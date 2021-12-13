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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7545754675477548
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 23:46

  detroytred написав: А ви придивіться до цієї приватної власності в шведському капіталізму та й у розвинутися капіталізмі!
Що таке море малих приватних підприємців (звичайно коли вони є основною виробничою силою в суспільстві) або акціонерів великого бізнесу?????
Що це?????
Це по суті та ж сама колективна власність.
Тільки в іншій формі.
....
А кейнсівське бачення про зменшення праці до 3 годин ... -- те ж саме зникнення необхідності працювати.
А державне регулювання,яке все більше і глибше йде в усіх сферах...
А планування у великих корпораціях... Планова економіка)))
Це елементи того ж соціалізму.
А пособія...

Это что-то вроде сахаровских фантазий о конвергенции.
А под отговорку "другие формы социализма" можно подогнать всё что угодно, даже изначальное крепостное право, при котором служивый дворянин (защитник отечества) должен был заботиться о своих кормильцах - крестьянах.

Та ще й у купі з можливістю суспільної думки (народу, пересічних) впливати на державу.

А как же всесильные можновладци? Сами себе противоречите.

Особливо це наявне, коли мільярдер ходить у резинових тапцях і їсть уявно мівіну))
Як ідейний комісар, гол і бос за справу держави-народу-своїх працівників, акціонерів бореться-працює)) 20 годин на добу.

Это всё, как вы любите выражаться, - "штукатурка", под которой всё тот же звериный оскал :mrgreen:
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 13 гру, 2021 23:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 23:46

  Kudrjavuy написав:Даже амеры признают, что наши "Греты Тунберг" от Милованова, деют только в интересах Московии.
И своей мошны.
"Тем самым подрывают государственность Украины изнутри, в пользу Москвы."
Статья хорошая, но что-то не позволило её копировать на прямую. Заказушность статьи то ли непонимание там, в силу иного окружения, сколько зла принесли зелёные клоуны Украине и её населению.
- Рекомендую:
https://nationalinterest.org/feature/re ... elf-197700

Эти "амеры" есть сливным бачком ФСБ :D
Руководит этой помойкой российский агент Дима Симис, курирует от Кремля Пушков.
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 23:52

Официально. Гогилашвили уволен с должности замглавы МВД

https://www.rbc.ua/rus/news/ofitsialno- ... 93395.html
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 00:00

  Ukrainian написав:Официально. Гогилашвили уволен с должности замглавы МВД

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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 00:03

  Schmit написав:
73%, щоб вас лікували тільки "чесні" сантехніки, яких ви оберете в лікарі!

Колись Чекалкін "веселі яйця" придумував, а тепер став звичайним порохатим, брехливим пропагандоном. Я вже не раз казав, хто зв`язується з свинофермою той множить себе на нуль.
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 00:11

  unicdima написав:
  Schmit написав:
73%, щоб вас лікували тільки "чесні" сантехніки, яких ви оберете в лікарі!

Колись Чекалкін "веселі яйця" придумував, а тепер став звичайним порохатим, брехливим пропагандоном. Я вже не раз казав, хто зв`язується з свинофермою той множить себе на нуль.


Порошенко обісрав, Чекалкіна обісрав... а сам ти хто такий, і що зробив, щоб твоя думка когось цікавила ? :-D
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 00:49

  unicdima написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=6TqFp5adhfE
73%, щоб вас лікували тільки "чесні" сантехніки, яких ви оберете в лікарі!

Колись Чекалкін "веселі яйця" придумував, а тепер став звичайним порохатим, брехливим пропагандоном. Я вже не раз казав, хто зв`язується з свинофермою той множить себе на нуль.

