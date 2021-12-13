Додано: Вів 14 гру, 2021 06:10

Конечно, если верить телеканалу «Звезда» (ну можно в принципе себя настолько не уважать), то наша армия настолько хороша, что в случае чего любой супостат будет повержен в прах в кратчайшие сроки.Доказательством этому обычно служит победа над одной из сильнейших армий мира в Грузии 2008 года и сражения в Сирии с запрещенной в России, но так и не побежденной, несмотря на несколько заявлений, Россией, террористической группировкой ИГИЛ.Хочешь должность? Не вопрос, заплати. Хочешь звание, чтобы претендовать на что-то большее? Направление в академию? Поехать в командировку в Сирию? Не вопрос. Заплати, и перед тобой откроются шикарные перспективы.Это если для кого и секрет, то исключительно для тех, кто живет репортажами «Звезды» и первого канала. Остальные в курсе.Сегодня все в нашей армии стоит денег. С самого низа и до самого верха. Это касается и контрактников, и офицеров и даже срочников.Со срочниками все проще, их как грабили, так и продолжают грабить. Конечно, многое зависит от части, есть такие, где сержанты лютуют, есть где все тихо и мирно в этом отношении. Однако в моем окружении пятеро отслуживших срочную службу (два в ЗВО, три в ЦВО) просто не получили свое денежное довольствие за последний месяц службы.Да, казалось бы – мелочь. Ребята и так едут домой, кто там будет за эти копейки воевать? Между тем, за последний месяц службы солдат должен получить двойной оклад. То есть, не 2000 рублей, а 4000. На карту ВТБ, которую выдают в военкомате.Командировки в Сирию – это отдельная песня. Да, они очень хорошо оплачиваются, а потому желающих хоть отбавляй. Соответственно, есть спрос – есть и желание на этом заработать. И зарабатывают все, у кого есть для этого возможность.Источники говорят, что существует прайс-лист на «услуги». Офицерские курсы – от ста тысяч, командировка в Сирию или Ливию – от четырехсот.Если смотреть на дивизию в Валуйках, особенно на смертность в этой части, то она ужасает. 8-10 человек в год. И это нормально? Да, конечно, там солдаты странным образом проскакивают через все комиссии, дабы послужить, являясь психически неуравновешенными.Равно как систематически объявляют психически неуравновешенными внезапно сводящих счеты с жизнью срочников и контрактников. Особенно путем надевания на голову полиэтиленового пакета.Насколько солдаты, которых грабят младшие командиры-контрактники, будут боеспособны? Вообще совершенно никак.