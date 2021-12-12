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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7544754575467547 Додано: Пон 13 гру, 2021 11:41 Ukrainian написав: Президент Владимир Зеленский обратился к главе МВД Денису Монастырскому с требованием рассмотреть вопрос об увольнении замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили из-за нецензурной разборки на блокпосту на Донбассе, сообщает Лига.net. Президент Владимир Зеленский обратился к главе МВД Денису Монастырскому с требованием рассмотреть вопрос об увольнении замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили из-за нецензурной разборки на блокпосту на Донбассе, сообщает Лига.net.

1.в 14м блок пост 54 бригады был разбит таким образом с использованием двух бронивеков Привата. За тем свои 2 Ми 24 зачистили оставшихся, хотя ДРГ ушло.

Т.Е. постовые обязаны были применить оружие!



2. "Каков поп - таков и приход".

Т.Е. "Слуги" давно переступили черту... и под вопросом сам факт их существования в Украине.



3. Этого царька не уволили, а "временно отстранили" на время внутреннего расследования в МВД.



4. Ещё вчера появилась информация, что постовые сделавшие это видео и сделавшие это доступным загалу - уже подверженны преследованиям по системе МВД.

"Каков поп - таков и приход"

.............................................................................

А выводов НЕТ 1.в 14м блок пост 54 бригады был разбит таким образом с использованием двух бронивеков Привата. За тем свои 2 Ми 24 зачистили оставшихся, хотя ДРГ ушло.Т.Е. постовые обязаны были применить оружие!2. "Каков поп - таков и приход".Т.Е. "Слуги" давно переступили черту... и под вопросом сам факт их существования в Украине.3. Этого царька не уволили, а "временно отстранили" на время внутреннего расследования в МВД.4. Ещё вчера появилась информация, что постовые сделавшие это видео и сделавшие это доступным загалу - уже подверженны преследованиям по системе МВД."Каков поп - таков и приход".............................................................................А выводов НЕТ Kudrjavuy

Повідомлень: 9020 З нами з: 20.09.12 Подякував: 729 раз. Подякували: 884 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 гру, 2021 12:04 Kudrjavuy написав: Kudrjavuy написав: https://www.dialog.ua/opinion/242080_1639314664

Договор между Vector Energy Innovation и ООО "ТЭТ Групп", который даёт понять, что "прокладка" имеет стабильную 40%-ю маржу



Среднесуточное значение базовых цен на РДН в ноябре составило 2 915,98 грн за МВт⋅час (около $107).





Таким образом, говорить о высокой марже у "ТЭТ Групп" не приходится вообще. Чего не скажешь о стабильном доходе у арабской компании. Vector Energy Innovation независимо от ситуации на рынке и объёмов поставок стабильно имеет $41 на каждом МВт⋅час. При заявленном месячном объёме поставок из Беларуси на уровне 900 тыс. МВт⋅час, в карман друзьям Давида Арахамии уходит $27,5 млн 40%-я маржа буквально из воздуха.

Договор между Vector Energy Innovation и ООО "ТЭТ Групп", который даёт понять, что "прокладка" имеет стабильную 40%-ю маржуСреднесуточное значение базовых цен на РДН в ноябре составило 2 915,98 грн за МВт⋅час (около $107).Таким образом, говорить о высокой марже у "ТЭТ Групп" не приходится вообще. Чего не скажешь о стабильном доходе у арабской компании. Vector Energy Innovation независимо от ситуации на рынке и объёмов поставок стабильно имеет $41 на каждом МВт⋅час. При заявленном месячном объёме поставок из Беларуси на уровне 900 тыс. МВт⋅час, в карман друзьям Давида Арахамии уходит $27,5 млн 40%-я маржа буквально из воздуха.



После обнародования подробностей

Украина внезапно сократила импорт электроэнергии из Беларуси в 15 раз

12.12.2021, 19:18 Сообщает Хартия 97 https://charter97.org/ru/news/2021/12/12/447393/

Украина внезапно сократила импорт электроэнергии из Беларуси в 15 раз

Уточняется, что импорт 12 декабря осуществляется по графику.



