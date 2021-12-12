RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7543754475457546
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:44

"Награду мне выдал Путин" Сенсационное признание "ихтамнета"

"Награду мне выдал Путин" Сенсационное признание "ихтамнета"

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6285
З нами з: 31.08.09
Подякував: 446 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:50

  V2 написав:“Я один з таким є*алом”, - сказав поліцейському на блокпості біля Краматорська заступник міністра МВС Олександр Гогілашвілі. Тому час розібрати, що ж це за “фрукт” такий і чому він дозволяє собі спілкуватися так, як гопник. Чи як сєпар. Чи як велике цабе, яке вважає, що йому закон не писаний

Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29816
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2134 раз.
Подякували: 2236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 18:13

  Starikan написав:
  ЛАД написав: Попалась интересная статья, хотя и несколько... легковесная, что ли.
А что изменилось?
Спустя 30 лет чешское общество все еще расколото и голосует соответственно. Возрождение левых может дать надежду на будущее.
https://www.ipg-journal.io/regiony/evropa/a-chto-izmenilos-1412/
Самое ценное в статье:
Как возникли линии конфликта в чешском обществе? Самый главный вопрос: удовлетворены ли люди развитием страны после 1989 года? Оптимисты приводят в качестве аргумента, в частности, обретение личных и гражданских свобод, в то же время практически игнорируя многочисленные социальные проблемы страны. С критиками все с точностью до наоборот, поскольку они так тяжело пережили социальные потрясения, начавшиеся в 1989 году, что по сравнению с ними все менее осязаемые свободы в их общей оценке ситуации отходят на второй план. Это также связано с тем, что многие достижения, такие как свобода путешествий или предпринимательство, незначительны для этих классов в связи с их экономическим положением.

К сожалению, не развито подробнее и замусорено не совсем понятными рекомендациями.

Ничего конкретного, только общие слова о "проигравших".
Какие "многочисленные социальные проблемы"?
Кто и в чем проиграл? Может, старики и инвалиды?
Почему тогда на фото в основном орущие морды молодых бездельников?

Ну я и писал, что статья слабенькая.
Но вопросы от Вас несколько неожиданные.
главный вопрос: удовлетворены ли люди развитием страны после 1989 года? Оптимисты приводят в качестве аргумента, в частности, обретение личных и гражданских свобод, в то же время практически игнорируя многочисленные социальные проблемы страны. С критиками все с точностью до наоборот, поскольку они так тяжело пережили социальные потрясения, начавшиеся в 1989 году, что по сравнению с ними все менее осязаемые свободы в их общей оценке ситуации отходят на второй план. Это также связано с тем, что многие достижения, такие как свобода путешествий или предпринимательство, незначительны для этих классов в связи с их экономическим положением.

У нас не так?
Нижние слои (а таких большинство) ничего особо не выиграли. Лучше жить не стали (надеюсь, Вы не станете говорить о смартфонах, цветных ТВ с большой диагональю, авто и пр. - эти достижения обусловлены промышленным развитием, а не социальными изменениями). Разрыв в доходах резко увеличился.
Но здесь всё это, по-прежнему, неинтересно.
Продолжается обсуждение Пу и его планов, на которые мы повлиять не можем. В вероятность большой войны Россия-Украина не верю. По крайней мере, оцениваю её как крайне низкую. Для чего сейчас идёт нагнетание не очень понимаю.
Ну и, смотрю, по-прежнему споры кто лучше - Зе или По. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21039
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4995 раз.
Подякували: 4637 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 18:18

  pesikot написав:
"Награду мне выдал Путин" Сенсационное признание "ихтамнета"

.....

Какая война была в Испании?
Там тоже были советские "ихтамнеты". И получали не медали, а Звёзды Героев.

P.s. Это не параллель, а просто демонстрация слабости аргумента.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21039
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4995 раз.
Подякували: 4637 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 19:45

Интересные данные, кому выгодно(чей гешефт) и кто валит украинскую энергетику:
https://www.dialog.ua/opinion/242080_1639314664
Договор между Vector Energy Innovation и ООО "ТЭТ Групп", который даёт понять, что "прокладка" имеет стабильную 40%-ю маржу

Среднесуточное значение базовых цен на РДН в ноябре составило 2 915,98 грн за МВт⋅час (около $107).


Таким образом, говорить о высокой марже у "ТЭТ Групп" не приходится вообще. Чего не скажешь о стабильном доходе у арабской компании. Vector Energy Innovation независимо от ситуации на рынке и объёмов поставок стабильно имеет $41 на каждом МВт⋅час. При заявленном месячном объёме поставок из Беларуси на уровне 900 тыс. МВт⋅час, в карман друзьям Давида Арахамии уходит $27,5 млн 40%-я маржа буквально из воздуха.

