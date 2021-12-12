Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:Президент Владимир Зеленский обратился к главе МВД Денису Монастырскому с требованием рассмотреть вопрос об увольнении замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили из-за нецензурной разборки на блокпосту на Донбассе, сообщает Лига.net.
1.в 14м блок пост 54 бригады был разбит таким образом с использованием двух броневиков Привата. За тем свои 2 Ми 24 зачистили оставшихся, хотя ДРГ ушло. Т.Е. постовые обязаны были применить оружие!
2. "Каков поп - таков и приход". Т.Е. "Слуги" давно переступили черту... и под вопросом сам факт их существования в Украине.
3. Этого царька не уволили, а "временно отстранили" на время внутреннего расследования в МВД.
4. Ещё вчера появилась информация, что постовые сделавшие это видео и сделавшие это доступным загалу - уже подвержены преследованиям по системе МВД. "Каков поп - таков и приход" ............................................................................. А выводов НЕТ
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 13 гру, 2021 18:09, всього редагувалось 1 раз.
Среднесуточное значение базовых цен на РДН в ноябре составило 2 915,98 грн за МВт⋅час (около $107).
Таким образом, говорить о высокой марже у "ТЭТ Групп" не приходится вообще. Чего не скажешь о стабильном доходе у арабской компании. Vector Energy Innovation независимо от ситуации на рынке и объёмов поставок стабильно имеет $41 на каждом МВт⋅час. При заявленном месячном объёме поставок из Беларуси на уровне 900 тыс. МВт⋅час, в карман друзьям Давида Арахамии уходит $27,5 млн 40%-я маржа буквально из воздуха.
После обнародования подробностей
Украина внезапно сократила импорт электроэнергии из Беларуси в 15 раз 12.12.2021, 19:18 Сообщает Хартия 97 https://charter97.org/ru/news/2021/12/12/447393/ Украина внезапно сократила импорт электроэнергии из Беларуси в 15 раз Уточняется, что импорт 12 декабря осуществляется по графику.
Еще вчера, 11 декабря, импорт электроэнергии из Беларуси в Украину происходил в диапазоне от 699 МВт до 900 МВт в час, а сегодня упал до 60 МВт. Это следует из из данных, опубликованных на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
Уточняется, что импорт 12 декабря осуществляется по графику: без перерывов, увеличения или уменьшения мощности — (60 МВт) в течение 23 часов, а с 23:00 до полуночи (00:00 — 01:00 13 декабря по минскому времени) поставки прекратятся.
Украина в последнее время не раз то прекращала, то возобновляла импорт белорусской электроэнергии и несколько раз заявляла, что откажется от нее вовсе. На конец октября 2021 года результаты аукционов на покупку Украиной электроэнергии в Беларуси и России были отменены.
Во, шакалам бизнес обгадили, и переворота нет!
(сегодня прижали морозы - напряжение в сети 170-180 В, правда сегодня ещё не отключали и это в коммунальном -городском секторе) Интересно, а Вы когда нибудь задумывались, кого и нафига эти сипелёвки в лапти обувают? https://gordonua.com/news/money/v-2021- ... 85932.html
Ведь проблемы как раз не с ДТЕК, а с ЦентрЭнерго? И ни малейших поворотов!!!!!!!!!!!!!!!! На практике. Цифры я Вам на этом форуме прямые приводил от Доброполье угля.(я не зря здесь, что-то выставляю) П.а.д.л.ы - их "Роттердам+" - это одна тысяча гривень за тонну, при себестоимости в четыре для шахты, и цене реализации сегодня в "8".
И наоборот, тех кто держался на плаву (Краснолиманская) - по схеме обанкротили.
detroytred написав: При ринковій системі зв'язок труда і оплати по труду й овсім мізерний. Бо ціна товару випливає не з труда, а з співвідношення попиту-пропозиції. Виграють "шустрі"))) Звісно росте нерівність.