Еще вчера, 11 декабря, импорт электроэнергии из Беларуси в Украину происходил в диапазоне от 699 МВт до 900 МВт в час, а сегодня упал до 60 МВт. Это следует из из данных, опубликованных на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).



Уточняется, что импорт 12 декабря осуществляется по графику: без перерывов, увеличения или уменьшения мощности — (60 МВт) в течение 23 часов, а с 23:00 до полуночи (00:00 — 01:00 13 декабря по минскому времени) поставки прекратятся.



Украина в последнее время не раз то прекращала, то возобновляла импорт белорусской электроэнергии и несколько раз заявляла, что откажется от нее вовсе. На конец октября 2021 года результаты аукционов на покупку Украиной электроэнергии в Беларуси и России были отменены. 12.12.2021, 19:18 Сообщает Хартия 97Украина внезапно сократила импорт электроэнергии из Беларуси в 15 разУточняется, что импорт 12 декабря осуществляется по графику.Еще вчера, 11 декабря, импорт электроэнергии из Беларуси в Украину происходил в диапазоне от 699 МВт до 900 МВт в час, а сегодня упал до 60 МВт. Это следует из из данных, опубликованных на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).Уточняется, что импорт 12 декабря осуществляется по графику: без перерывов, увеличения или уменьшения мощности — (60 МВт) в течение 23 часов, а с 23:00 до полуночи (00:00 — 01:00 13 декабря по минскому времени) поставки прекратятся.Украина в последнее время не раз то прекращала, то возобновляла импорт белорусской электроэнергии и несколько раз заявляла, что откажется от нее вовсе. На конец октября 2021 года результаты аукционов на покупку Украиной электроэнергии в Беларуси и России были отменены.

Во, шакалам бизнес обгадили, и переворота нет! После обнародования подробностейВо, шакалам бизнес обгадили, и переворота нет!

(сегодня прижали морозы - напряжение в сети 170-180 В, правда сегодня ещё не отключали и это в коммунальном -городском секторе)

Интересно, а Вы когда нибудь задумывались, кого и нафига эти сипелёвки в лапти обувают?

https://gordonua.com/news/money/v-2021- ... 85932.html



https://news.obozrevatel.com/economics/ ... yutsya.htm



Ведь проблемы как раз не с ДТЕК, а с ЦентрЭнерго?

И ни малейших поворотов!!!!!!!!!!!!!!!! На практике.

Цифры я Вам на этом форуме прямые приводил от Доброполье угля.(я не зря здесь, что-то выставляю)

П.а.д.л.ы - их "Роттердам+" - это одна тысяча гривень за тонну, при себестоимости в четыре для шахты, и цене реализации сегодня в "8".



И наоборот, тех кто держался на плаву (Краснолиманская) - по схеме обанкротили. (сегодня прижали морозы - напряжение в сети 170-180 В, правда сегодня ещё не отключали и это в коммунальном -городском секторе)Интересно, а Вы когда нибудь задумывались, кого и нафига эти сипелёвки в лапти обувают?Ведь проблемы как раз не с ДТЕК, а с ЦентрЭнерго?Цифры я Вам на этом форуме прямые приводил от Доброполье угля.(я не зря здесь, что-то выставляю)П.а.д.л.ы - их "Роттердам+" - это одна тысяча гривень за тонну, при себестоимости в четыре для шахты, и цене реализации сегодня в "8".И наоборот, тех кто держался на плаву (Краснолиманская) - по схеме обанкротили. Kudrjavuy

Повідомлень: 9020 З нами з: 20.09.12 Подякував: 729 раз. Подякували: 884 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 гру, 2021 12:26 detroytred написав: При ринковій системі зв'язок труда і оплати по труду й овсім мізерний.

Бо ціна товару випливає не з труда, а з співвідношення попиту-пропозиції.

Виграють "шустрі")))

Звісно росте нерівність. При ринковій системій овсім мізерний.Бо ціна товару випливає не з труда, а з співвідношення попиту-пропозиції.Виграють "шустрі")))Звісно росте нерівність.

Это вопрос терминологии.

Если понимать выделенное буквально, то наивысшую оплату должен получать, скажем, землекоп с лопатой или пахарь с лошадкой, тянущей плуг ("мерилом работы считают усталость").

