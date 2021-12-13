Starikan написав: detroytred написав:
А ви придивіться до цієї приватної власності в шведському капіталізму та й у розвинутися капіталізмі!
Що таке море малих приватних підприємців (звичайно коли вони є основною виробничою силою в суспільстві) або акціонерів великого бізнесу?????
Що це?????
Це по суті та ж сама колективна власність.
Тільки в іншій формі.
....
А кейнсівське бачення про зменшення праці до 3 годин ... -- те ж саме зникнення необхідності працювати.
А державне регулювання,яке все більше і глибше йде в усіх сферах...
А планування у великих корпораціях... Планова економіка)))
Це елементи того ж соціалізму.
А пособія...
Это что-то вроде сахаровских фантазий о конвергенции.
А под отговорку "другие формы социализма" можно подогнать всё что угодно, даже изначальное крепостное право, при котором служивый дворянин (защитник отечества) должен был заботиться о своих кормильцах - крестьянах.
Та ще й у купі з можливістю суспільної думки (народу, пересічних) впливати на державу.
А как же всесильные можновладци? Сами себе противоречите.
Особливо це наявне, коли мільярдер ходить у резинових тапцях і їсть уявно мівіну))
Як ідейний комісар, гол і бос за справу держави-народу-своїх працівників, акціонерів бореться-працює)) 20 годин на добу.
Это всё, как вы любите выражаться, - "штукатурка", под которой всё тот же звериный оскал
Для підгонки кріпацтва недостатньо лише одного критерію (обов'язковку турбути за своїх годувальників).
А так -- да.
Якщо за сукупністю будемо мати такий же результат -- люди вільні, люди мають частку власності (через акції), основні засоби виробництва застосовують широко планування, пособія, забезпечення потреб, зменшення часу праці, суспільні організації впливові -- то при ДОСТАТНЬО великому рівні це й буде комунізм))
Як же ключова роль можновладців?
Поки мова йде про лише про зростання ролі суспільної думки.
Так що ніякого протиріччя.
Те ж саме й стосовно *звериного оскала".
Мова була про розвиток, перспективу, тенденції. До комунізмів чи як би воно там не називалося, як до зірок.