Это вопрос терминологии. Если понимать выделенное буквально, то наивысшую оплату должен получать, скажем, землекоп с лопатой или пахарь с лошадкой, тянущей плуг ("мерилом работы считают усталость"). Если не ошибаюсь, во времена Горби возник термин "по результатам труда". Тоже неоднозначный термин - можно наклепать десятки тысяч условных танчиков, задействовав миллионы работяг, инженеров, конструкторов, чертежников - результат и всеобщая занятость налицо, пользы ноль. Поэтому спрос на результат труда (его "полезность") - единственный разумный критерий.
А кого вы имеете в виду под "шустрыми"? Только "цукербергов" (нашедших нишу в бизнесе) или еще так наз. "простых людей", нашедших применение своим умениям или обучившихся новым умениям? Остальные должны понять - возврата к прошлому не будет, сколько ни митингуй, ибо одни профессии умирают, взамен возникают новые. Когда-то читал мемуары Бобби Халла, его жизненным девизом был ГОНС - "Гарантированной обеспеченности Не Существует"
В радянській системі були свої плюси та мінуси.
Как и в любой системе, с этим трудно спорить.
Коротше: моя точка зору поступово змінюється. Я все більше вважаю, що головне -- що дійсно бажають можновладці
Разве это не было вашей постоянной точкой зрения? Понятно, что удобно верить в волю "высших существ" (богов, пришельцев, можновладцив), это позволяет одним простым аргументом объяснить всю сложность общественных и межгосударственных отношений. Именно поэтому я и не приемлю вашу точку зрения.
Зате той же соціалізм може бути шведським або ленінський; капіталізм - розвинутим і диким.
Меня учили, что общественный строй определяется прежде всего производственными отношениями (социализм = отсутствие частной собственности на средства производства). В этом смысле никакого шведского (равно как и "европейского") социализма не существует, есть типичный капитализм с изрядной долей мелкого бизнеса и выраженной социальной компонентой, которая обеспечивается подоходными налогами 40+%.
Кстати, если учесть теневую экономику, у нас доля мелкого бизнеса может оказаться не меньше, чем в эвропах. Может быть, не в ВВП, но в занятости точно.
Старікан Звичайно працю вимірюють не тільки в фізичному навантаженні)) Це сукупність фізичної й розумової напруги інтегровано в часі. Фізична + розумова + час. І одразу додам, що праця не дорівнює мавпячій діяльності (тобто аби щось робити).
"Шустрые" -- це ті, хто зміг саме продати свій труд, "труд", результат труда. Продати НАБАГАТО більше, ніж витратив СВОГО труда.
Не зробив би Цукерберг, зробив би Пупкін. Нехай на рік пізніше. В добі 24 години, людина не може напружитися більше, ніж нехай фізично 300 кг, 200 км, або розрахувати 100 алгоритмів, винайти надзвичайне. До речі, майже всі винаходи відбуваються у світі паралельно в різних точках. Трохи раніше, трохи пізніше. До того ж при винаході вчений користується досягненнями до нього. Це довга тема...
Ні. Не було. Раніше в мене переважали об'єктивні обставини й закони. Я їх і зараз не відкидаю. Але вважаю, що недооцінював ролі суб'єктів. І звичайно не треба гіперболізувати мою точку зору. Можновладці в мене не боги та тещо. Вони обмежені отими самими об'єктивними законами суспільних і междержавних відносин. Нагадаю: я не вимагаю від можновладців чогось занадтого (побудови комунізму і т.д.). Європейські цінності та розвинуті ринкові відносини цілком у межах людини 21 століття, з інтернетом, міжнародними подорожами, вищою освітою, спілкуванням з бальцеровичами і Ко. Справа за наявністю власного бажання.
А ви придивіться до цієї приватної власності в шведському капіталізму та й у розвинутися капіталізмі! Що таке море малих приватних підприємців (звичайно коли вони є основною виробничою силою в суспільстві) або акціонерів великого бізнесу????? Що це????? Це по суті та ж сама колективна власність. Тільки в іншій формі. Та ще й у купі з можливістю суспільної думки (народу, пересічних) впливати на державу. Той же соціалізм, комунізм тільки у профіль...
А кейнсівське бачення про зменшення праці до 3 годин ... -- те ж саме зникнення необхідності працювати. А державне регулювання,яке все більше і глибше йде в усіх сферах... А планування у великих корпораціях... Планова економіка))) Це елементи того ж соціалізму. А пособія... І т.д.
