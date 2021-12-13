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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7546754775487549
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:23

  Schmit написав:
73%, щоб вас лікували тільки "чесні" сантехніки, яких ви оберете в лікарі!

Сам же автор узяв слово "чесні" в лапки.

Коли відбувається бунт, а вибір ЗЕ -- це самий натуральний бунт (бунт проти професійних політиків, старих еліт), то розгляд наслідків з точки зору "дивіться, що сталося. Сталося гірше, ніж було. При папередниках було краще." -- є навіть не помилкою.
Це абсолютно недоречно!!!!!!!!

Коли бунт -- то треба розглядати причини бунту.
Причини, які призвели до нього.
Хтось накосячив.
Здогадайтеся хто))
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 14 гру, 2021 11:39, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:38

  Starikan написав:
  detroytred написав: А ви придивіться до цієї приватної власності в шведському капіталізму та й у розвинутися капіталізмі!
Що таке море малих приватних підприємців (звичайно коли вони є основною виробничою силою в суспільстві) або акціонерів великого бізнесу?????
Що це?????
Це по суті та ж сама колективна власність.
Тільки в іншій формі.
....
А кейнсівське бачення про зменшення праці до 3 годин ... -- те ж саме зникнення необхідності працювати.
А державне регулювання,яке все більше і глибше йде в усіх сферах...
А планування у великих корпораціях... Планова економіка)))
Це елементи того ж соціалізму.
А пособія...

Это что-то вроде сахаровских фантазий о конвергенции.
А под отговорку "другие формы социализма" можно подогнать всё что угодно, даже изначальное крепостное право, при котором служивый дворянин (защитник отечества) должен был заботиться о своих кормильцах - крестьянах.

Та ще й у купі з можливістю суспільної думки (народу, пересічних) впливати на державу.

А как же всесильные можновладци? Сами себе противоречите.

Особливо це наявне, коли мільярдер ходить у резинових тапцях і їсть уявно мівіну))
Як ідейний комісар, гол і бос за справу держави-народу-своїх працівників, акціонерів бореться-працює)) 20 годин на добу.

Это всё, как вы любите выражаться, - "штукатурка", под которой всё тот же звериный оскал :mrgreen:

Для підгонки кріпацтва недостатньо лише одного критерію (обов'язковку турбути за своїх годувальників).
А так -- да.
Якщо за сукупністю будемо мати такий же результат -- люди вільні, люди мають частку власності (через акції), основні засоби виробництва застосовують широко планування, пособія, забезпечення потреб, зменшення часу праці, суспільні організації впливові -- то при ДОСТАТНЬО великому рівні це й буде комунізм))

Як же ключова роль можновладців?
Поки мова йде про лише про зростання ролі суспільної думки.
Так що ніякого протиріччя.
Те ж саме й стосовно *звериного оскала".

Мова була про розвиток, перспективу, тенденції. До комунізмів чи як би воно там не називалося, як до зірок.
detroytred
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  #<1 ... 7546754775487549
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