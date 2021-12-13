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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7547754875497550
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 13:45

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Але хитрий По усіх обдурив))
Щоб не отримати отаких класичних послідовників, які б і його притягнули до політичної відповідальності, він зробив УСЕ для виникнення наступника Зе.

На тлі якого продовжує й продовжить далі панувати на політолімпі... Але робити для країни по мінімуму.
Ну й звичайно ціна його примхів -- бунт і Зе.
Але йому ж пофігу.

Я Вам озвучив причини - курс і комуналка, а не бажання чи не бажання Порошенка чи Зеленського. Питання, чому пересічні обрали Зеленського, а не умовного Разумкова, це питання до пересічних, а не до Порошенка.
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:23

  Schmit написав:Бунт за принципом "відморожу вуха мамі на зло" і це дорослі люди.
Причини "бунту" очевидні - безвідповідальність, тупість і інфантилізм лохторату. Цілком логічно виглядає пропозиція таким індивідам бути послідовними і лікуватись у слюсарів.
Недоречно виглядють ваші спроби перекладання відповідальності з виборця на якісь там еліти.

По факту Порох став найгіршим президентом, то про яке "відморожу вуха" ти несеш?
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:35

  lapay написав:
  detroytred написав:Але хитрий По усіх обдурив))
Щоб не отримати отаких класичних послідовників, які б і його притягнули до політичної відповідальності, він зробив УСЕ для виникнення наступника Зе.

На тлі якого продовжує й продовжить далі панувати на політолімпі... Але робити для країни по мінімуму.
Ну й звичайно ціна його примхів -- бунт і Зе.
Але йому ж пофігу.

Я Вам озвучив причини - курс і комуналка, а не бажання чи не бажання Порошенка чи Зеленського. Питання, чому пересічні обрали Зеленського, а не умовного Разумкова, це питання до пересічних, а не до Порошенка.

Ну тоді вважайте, що пересічні на теренах пост царьскої рашки такі унікальні, що хотіли леніна, сталіна, кравчука, кучму... яника, По.
Кого хочуть, тих і мають.
А хто кого профінансував та привіз у вагоні (хто замість рехформ довів царську Росію до приходу більшовиків), або хто з ким попив каву нічого не вирішує...
Пересічні забажали обрати))


Вже не кажучи про оту книжку, де на прикладах дослідники показали, як навіть в одному місті: півміста живе-хоче по-американськи, а друга половина по-мексиканські.

Який умовний Разумков замість Зе?)))
А хто цього Разумкова подавав у меню пересічному?
Та ще не просто аби подавав, а як треба: з фінансуванням та інфозабезпеченням.
Наче ж капіталізм за віконцем, влада капіталу.

ПАП зробив усе щоб у меню був він і Зе.
Сам поперся..., маючи ресурси.
Да ще гриців, юль, наливайченків притопив.
Ну і рехформи по-мінімуму... (особливо судова -- тобто забезпечення прав громадян. Захист своїх прав від знахабнілих мажорів і до корупціонера-чиновника. Або навіть держави).
Тобто боляче від рехформ було, а результат ледве видний.

А потім у прихильників ПАПа нарід не такий)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:52

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Який умовний Разумков замість Зе?)))
А хто цього Разумкова подавав у меню пересічному?
Та ще не просто аби подавав, а як треба: з фінансуванням та інфозабезпеченням.
Наче ж капіталізм за віконцем, влада капіталу.

Теорія рептілоїдів, які таємно правлять світом, не затрималась в моїй свідомості, вибачайте.
  detroytred написав:ПАП зробив усе щоб у меню був він і Зе.
Сам поперся..., маючи ресурси.
Да ще гриців, юль, наливайченків притопив.
Ну і рехформи по-мінімуму... (особливо судова -- тобто забезпечення прав громадян. Захист своїх прав від мажорів і до корупціонера-чиновника. Або навіть держави).
Тобто боляче від рехформ було, а результат ледве видний.

А потім у прихильників ПАПа нарід не такий)))

Народ ще до По був не такий, коли Яника вибрав, йому теж треба вчитись на своїх помилках.
Якщо хтось вважає, що народ не помиляється, нехай згадає зввгара...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:01

Коротше в сотий раз підкреслюю: є бажання повісити відповідальність на виборця, то ніяких проблем - спочатку надайте йому доступ до правдивої об'єктивної повної інформації про кандидатів; підніміть його рівень знань в політиці-економіці, щоб він (двірник, роботяга з конвеєру) розбирався, як фахівець))); і головне -- надайте йому інструменти впливати на обраних.

А коли пересічний отримує лише меню та ще знаходиться під величезним маніпулятивним тиском величезного потоку інформації; коли він не фахівець у цьому; коли його вся система СМІ привчає, що головне - це власне споживання та особистий успіх --- то яка до біса відповідальність-то?

Можновладці побилися в конкурентній боротьбі між собою (наприклад, хто кращого піарщика собі отримав; хто цікавіше наобіцяє; хто краще зкористався ситуацією, домовився з іншими; компромату накопав), пересічний легітимізував переможця.
Крапка.
detroytred
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