Это не углекопы с энергетиками плохо работают, это просто напросто кому то ооочччень выгодно.
А посему Украина при внешней агрессии осталась без средств, о украинцах и говорить нечего:

Львов уголь бастует https://kvpu.org.ua/uk/news/4/5018-dvi- ... ut-protest
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9019
З нами з: 20.09.12
Подякував: 729 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 21:57

Новые власти Германии дали понять, что против увеличения поставок оружия из НАТО для Украины.

Немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине уже купленных через эту структуру НАТО и оплаченных противодроновых винтовок, о чем не так давно сообщал Алексей Резников.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник уже возмутился по этому поводу.

”Упомянутая вами история очень показательна и демонстрирует общее отношение и подходы предыдущего руководства Германии и, боюсь, так же и нового правительства в отношении предоставления, а точнее, непредоставления Украине оборонного вооружения”, - сказал в «Зеркалу недели» посол Украины в Германии.

Он добавил, что неформально были переданы сигналы о том, "подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии размежевания, привести к более масштабным столкновениям".

Весьма показательный сигнал.


"Наблюдаем. Не провоцируем" (с)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15677
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8909 раз.
Подякували: 4251 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 23:54

  Kudrjavuy написав:
https://www.dialog.ua/opinion/242080_1639314664
Договор между Vector Energy Innovation и ООО "ТЭТ Групп", который даёт понять, что "прокладка" имеет стабильную 40%-ю маржу

Среднесуточное значение базовых цен на РДН в ноябре составило 2 915,98 грн за МВт⋅час (около $107).


Таким образом, говорить о высокой марже у "ТЭТ Групп" не приходится вообще. Чего не скажешь о стабильном доходе у арабской компании. Vector Energy Innovation независимо от ситуации на рынке и объёмов поставок стабильно имеет $41 на каждом МВт⋅час. При заявленном месячном объёме поставок из Беларуси на уровне 900 тыс. МВт⋅час, в карман друзьям Давида Арахамии уходит $27,5 млн 40%-я маржа буквально из воздуха.


После обнародования подробностей
Украина внезапно сократила импорт электроэнергии из Беларуси в 15 раз
12.12.2021, 19:18 Сообщает Хартия 97 https://charter97.org/ru/news/2021/12/12/447393/
Украина внезапно сократила импорт электроэнергии из Беларуси в 15 раз
Уточняется, что импорт 12 декабря осуществляется по графику.

Еще вчера, 11 декабря, импорт электроэнергии из Беларуси в Украину происходил в диапазоне от 699 МВт до 900 МВт в час, а сегодня упал до 60 МВт. Это следует из из данных, опубликованных на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Уточняется, что импорт 12 декабря осуществляется по графику: без перерывов, увеличения или уменьшения мощности — (60 МВт) в течение 23 часов, а с 23:00 до полуночи (00:00 — 01:00 13 декабря по минскому времени) поставки прекратятся.

Украина в последнее время не раз то прекращала, то возобновляла импорт белорусской электроэнергии и несколько раз заявляла, что откажется от нее вовсе. На конец октября 2021 года результаты аукционов на покупку Украиной электроэнергии в Беларуси и России были отменены.

Во, шакалам бизнес обгадили, и переворота нет!
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9019
З нами з: 20.09.12
Подякував: 729 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 03:54

  V2 написав:
  Ukrainian написав:
  Kudrjavuy написав:Нападение на блок пост

Просматривая видео, неоднократно, ну не могу понять, почему на посту не применили оружие?

Адам Смит
@_Smithchenko
Зам МВД устроил кипеш на донбасском КПП. Подчиненным "тыкал", угрожал, отказывался идентифицироваться, т.к. он "один в МВД с таким ебалом" и т.д.
До 2010 жил в РФ, жена - особистий помічник (что бы это ни значило) Зеленского.
Кінець епохи чего-то там...


“Я один з таким є*алом”, - сказав поліцейському на блокпості біля Краматорська заступник міністра МВС Олександр Гогілашвілі. Тому час розібрати, що ж це за “фрукт” такий і чому він дозволяє собі спілкуватися так, як гопник. Чи як сєпар. Чи як велике цабе, яке вважає, що йому закон не писаний
Відповідь проста: Гогілашвілі курує протидію наркотикам, подейкують, що має громадянство Росії. І головне - чоловік колишньої адміністраторки “Кварталу”, а нині помічниці Володимира Зеленського Марії Левченко. Ім‘я цієї подруги знайоме вам у справі вагнерівців - оскільки, не маючи жодного доступу до державної таємниці, вона була присутня на тій самій нараді щодо затримання у Мінську. Що ж, вкотре переконують, що у Зеленського не просто кроти - це якась кротова нора.
https://espreso.tv/universalne-ealo-kht ... -kvartalom

Президент Владимир Зеленский обратился к главе МВД Денису Монастырскому с требованием рассмотреть вопрос об увольнении замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили из-за нецензурной разборки на блокпосту на Донбассе, сообщает Лига.net.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10362
З нами з: 18.06.08
Подякував: 40 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7543754475457546
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (23151)
13.12.2021 01:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.