Если не ошибаюсь, во времена Горби возник термин "по результатам труда".

Тоже неоднозначный термин - можно наклепать десятки тысяч условных танчиков, задействовав миллионы работяг, инженеров, конструкторов, чертежников - результат и всеобщая занятость налицо, пользы ноль.

Поэтому спрос на результат труда (его "полезность") - единственный разумный критерий.



А кого вы имеете в виду под "шустрыми"?

Только "цукербергов" (нашедших нишу в бизнесе) или еще так наз. "простых людей", нашедших применение своим умениям или обучившихся новым умениям?

Остальные должны понять - возврата к прошлому не будет, сколько ни митингуй, ибо одни профессии умирают, взамен возникают новые.

Когда-то читал мемуары Бобби Халла, его жизненным девизом был ГОНС - "Гарантированной обеспеченности Не Существует"



В радянській системі були свої плюси та мінуси.

Как и в любой системе, с этим трудно спорить.



Коротше: моя точка зору поступово змінюється. Я все більше вважаю, що головне -- що дійсно бажають можновладці

Разве это не было вашей постоянной точкой зрения?

Понятно, что удобно верить в волю "высших существ" (богов, пришельцев, можновладцив), это позволяет одним простым аргументом объяснить всю сложность общественных и межгосударственных отношений. Именно поэтому я и не приемлю вашу точку зрения.



Зате той же соціалізм може бути шведським або ленінський; капіталізм - розвинутим і диким.

Меня учили, что общественный строй определяется прежде всего производственными отношениями (социализм = отсутствие частной собственности на средства производства). В этом смысле никакого шведского (равно как и "европейского") социализма не существует, есть типичный капитализм с изрядной долей мелкого бизнеса и выраженной социальной компонентой, которая обеспечивается подоходными налогами 40+%.



Кстати, если учесть теневую экономику, у нас доля мелкого бизнеса может оказаться не меньше, чем в эвропах. Может быть, не в ВВП, но в занятости точно. Это вопрос терминологии.Если понимать выделенное буквально, то наивысшую оплату должен получать, скажем, землекоп с лопатой или пахарь с лошадкой, тянущей плуг ("мерилом работы считают усталость").Если не ошибаюсь, во времена Горби возник термин "по результатам труда".Тоже неоднозначный термин - можно наклепать десятки тысяч условных танчиков, задействовав миллионы работяг, инженеров, конструкторов, чертежников - результат и всеобщая занятость налицо, пользы ноль.Поэтому спрос на результат труда (его "полезность") - единственный разумный критерий.А кого вы имеете в виду под "шустрыми"?Только "цукербергов" (нашедших нишу в бизнесе) или еще так наз. "простых людей", нашедших применение своим умениям или обучившихся новым умениям?Остальные должны понять - возврата к прошлому не будет, сколько ни митингуй, ибо одни профессии умирают, взамен возникают новые.Когда-то читал мемуары Бобби Халла, его жизненным девизом был ГОНС - "Гарантированной обеспеченности Не Существует"Как и в любой системе, с этим трудно спорить.Разве это не было вашей постоянной точкой зрения?Понятно, что удобно верить в волю "высших существ" (богов, пришельцев, можновладцив), это позволяет одним простым аргументом объяснить всю сложность общественных и межгосударственных отношений. Именно поэтому я и не приемлю вашу точку зрения.Меня учили, что общественный строй определяется прежде всего производственными отношениями (социализм = отсутствие частной собственности на средства производства). В этом смысле никакого шведского (равно как и "европейского") социализма не существует, есть типичный капитализм с изрядной долей мелкого бизнеса и выраженной социальной компонентой, которая обеспечивается подоходными налогами 40+%.Кстати, если учесть теневую экономику, у нас доля мелкого бизнеса может оказаться не меньше, чем в эвропах. Может быть, не в ВВП, но в занятости точно. Starikan 2 Повідомлень: 18486 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2375 раз. Подякували: 3027 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 гру, 2021 13:27 detroytred написав: Щоб наверх піднімалися не отакі Гогі Щоб наверх піднімалися не отакі Гогі

Козак-характерник 2

Повідомлень: 29816 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2134 раз. Подякували: 2236 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7544754575467547 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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