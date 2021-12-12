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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7545754675477548>
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 11:41

  Ukrainian написав:Президент Владимир Зеленский обратился к главе МВД Денису Монастырскому с требованием рассмотреть вопрос об увольнении замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили из-за нецензурной разборки на блокпосту на Донбассе, сообщает Лига.net.

1.в 14м блок пост 54 бригады был разбит таким образом с использованием двух броневиков Привата. За тем свои 2 Ми 24 зачистили оставшихся, хотя ДРГ ушло.
Т.Е. постовые обязаны были применить оружие!

2. "Каков поп - таков и приход".
Т.Е. "Слуги" давно переступили черту... и под вопросом сам факт их существования в Украине.

3. Этого царька не уволили, а "временно отстранили" на время внутреннего расследования в МВД.

4. Ещё вчера появилась информация, что постовые сделавшие это видео и сделавшие это доступным загалу - уже подвержены преследованиям по системе МВД.
"Каков поп - таков и приход"
.............................................................................
А выводов НЕТ
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 13 гру, 2021 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:04

  Kudrjavuy написав:
  Kudrjavuy написав:
https://www.dialog.ua/opinion/242080_1639314664
Договор между Vector Energy Innovation и ООО "ТЭТ Групп", который даёт понять, что "прокладка" имеет стабильную 40%-ю маржу

Среднесуточное значение базовых цен на РДН в ноябре составило 2 915,98 грн за МВт⋅час (около $107).


Таким образом, говорить о высокой марже у "ТЭТ Групп" не приходится вообще. Чего не скажешь о стабильном доходе у арабской компании. Vector Energy Innovation независимо от ситуации на рынке и объёмов поставок стабильно имеет $41 на каждом МВт⋅час. При заявленном месячном объёме поставок из Беларуси на уровне 900 тыс. МВт⋅час, в карман друзьям Давида Арахамии уходит $27,5 млн 40%-я маржа буквально из воздуха.


После обнародования подробностей
Украина внезапно сократила импорт электроэнергии из Беларуси в 15 раз
12.12.2021, 19:18 Сообщает Хартия 97 https://charter97.org/ru/news/2021/12/12/447393/
Украина внезапно сократила импорт электроэнергии из Беларуси в 15 раз
Уточняется, что импорт 12 декабря осуществляется по графику.

Еще вчера, 11 декабря, импорт электроэнергии из Беларуси в Украину происходил в диапазоне от 699 МВт до 900 МВт в час, а сегодня упал до 60 МВт. Это следует из из данных, опубликованных на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Уточняется, что импорт 12 декабря осуществляется по графику: без перерывов, увеличения или уменьшения мощности — (60 МВт) в течение 23 часов, а с 23:00 до полуночи (00:00 — 01:00 13 декабря по минскому времени) поставки прекратятся.

Украина в последнее время не раз то прекращала, то возобновляла импорт белорусской электроэнергии и несколько раз заявляла, что откажется от нее вовсе. На конец октября 2021 года результаты аукционов на покупку Украиной электроэнергии в Беларуси и России были отменены.

Во, шакалам бизнес обгадили, и переворота нет!

(сегодня прижали морозы - напряжение в сети 170-180 В, правда сегодня ещё не отключали и это в коммунальном -городском секторе)
Интересно, а Вы когда нибудь задумывались, кого и нафига эти сипелёвки в лапти обувают?
https://gordonua.com/news/money/v-2021- ... 85932.html

https://news.obozrevatel.com/economics/ ... yutsya.htm

Ведь проблемы как раз не с ДТЕК, а с ЦентрЭнерго?
И ни малейших поворотов!!!!!!!!!!!!!!!! На практике.
Цифры я Вам на этом форуме прямые приводил от Доброполье угля.(я не зря здесь, что-то выставляю)
П.а.д.л.ы - их "Роттердам+" - это одна тысяча гривень за тонну, при себестоимости в четыре для шахты, и цене реализации сегодня в "8".

И наоборот, тех кто держался на плаву (Краснолиманская) - по схеме обанкротили.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:26

  detroytred написав: При ринковій системі зв'язок труда і оплати по труду й овсім мізерний.
Бо ціна товару випливає не з труда, а з співвідношення попиту-пропозиції.
Виграють "шустрі")))
Звісно росте нерівність.

