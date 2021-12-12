detroytred написав:
При ринковій системі зв'язок труда і оплати по труду
й овсім мізерний.
Бо ціна товару випливає не з труда, а з співвідношення попиту-пропозиції.
Виграють "шустрі")))
Звісно росте нерівність.
Это вопрос терминологии.
Если понимать выделенное буквально, то наивысшую оплату должен получать, скажем, землекоп с лопатой или пахарь с лошадкой, тянущей плуг ("мерилом работы считают усталость").
Если не ошибаюсь, во времена Горби возник термин "по результатам труда".
Тоже неоднозначный термин - можно наклепать десятки тысяч условных танчиков, задействовав миллионы работяг, инженеров, конструкторов, чертежников - результат и всеобщая занятость налицо, пользы ноль.
Поэтому спрос на результат труда (его "полезность") - единственный разумный критерий.
А кого вы имеете в виду под "шустрыми"?
Только "цукербергов" (нашедших нишу в бизнесе) или еще так наз. "простых людей", нашедших применение своим умениям или обучившихся новым умениям?
Остальные должны понять - возврата к прошлому не будет, сколько ни митингуй, ибо одни профессии умирают, взамен возникают новые.
Когда-то читал мемуары Бобби Халла, его жизненным девизом был ГОНС - "Гарантированной обеспеченности Не Существует"
В радянській системі були свої плюси та мінуси.
Как и в любой системе, с этим трудно спорить.
Коротше: моя точка зору поступово змінюється. Я все більше вважаю, що головне -- що дійсно бажають можновладці
Разве это не было вашей постоянной точкой зрения?
Понятно, что удобно верить в волю "высших существ" (богов, пришельцев, можновладцив), это позволяет одним простым аргументом объяснить всю сложность общественных и межгосударственных отношений. Именно поэтому я и не приемлю вашу точку зрения.
Зате той же соціалізм може бути шведським або ленінський; капіталізм - розвинутим і диким.
Меня учили, что общественный строй определяется прежде всего производственными отношениями (социализм = отсутствие частной собственности на средства производства). В этом смысле никакого шведского (равно как и "европейского") социализма не существует, есть типичный капитализм с изрядной долей мелкого бизнеса и выраженной социальной компонентой, которая обеспечивается подоходными налогами 40+%.
Кстати, если учесть теневую экономику, у нас доля мелкого бизнеса может оказаться не меньше, чем в эвропах. Может быть, не в ВВП, но в занятости точно.