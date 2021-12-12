Додано: Нед 12 гру, 2021 18:13

Starikan написав: ЛАД написав: Попалась интересная статья, хотя и несколько... легковесная, что ли. А что изменилось?

Спустя 30 лет чешское общество все еще расколото и голосует соответственно. Возрождение левых может дать надежду на будущее. https://www.ipg-journal.io/regiony/evropa/a-chto-izmenilos-1412/

Самое ценное в статье: Как возникли линии конфликта в чешском обществе? Самый главный вопрос: удовлетворены ли люди развитием страны после 1989 года? Оптимисты приводят в качестве аргумента, в частности, обретение личных и гражданских свобод, в то же время практически игнорируя многочисленные социальные проблемы страны. С критиками все с точностью до наоборот, поскольку они так тяжело пережили социальные потрясения, начавшиеся в 1989 году, что по сравнению с ними все менее осязаемые свободы в их общей оценке ситуации отходят на второй план. Это также связано с тем, что многие достижения, такие как свобода путешествий или предпринимательство, незначительны для этих классов в связи с их экономическим положением.

К сожалению, не развито подробнее и замусорено не совсем понятными рекомендациями. Попалась интересная статья, хотя и несколько... легковесная, что ли.Самое ценное в статье:К сожалению, не развито подробнее и замусорено не совсем понятными рекомендациями.

Ничего конкретного, только общие слова о "проигравших".

Какие "многочисленные социальные проблемы"?

Кто и в чем проиграл? Может, старики и инвалиды?

Почему тогда на фото в основном орущие морды молодых бездельников? Ничего конкретного, только общие слова о "проигравших".Какие "многочисленные социальные проблемы"?Кто и в чем проиграл? Может, старики и инвалиды?Почему тогда на фото в основном орущие морды молодых бездельников?

главный вопрос: удовлетворены ли люди развитием страны после 1989 года? Оптимисты приводят в качестве аргумента, в частности, обретение личных и гражданских свобод, в то же время практически игнорируя многочисленные социальные проблемы страны. С критиками все с точностью до наоборот, поскольку они так тяжело пережили социальные потрясения, начавшиеся в 1989 году, что по сравнению с ними все менее осязаемые свободы в их общей оценке ситуации отходят на второй план. Это также связано с тем, что многие достижения, такие как свобода путешествий или предпринимательство, незначительны для этих классов в связи с их экономическим положением.

Ну я и писал, что статья слабенькая.Но вопросы от Вас несколько неожиданные.У нас не так?Нижние слои (а таких большинство) ничего особо не выиграли. Лучше жить не стали (надеюсь, Вы не станете говорить о смартфонах, цветных ТВ с большой диагональю, авто и пр. - эти достижения обусловлены промышленным развитием, а не социальными изменениями). Разрыв в доходах резко увеличился.Но здесь всё это, по-прежнему, неинтересно.Продолжается обсуждение Пу и его планов, на которые мы повлиять не можем. В вероятность большой войны Россия-Украина не верю. По крайней мере, оцениваю её как крайне низкую. Для чего сейчас идёт нагнетание не очень понимаю.Ну и, смотрю, по-прежнему споры кто лучше - Зе или По.