Это вопрос терминологии.
Если понимать выделенное буквально, то наивысшую оплату должен получать, скажем, землекоп с лопатой или пахарь с лошадкой, тянущей плуг ("мерилом работы считают усталость").
Если не ошибаюсь, во времена Горби возник термин "по результатам труда".
Тоже неоднозначный термин - можно наклепать десятки тысяч условных танчиков, задействовав миллионы работяг, инженеров, конструкторов, чертежников - результат и всеобщая занятость налицо, пользы ноль.
Поэтому спрос на результат труда (его "полезность") - единственный разумный критерий.

А кого вы имеете в виду под "шустрыми"?
Только "цукербергов" (нашедших нишу в бизнесе) или еще так наз. "простых людей", нашедших применение своим умениям или обучившихся новым умениям?
Остальные должны понять - возврата к прошлому не будет, сколько ни митингуй, ибо одни профессии умирают, взамен возникают новые.
Когда-то читал мемуары Бобби Халла, его жизненным девизом был ГОНС - "Гарантированной обеспеченности Не Существует"

В радянській системі були свої плюси та мінуси.

Как и в любой системе, с этим трудно спорить.

Коротше: моя точка зору поступово змінюється. Я все більше вважаю, що головне -- що дійсно бажають можновладці

Разве это не было вашей постоянной точкой зрения?
Понятно, что удобно верить в волю "высших существ" (богов, пришельцев, можновладцив), это позволяет одним простым аргументом объяснить всю сложность общественных и межгосударственных отношений. Именно поэтому я и не приемлю вашу точку зрения.

Зате той же соціалізм може бути шведським або ленінський; капіталізм - розвинутим і диким.

Меня учили, что общественный строй определяется прежде всего производственными отношениями (социализм = отсутствие частной собственности на средства производства). В этом смысле никакого шведского (равно как и "европейского") социализма не существует, есть типичный капитализм с изрядной долей мелкого бизнеса и выраженной социальной компонентой, которая обеспечивается подоходными налогами 40+%.

Кстати, если учесть теневую экономику, у нас доля мелкого бизнеса может оказаться не меньше, чем в эвропах. Может быть, не в ВВП, но в занятости точно.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:27

  detroytred написав:Щоб наверх піднімалися не отакі Гогі

Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 15:11

Старікан
Звичайно працю вимірюють не тільки в фізичному навантаженні))
Це сукупність фізичної й розумової напруги інтегровано в часі.
Фізична + розумова + час.
І одразу додам, що праця не дорівнює мавпячій діяльності (тобто аби щось робити).

"Шустрые" -- це ті, хто зміг саме продати свій труд, "труд", результат труда.
Продати НАБАГАТО більше, ніж витратив СВОГО труда.

Не зробив би Цукерберг, зробив би Пупкін. Нехай на рік пізніше.
В добі 24 години, людина не може напружитися більше, ніж нехай фізично 300 кг, 200 км, або розрахувати 100 алгоритмів, винайти надзвичайне.
До речі, майже всі винаходи відбуваються у світі паралельно в різних точках. Трохи раніше, трохи пізніше.
До того ж при винаході вчений користується досягненнями до нього.
Це довга тема...

Ні. Не було. Раніше в мене переважали об'єктивні обставини й закони.
Я їх і зараз не відкидаю. Але вважаю, що недооцінював ролі суб'єктів.
І звичайно не треба гіперболізувати мою точку зору. Можновладці в мене не боги та тещо.
Вони обмежені отими самими об'єктивними законами суспільних і междержавних відносин.
Нагадаю: я не вимагаю від можновладців чогось занадтого (побудови комунізму і т.д.).
Європейські цінності та розвинуті ринкові відносини цілком у межах людини 21 століття, з інтернетом, міжнародними подорожами, вищою освітою, спілкуванням з бальцеровичами і Ко.
Справа за наявністю власного бажання.

А ви придивіться до цієї приватної власності в шведському капіталізму та й у розвинутися капіталізмі!
Що таке море малих приватних підприємців (звичайно коли вони є основною виробничою силою в суспільстві) або акціонерів великого бізнесу?????
Що це?????
Це по суті та ж сама колективна власність.
Тільки в іншій формі.
Та ще й у купі з можливістю суспільної думки (народу, пересічних) впливати на державу.
Той же соціалізм, комунізм тільки у профіль...

