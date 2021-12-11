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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 12 гру, 2021 16:44
"Награду мне выдал Путин" Сенсационное признание "ихтамнета"
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pesikot
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Додано: Нед 12 гру, 2021 16:50
V2 написав:
“Я один з таким є*алом”, - сказав поліцейському на блокпості біля Краматорська заступник міністра МВС Олександр Гогілашвілі. Тому час розібрати, що ж це за “фрукт” такий і чому він дозволяє собі спілкуватися так, як гопник. Чи як сєпар. Чи як велике цабе, яке вважає, що йому закон не писаний
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