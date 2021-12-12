Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
V2 написав:“Я один з таким є*алом”, - сказав поліцейському на блокпості біля Краматорська заступник міністра МВС Олександр Гогілашвілі. Тому час розібрати, що ж це за “фрукт” такий і чому він дозволяє собі спілкуватися так, як гопник. Чи як сєпар. Чи як велике цабе, яке вважає, що йому закон не писаний
Как возникли линии конфликта в чешском обществе? Самый главный вопрос: удовлетворены ли люди развитием страны после 1989 года? Оптимисты приводят в качестве аргумента, в частности, обретение личных и гражданских свобод, в то же время практически игнорируя многочисленные социальные проблемы страны. С критиками все с точностью до наоборот, поскольку они так тяжело пережили социальные потрясения, начавшиеся в 1989 году, что по сравнению с ними все менее осязаемые свободы в их общей оценке ситуации отходят на второй план. Это также связано с тем, что многие достижения, такие как свобода путешествий или предпринимательство, незначительны для этих классов в связи с их экономическим положением.
К сожалению, не развито подробнее и замусорено не совсем понятными рекомендациями.
Ничего конкретного, только общие слова о "проигравших". Какие "многочисленные социальные проблемы"? Кто и в чем проиграл? Может, старики и инвалиды? Почему тогда на фото в основном орущие морды молодых бездельников?
Ну я и писал, что статья слабенькая. Но вопросы от Вас несколько неожиданные.
главный вопрос: удовлетворены ли люди развитием страны после 1989 года? Оптимисты приводят в качестве аргумента, в частности, обретение личных и гражданских свобод, в то же время практически игнорируя многочисленные социальные проблемы страны. С критиками все с точностью до наоборот, поскольку они так тяжело пережили социальные потрясения, начавшиеся в 1989 году, что по сравнению с ними все менее осязаемые свободы в их общей оценке ситуации отходят на второй план. Это также связано с тем, что многие достижения, такие как свобода путешествий или предпринимательство, незначительны для этих классов в связи с их экономическим положением.
У нас не так? Нижние слои (а таких большинство) ничего особо не выиграли. Лучше жить не стали (надеюсь, Вы не станете говорить о смартфонах, цветных ТВ с большой диагональю, авто и пр. - эти достижения обусловлены промышленным развитием, а не социальными изменениями). Разрыв в доходах резко увеличился. Но здесь всё это, по-прежнему, неинтересно. Продолжается обсуждение Пу и его планов, на которые мы повлиять не можем. В вероятность большой войны Россия-Украина не верю. По крайней мере, оцениваю её как крайне низкую. Для чего сейчас идёт нагнетание не очень понимаю. Ну и, смотрю, по-прежнему споры кто лучше - Зе или По.
Среднесуточное значение базовых цен на РДН в ноябре составило 2 915,98 грн за МВт⋅час (около $107).
Таким образом, говорить о высокой марже у "ТЭТ Групп" не приходится вообще. Чего не скажешь о стабильном доходе у арабской компании. Vector Energy Innovation независимо от ситуации на рынке и объёмов поставок стабильно имеет $41 на каждом МВт⋅час. При заявленном месячном объёме поставок из Беларуси на уровне 900 тыс. МВт⋅час, в карман друзьям Давида Арахамии уходит $27,5 млн 40%-я маржа буквально из воздуха.
Это не углекопы с энергетиками плохо работают, это просто напросто кому то ооочччень выгодно. А посему Украина при внешней агрессии осталась без средств, о украинцах и говорить нечего:
Новые власти Германии дали понять, что против увеличения поставок оружия из НАТО для Украины. Немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине уже купленных через эту структуру НАТО и оплаченных противодроновых винтовок, о чем не так давно сообщал Алексей Резников.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник уже возмутился по этому поводу.
”Упомянутая вами история очень показательна и демонстрирует общее отношение и подходы предыдущего руководства Германии и, боюсь, так же и нового правительства в отношении предоставления, а точнее, непредоставления Украине оборонного вооружения”, - сказал в «Зеркалу недели» посол Украины в Германии.
Он добавил, что неформально были переданы сигналы о том, "подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии размежевания, привести к более масштабным столкновениям".
Среднесуточное значение базовых цен на РДН в ноябре составило 2 915,98 грн за МВт⋅час (около $107).
Таким образом, говорить о высокой марже у "ТЭТ Групп" не приходится вообще. Чего не скажешь о стабильном доходе у арабской компании. Vector Energy Innovation независимо от ситуации на рынке и объёмов поставок стабильно имеет $41 на каждом МВт⋅час. При заявленном месячном объёме поставок из Беларуси на уровне 900 тыс. МВт⋅час, в карман друзьям Давида Арахамии уходит $27,5 млн 40%-я маржа буквально из воздуха.
После обнародования подробностей
Украина внезапно сократила импорт электроэнергии из Беларуси в 15 раз 12.12.2021, 19:18 Сообщает Хартия 97 https://charter97.org/ru/news/2021/12/12/447393/ Украина внезапно сократила импорт электроэнергии из Беларуси в 15 раз Уточняется, что импорт 12 декабря осуществляется по графику.
Еще вчера, 11 декабря, импорт электроэнергии из Беларуси в Украину происходил в диапазоне от 699 МВт до 900 МВт в час, а сегодня упал до 60 МВт. Это следует из из данных, опубликованных на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
Уточняется, что импорт 12 декабря осуществляется по графику: без перерывов, увеличения или уменьшения мощности — (60 МВт) в течение 23 часов, а с 23:00 до полуночи (00:00 — 01:00 13 декабря по минскому времени) поставки прекратятся.
Украина в последнее время не раз то прекращала, то возобновляла импорт белорусской электроэнергии и несколько раз заявляла, что откажется от нее вовсе. На конец октября 2021 года результаты аукционов на покупку Украиной электроэнергии в Беларуси и России были отменены.
Просматривая видео, неоднократно, ну не могу понять, почему на посту не применили оружие?
Адам Смит @_Smithchenko Зам МВД устроил кипеш на донбасском КПП. Подчиненным "тыкал", угрожал, отказывался идентифицироваться, т.к. он "один в МВД с таким ебалом" и т.д. До 2010 жил в РФ, жена - особистий помічник (что бы это ни значило) Зеленского. Кінець епохи чего-то там...
“Я один з таким є*алом”, - сказав поліцейському на блокпості біля Краматорська заступник міністра МВС Олександр Гогілашвілі. Тому час розібрати, що ж це за “фрукт” такий і чому він дозволяє собі спілкуватися так, як гопник. Чи як сєпар. Чи як велике цабе, яке вважає, що йому закон не писаний Відповідь проста: Гогілашвілі курує протидію наркотикам, подейкують, що має громадянство Росії. І головне - чоловік колишньої адміністраторки “Кварталу”, а нині помічниці Володимира Зеленського Марії Левченко. Ім‘я цієї подруги знайоме вам у справі вагнерівців - оскільки, не маючи жодного доступу до державної таємниці, вона була присутня на тій самій нараді щодо затримання у Мінську. Що ж, вкотре переконують, що у Зеленського не просто кроти - це якась кротова нора. https://espreso.tv/universalne-ealo-kht ... -kvartalom
Президент Владимир Зеленский обратился к главе МВД Денису Монастырскому с требованием рассмотреть вопрос об увольнении замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили из-за нецензурной разборки на блокпосту на Донбассе, сообщает Лига.net.