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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7546754775487549 Додано: Вів 14 гру, 2021 11:23 Schmit написав:

73%, щоб вас лікували тільки "чесні" сантехніки, яких ви оберете в лікарі!

Сам же автор узяв слово "чесні" в лапки.



Коли відбувається бунт, а вибір ЗЕ -- це самий натуральний бунт (бунт проти професійних політиків, старих еліт), то розгляд наслідків з точки зору "дивіться, що сталося. Сталося гірше, ніж було. При папередниках було краще." -- є навіть не помилкою.

Це абсолютно недоречно!!!!!!!!



Коли бунт -- то треба розглядати причини бунту.

Причини, які призвели до нього.

Хтось накосячив.

Здогадайтеся хто)) Сам же автор узяв слово "чесні" в лапки.Коли відбувається бунт, а вибір ЗЕ -- це самий натуральний бунт (бунт проти професійних політиків, старих еліт), то розгляд наслідків з точки зору "дивіться, що сталося. Сталося гірше, ніж було. При папередниках було краще." -- є навіть не помилкою.Це абсолютно недоречно!!!!!!!!Коли бунт -- то треба розглядати причини бунту.Причини, які призвели до нього.Хтось накосячив.Здогадайтеся хто)) Востаннє редагувалось detroytred в Вів 14 гру, 2021 11:39, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24810 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2087 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 11:38 Starikan написав: detroytred написав: А ви придивіться до цієї приватної власності в шведському капіталізму та й у розвинутися капіталізмі!

Що таке море малих приватних підприємців (звичайно коли вони є основною виробничою силою в суспільстві) або акціонерів великого бізнесу?????

Що це?????

Це по суті та ж сама колективна власність.

Тільки в іншій формі.

....

А кейнсівське бачення про зменшення праці до 3 годин ... -- те ж саме зникнення необхідності працювати.

А державне регулювання,яке все більше і глибше йде в усіх сферах...

А планування у великих корпораціях... Планова економіка)))

Це елементи того ж соціалізму.

А пособія... А ви придивіться до цієї приватної власності в шведському капіталізму та й у розвинутися капіталізмі!Що таке море малих приватних підприємців (звичайно коли вони є основною виробничою силою в суспільстві) або акціонерів великого бізнесу?????Що це?????Це по суті та ж сама колективна власність.Тільки в іншій формі.....А кейнсівське бачення про зменшення праці до 3 годин ... -- те ж саме зникнення необхідності працювати.А державне регулювання,яке все більше і глибше йде в усіх сферах...А планування у великих корпораціях... Планова економіка)))Це елементи того ж соціалізму.А пособія...

Это что-то вроде сахаровских фантазий о конвергенции.

А под отговорку "другие формы социализма" можно подогнать всё что угодно, даже изначальное крепостное право, при котором служивый дворянин (защитник отечества) должен был заботиться о своих кормильцах - крестьянах.



Та ще й у купі з можливістю суспільної думки (народу, пересічних) впливати на державу.

А как же всесильные можновладци? Сами себе противоречите.



Особливо це наявне, коли мільярдер ходить у резинових тапцях і їсть уявно мівіну))

Як ідейний комісар, гол і бос за справу держави-народу-своїх працівників, акціонерів бореться-працює)) 20 годин на добу.

Это всё, как вы любите выражаться, - "штукатурка", под которой всё тот же звериный оскал Это что-то вроде сахаровских фантазий о конвергенции.А под отговорку "другие формы социализма" можно подогнать всё что угодно, даже изначальное крепостное право, при котором служивый дворянин (защитник отечества) должен был заботиться о своих кормильцах - крестьянах.А как же всесильные можновладци? Сами себе противоречите.Это всё, как вы любите выражаться, - "штукатурка", под которой всё тот же звериный оскал

Для підгонки кріпацтва недостатньо лише одного критерію (обов'язковку турбути за своїх годувальників).

А так -- да.

Якщо за сукупністю будемо мати такий же результат -- люди вільні, люди мають частку власності (через акції), основні засоби виробництва застосовують широко планування, пособія, забезпечення потреб, зменшення часу праці, суспільні організації впливові -- то при ДОСТАТНЬО великому рівні це й буде комунізм))



Як же ключова роль можновладців?

Поки мова йде про лише про зростання ролі суспільної думки.

Так що ніякого протиріччя.

Те ж саме й стосовно *звериного оскала".



Мова була про розвиток, перспективу, тенденції. До комунізмів чи як би воно там не називалося, як до зірок. Для підгонки кріпацтва недостатньо лише одного критерію (обов'язковку турбути за своїх годувальників).А так -- да.Якщо за сукупністю будемо мати такий же результат -- люди вільні, люди мають частку власності (через акції), основні засоби виробництва застосовують широко планування, пособія, забезпечення потреб, зменшення часу праці, суспільні організації впливові -- то при ДОСТАТНЬО великому рівні це й буде комунізм))Як же ключова роль можновладців?Поки мова йде про лише про зростання ролі суспільної думки.Так що ніякого протиріччя.Те ж саме й стосовно *звериного оскала".Мова була про розвиток, перспективу, тенденції. До комунізмів чи як би воно там не називалося, як до зірок. detroytred

Повідомлень: 24810 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2087 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7546754775487549 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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