солью и спичками - заберет все депозиты и купит доллары. Что будут делать молодые люди, студенты - постараются уехать за границу, чтобы не быть призваными на войну с ядерной державой. Что будет делать собственник недвижимости, на которую могут посыпаться бомбы и ракеты?



С такими "патриотами" Украине и враги не нужны. Интересно, патриоты-порохоботы, разгоняющие тему большой войны задумываются о том, какую "пользу" такие разговоры представляют для Украины? Что будет делать любой реальный или потенциальный инвестор, поверивший в эти слухи? Очевидно - тикать отсюда побыстрее. Что будет делать пересичный? Прежде чем запасаться солью и спичками - заберет все депозиты и купит доллары. Что будут делать молодые люди, студенты - постараются уехать за границу, чтобы не быть призваными на войну с ядерной державой. Что будет делать собственник недвижимости, на которую могут посыпаться бомбы и ракеты?С такими "патриотами" Украине и враги не нужны.

Я тебе напоминаю, что Пуйло ведёт войну с Украиной уже 8-й год. Запомни уже наконец-тоДалее, западные издания FT и Bild тоже порохоботы ?Или у тебя порохоботы все, кто говорит о том, что РФ ведёт войну против Украины ?И об инвесторах.Когда главное лицо страны Зеленский на весь мир объявляет о государственном перевороте, который не происходит, то инвесторы и будут себя вести, как ты написал.Только при чём здесь "порохоботы" ?Если "порохоботы" говорят, что король голый, то проблемы явно не у "порохоботов". Советую тебе перечитать эту сказку