А кейнсівське бачення про зменшення праці до 3 годин ... -- те ж саме зникнення необхідності працювати.
А державне регулювання,яке все більше і глибше йде в усіх сферах...
А планування у великих корпораціях... Планова економіка)))
Це елементи того ж соціалізму.
А пособія...
І т.д.

Викиньте у коммі ідею чухню з керуючою роллю партії (ну захотіли хлопці владу собі прибрати й вигадали цю чухню) й отримаєте той же розвинутий капіталізм тільки в іншій обгортці.

Особливо це наявне, коли мільярдер ходить у резинових тапцях і їсть уявно мівіну))
Як ідейний комісар, гол і бос за справу держави-народу-своїх працівників, акціонерів бореться-працює)) 20 годин на добу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 17:41

Киевские власти анонсировали усиление теробороны на фоне опасности российского вторжения. У Кличко планируют воспользоваться вступлением 3 января в силу закона о территориальной обороне и организовать по батальону в каждом районе города с соответствующей инфраструктурой.

На данный момент в столице имеется одна бригада и два батальона теробороны. В перспективе бригада будет состоять из девяти батальонов (батальон на каждый район Киева). Численность бригады будет составлять 5 тыс. человек. Часть - профессиональные служащие, которые будут заниматься управлением и обучением. Вторая часть - люди, подписавшие контракт с бригадой. Они будут жить, как и раньше и проходить подготовку, а в случае войны - мобилизоваться в течение суток.

"Так мы получаем готовое подразделение, которое уже проходило обучение, умеет пользоваться оружием, люди знают друг друга, прошли, по крайней мере, минимальные элементы тактической подготовки", — сообщил чиновник.

Бригады теробороны будут охранять критические объекты инфраструктуры, поддерживать блокпосты и противодействовать диверсантам. Воевать с диверсантами будут профессиональные военные в составе бригад. А вот подготовка в партизанским действиям пока не рассматривается.

На данный момент киевские власти работают над привлечением максимального количества резервистов, обучением их и отработкой логистики мобилизации. Сейчас уже запущена реклама, приглашающая киевлян в тероборону. Туда берут без особых ограничений, кроме возрастных - 18-60 лет. Всех желающих приглашают обращаться по тел. 063-651-44-46, 1551 или в военкомат.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 17:47

Даже амеры признают, что наши "Греты Тунберг" от Милованова, деют только в интересах Московии.
И своей мошны.
"Тем самым подрывают государственность Украины изнутри, в пользу Москвы."
Статья хорошая, но что-то не позволило её копировать на прямую. Заказушность статьи то ли непонимание там, в силу иного окружения, сколько зла принесли зелёные клоуны Украине и её населению.
- Рекомендую:
https://nationalinterest.org/feature/re ... elf-197700
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 13 гру, 2021 18:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 17:55

  Ukrainian написав:....................................................................
На данный момент киевские власти работают над привлечением максимального количества резервистов, обучением их и отработкой логистики мобилизации. Сейчас уже запущена реклама, приглашающая киевлян в тероборону. Туда берут без особых ограничений, кроме возрастных - 18-60 лет. Всех желающих приглашают обращаться по тел. 063-651-44-46, 1551 или в военкомат.

1. Оборонные заказы они не берут на себя?
2. Странно но по всей Украине СБУ разогнало подобные инициативы.
3. Координацию между отдельными регионами они настраивают?
..............................................................
10001 А нах... нам тогда кормить клоунов? Для полётов на казённых вертомахах бл...хату? Или гулянок в Велюре?
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 23:06

У столиці вже скоро розпочнуть інформаційну кампанію щодо того, як поводитися у разі повномасштабного вторгнення держави-агресорки.

У Києві готуватимуться до можливого повномасштабного вторгнення Росії. Через це у столиці тестуватимуть систему оповіщення та проводитимуть інформаційну кампанію.
Також у столиці тестуватимуть систему оповіщення, а тому закликають жителів Києва не панікувати. Ця система оповіщення є важливою, оскільки може працювати в критичних умовах: коли немає стільникового зв'язку та електрики.

"Плануємо проводити навчання. З наступного тижня ми розпочнемо інформаційну кампанію, щоб люди не лякалися, коли їх почують. А через пару тижнів вже будемо вмикати сирени та проводити навчання, щоб люди без паніки розуміли, що робити", - сказав Андрій Крищенко.
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 23:23


73%, щоб вас лікували тільки "чесні" сантехніки, яких ви оберете в лікарі!
Schmit
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