Тобі влучна відповідь у цьому відео на 11:10.
https://www.youtube.com/watch?v=6TqFp5adhfE&t=668s
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 01:03

  Schmit написав:Тобі влучна відповідь у цьому відео на 11:10.
https://www.youtube.com/watch?v=6TqFp5adhfE&t=668s

Смішно, порохата шестьорка Чекалкін опустився нижче плінтуса, на рівень олєшек та прочіх березовців.
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 02:31

Рейтинг президента России Владимира Путина в ноябре 2021 года составил 32% (от всех респондентов). Это минимум с апреля 2014 года, свидетельствуют данные опроса Левада-центра*. Максимальный рейтинг главы государства после 2014 года был зафиксирован в январе 2018 года – 57%, однако после пенсионной реформы рейтинг Путина уже не поднимался выше 41%.

Опрос также показал, что если бы выборы президента России проходили в ближайшее воскресенье, почти треть россиян – 27% – вообще не стали бы принимать участие в голосовании. Это максимальный показатель за последние восемь лет. По сравнению с прошлым годом, увеличилось и число тех, кто не знает, за кого голосовать на президентских выборах, – с 19% до 21%.
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 06:10

Конечно, если верить телеканалу «Звезда» (ну можно в принципе себя настолько не уважать), то наша армия настолько хороша, что в случае чего любой супостат будет повержен в прах в кратчайшие сроки.

Доказательством этому обычно служит победа над одной из сильнейших армий мира в Грузии 2008 года и сражения в Сирии с запрещенной в России, но так и не побежденной, несмотря на несколько заявлений, Россией, террористической группировкой ИГИЛ.
Хочешь должность? Не вопрос, заплати. Хочешь звание, чтобы претендовать на что-то большее? Направление в академию? Поехать в командировку в Сирию? Не вопрос. Заплати, и перед тобой откроются шикарные перспективы.

Это если для кого и секрет, то исключительно для тех, кто живет репортажами «Звезды» и первого канала. Остальные в курсе.

Сегодня все в нашей армии стоит денег. С самого низа и до самого верха. Это касается и контрактников, и офицеров и даже срочников.

Со срочниками все проще, их как грабили, так и продолжают грабить. Конечно, многое зависит от части, есть такие, где сержанты лютуют, есть где все тихо и мирно в этом отношении. Однако в моем окружении пятеро отслуживших срочную службу (два в ЗВО, три в ЦВО) просто не получили свое денежное довольствие за последний месяц службы.

Да, казалось бы – мелочь. Ребята и так едут домой, кто там будет за эти копейки воевать? Между тем, за последний месяц службы солдат должен получить двойной оклад. То есть, не 2000 рублей, а 4000. На карту ВТБ, которую выдают в военкомате.
Командировки в Сирию – это отдельная песня. Да, они очень хорошо оплачиваются, а потому желающих хоть отбавляй. Соответственно, есть спрос – есть и желание на этом заработать. И зарабатывают все, у кого есть для этого возможность.

Источники говорят, что существует прайс-лист на «услуги». Офицерские курсы – от ста тысяч, командировка в Сирию или Ливию – от четырехсот.
Если смотреть на дивизию в Валуйках, особенно на смертность в этой части, то она ужасает. 8-10 человек в год. И это нормально? Да, конечно, там солдаты странным образом проскакивают через все комиссии, дабы послужить, являясь психически неуравновешенными.

Равно как систематически объявляют психически неуравновешенными внезапно сводящих счеты с жизнью срочников и контрактников. Особенно путем надевания на голову полиэтиленового пакета.

Насколько солдаты, которых грабят младшие командиры-контрактники, будут боеспособны? Вообще совершенно никак. Мне один из недавно отслуживших в 144-й гвардейской мсд в Брянской области так и сказал: хорошо, что никаких боев с Украиной не было, у нас бы в первом же бою все сержанты легли бы.
Прогнозирую в случае полномасштабного конфликта дезертирства просто в ошеломительных размерах. Хорошо, что не получилось конфликта с НАТО на украинской почве. Могу себе представить, как бежал бы личный состав той же 3-й мотострелковой дивизии, попутно отстреливая своих внутренних врагов.
https://topwar.ru/190112-kogo-i-kak-sta ... rmija.html
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