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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7544754575467547
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 11:41

  Ukrainian написав:Президент Владимир Зеленский обратился к главе МВД Денису Монастырскому с требованием рассмотреть вопрос об увольнении замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили из-за нецензурной разборки на блокпосту на Донбассе, сообщает Лига.net.

1.в 14м блок пост 54 бригады был разбит таким образом с использованием двух бронивеков Привата. За тем свои 2 Ми 24 зачистили оставшихся, хотя ДРГ ушло.
Т.Е. постовые обязаны были применить оружие!

2. "Каков поп - таков и приход".
Т.Е. "Слуги" давно переступили черту... и под вопросом сам факт их существования в Украине.

3. Этого царька не уволили, а "временно отстранили" на время внутреннего расследования в МВД.

4. Ещё вчера появилась информация, что постовые сделавшие это видео и сделавшие это доступным загалу - уже подверженны преследованиям по системе МВД.
"Каков поп - таков и приход"
.............................................................................
А выводов НЕТ
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:04

  Kudrjavuy написав:
  Kudrjavuy написав:
https://www.dialog.ua/opinion/242080_1639314664
Договор между Vector Energy Innovation и ООО "ТЭТ Групп", который даёт понять, что "прокладка" имеет стабильную 40%-ю маржу

Среднесуточное значение базовых цен на РДН в ноябре составило 2 915,98 грн за МВт⋅час (около $107).


Таким образом, говорить о высокой марже у "ТЭТ Групп" не приходится вообще. Чего не скажешь о стабильном доходе у арабской компании. Vector Energy Innovation независимо от ситуации на рынке и объёмов поставок стабильно имеет $41 на каждом МВт⋅час. При заявленном месячном объёме поставок из Беларуси на уровне 900 тыс. МВт⋅час, в карман друзьям Давида Арахамии уходит $27,5 млн 40%-я маржа буквально из воздуха.


После обнародования подробностей
Украина внезапно сократила импорт электроэнергии из Беларуси в 15 раз
12.12.2021, 19:18 Сообщает Хартия 97 https://charter97.org/ru/news/2021/12/12/447393/
Украина внезапно сократила импорт электроэнергии из Беларуси в 15 раз
Уточняется, что импорт 12 декабря осуществляется по графику.

Еще вчера, 11 декабря, импорт электроэнергии из Беларуси в Украину происходил в диапазоне от 699 МВт до 900 МВт в час, а сегодня упал до 60 МВт. Это следует из из данных, опубликованных на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Уточняется, что импорт 12 декабря осуществляется по графику: без перерывов, увеличения или уменьшения мощности — (60 МВт) в течение 23 часов, а с 23:00 до полуночи (00:00 — 01:00 13 декабря по минскому времени) поставки прекратятся.

Украина в последнее время не раз то прекращала, то возобновляла импорт белорусской электроэнергии и несколько раз заявляла, что откажется от нее вовсе. На конец октября 2021 года результаты аукционов на покупку Украиной электроэнергии в Беларуси и России были отменены.

Во, шакалам бизнес обгадили, и переворота нет!

(сегодня прижали морозы - напряжение в сети 170-180 В, правда сегодня ещё не отключали и это в коммунальном -городском секторе)
Интересно, а Вы когда нибудь задумывались, кого и нафига эти сипелёвки в лапти обувают?
https://gordonua.com/news/money/v-2021- ... 85932.html

https://news.obozrevatel.com/economics/ ... yutsya.htm

Ведь проблемы как раз не с ДТЕК, а с ЦентрЭнерго?
И ни малейших поворотов!!!!!!!!!!!!!!!! На практике.
Цифры я Вам на этом форуме прямые приводил от Доброполье угля.(я не зря здесь, что-то выставляю)
П.а.д.л.ы - их "Роттердам+" - это одна тысяча гривень за тонну, при себестоимости в четыре для шахты, и цене реализации сегодня в "8".

И наоборот, тех кто держался на плаву (Краснолиманская) - по схеме обанкротили.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:26

  detroytred написав: При ринковій системі зв'язок труда і оплати по труду й овсім мізерний.
Бо ціна товару випливає не з труда, а з співвідношення попиту-пропозиції.
Виграють "шустрі")))
Звісно росте нерівність.

Это вопрос терминологии.
Если понимать выделенное буквально, то наивысшую оплату должен получать, скажем, землекоп с лопатой или пахарь с лошадкой, тянущей плуг ("мерилом работы считают усталость").
Если не ошибаюсь, во времена Горби возник термин "по результатам труда".
Тоже неоднозначный термин - можно наклепать десятки тысяч условных танчиков, задействовав миллионы работяг, инженеров, конструкторов, чертежников - результат и всеобщая занятость налицо, пользы ноль.
Поэтому спрос на результат труда (его "полезность") - единственный разумный критерий.

А кого вы имеете в виду под "шустрыми"?
Только "цукербергов" (нашедших нишу в бизнесе) или еще так наз. "простых людей", нашедших применение своим умениям или обучившихся новым умениям?
Остальные должны понять - возврата к прошлому не будет, сколько ни митингуй, ибо одни профессии умирают, взамен возникают новые.
Когда-то читал мемуары Бобби Халла, его жизненным девизом был ГОНС - "Гарантированной обеспеченности Не Существует"

В радянській системі були свої плюси та мінуси.

Как и в любой системе, с этим трудно спорить.

Коротше: моя точка зору поступово змінюється. Я все більше вважаю, що головне -- що дійсно бажають можновладці

Разве это не было вашей постоянной точкой зрения?
Понятно, что удобно верить в волю "высших существ" (богов, пришельцев, можновладцив), это позволяет одним простым аргументом объяснить всю сложность общественных и межгосударственных отношений. Именно поэтому я и не приемлю вашу точку зрения.

Зате той же соціалізм може бути шведським або ленінський; капіталізм - розвинутим і диким.

Меня учили, что общественный строй определяется прежде всего производственными отношениями (социализм = отсутствие частной собственности на средства производства). В этом смысле никакого шведского (равно как и "европейского") социализма не существует, есть типичный капитализм с изрядной долей мелкого бизнеса и выраженной социальной компонентой, которая обеспечивается подоходными налогами 40+%.

Кстати, если учесть теневую экономику, у нас доля мелкого бизнеса может оказаться не меньше, чем в эвропах. Может быть, не в ВВП, но в занятости точно.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:27

  detroytred написав:Щоб наверх піднімалися не отакі Гогі

Козак-характерник
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