Викиньте у коммі ідею чухню з керуючою роллю партії (ну захотіли хлопці владу собі прибрати й вигадали цю чухню) й отримаєте той же розвинутий капіталізм тільки в іншій обгортці.
Особливо це наявне, коли мільярдер ходить у резинових тапцях і їсть уявно мівіну)) Як ідейний комісар, гол і бос за справу держави-народу-своїх працівників, акціонерів бореться-працює)) 20 годин на добу.
Киевские власти анонсировали усиление теробороны на фоне опасности российского вторжения. У Кличко планируют воспользоваться вступлением 3 января в силу закона о территориальной обороне и организовать по батальону в каждом районе города с соответствующей инфраструктурой.
На данный момент в столице имеется одна бригада и два батальона теробороны. В перспективе бригада будет состоять из девяти батальонов (батальон на каждый район Киева). Численность бригады будет составлять 5 тыс. человек. Часть - профессиональные служащие, которые будут заниматься управлением и обучением. Вторая часть - люди, подписавшие контракт с бригадой. Они будут жить, как и раньше и проходить подготовку, а в случае войны - мобилизоваться в течение суток.
"Так мы получаем готовое подразделение, которое уже проходило обучение, умеет пользоваться оружием, люди знают друг друга, прошли, по крайней мере, минимальные элементы тактической подготовки", — сообщил чиновник.
Бригады теробороны будут охранять критические объекты инфраструктуры, поддерживать блокпосты и противодействовать диверсантам. Воевать с диверсантами будут профессиональные военные в составе бригад. А вот подготовка в партизанским действиям пока не рассматривается.
На данный момент киевские власти работают над привлечением максимального количества резервистов, обучением их и отработкой логистики мобилизации. Сейчас уже запущена реклама, приглашающая киевлян в тероборону. Туда берут без особых ограничений, кроме возрастных - 18-60 лет. Всех желающих приглашают обращаться по тел. 063-651-44-46, 1551 или в военкомат.
Даже амеры признают, что наши "Греты Тунберг" от Милованова, деют только в интересах Московии. И своей мошны. "Тем самым подрывают государственность Украины изнутри, в пользу Москвы." Статья хорошая, но что-то не позволило её копировать на прямую. Заказушность статьи то ли непонимание там, в силу иного окружения, сколько зла принесли зелёные клоуны Украине и её населению. - Рекомендую: https://nationalinterest.org/feature/re ... elf-197700
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 13 гру, 2021 18:07, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:.................................................................... На данный момент киевские власти работают над привлечением максимального количества резервистов, обучением их и отработкой логистики мобилизации. Сейчас уже запущена реклама, приглашающая киевлян в тероборону. Туда берут без особых ограничений, кроме возрастных - 18-60 лет. Всех желающих приглашают обращаться по тел. 063-651-44-46, 1551 или в военкомат.
1. Оборонные заказы они не берут на себя? 2. Странно но по всей Украине СБУ разогнало подобные инициативы. 3. Координацию между отдельными регионами они настраивают? .............................................................. 10001 А нах... нам тогда кормить клоунов? Для полётов на казённых вертомахах бл...хату? Или гулянок в Велюре?
У столиці вже скоро розпочнуть інформаційну кампанію щодо того, як поводитися у разі повномасштабного вторгнення держави-агресорки.
У Києві готуватимуться до можливого повномасштабного вторгнення Росії. Через це у столиці тестуватимуть систему оповіщення та проводитимуть інформаційну кампанію. Також у столиці тестуватимуть систему оповіщення, а тому закликають жителів Києва не панікувати. Ця система оповіщення є важливою, оскільки може працювати в критичних умовах: коли немає стільникового зв'язку та електрики.
"Плануємо проводити навчання. З наступного тижня ми розпочнемо інформаційну кампанію, щоб люди не лякалися, коли їх почують. А через пару тижнів вже будемо вмикати сирени та проводити навчання, щоб люди без паніки розуміли, що робити", - сказав Андрій Крищенко.