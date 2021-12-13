lapay написав: detroytred написав:
Але хитрий По усіх обдурив))
Щоб не отримати отаких класичних послідовників, які б і його притягнули до політичної відповідальності, він зробив УСЕ для виникнення наступника Зе.
На тлі якого продовжує й продовжить далі панувати на політолімпі... Але робити для країни по мінімуму.
Ну й звичайно ціна його примхів -- бунт і Зе.
Але йому ж пофігу.
Я Вам озвучив причини - курс і комуналка, а не бажання чи не бажання Порошенка чи Зеленського. Питання, чому пересічні обрали Зеленського, а не умовного Разумкова, це питання до пересічних, а не до Порошенка.
Ну тоді вважайте, що пересічні на теренах пост царьскої рашки такі унікальні, що хотіли леніна, сталіна, кравчука, кучму... яника, По.
Кого хочуть, тих і мають.
А хто кого профінансував та привіз у вагоні (хто замість рехформ довів царську Росію до приходу більшовиків), або хто з ким попив каву нічого не вирішує...
Пересічні забажали обрати))
Вже не кажучи про оту книжку, де на прикладах дослідники показали, як навіть в одному місті: півміста живе-хоче по-американськи, а друга половина по-мексиканські.
Який умовний Разумков замість Зе?)))
А хто цього Разумкова подавав у меню пересічному?
Та ще не просто аби подавав, а як треба: з фінансуванням та інфозабезпеченням.
Наче ж капіталізм за віконцем, влада капіталу.
ПАП зробив усе щоб у меню був він і Зе.
Сам поперся..., маючи ресурси.
Да ще гриців, юль, наливайченків притопив.
Ну і рехформи по-мінімуму... (особливо судова -- тобто забезпечення прав громадян. Захист своїх прав від знахабнілих мажорів і до корупціонера-чиновника. Або навіть держави).
Тобто боляче від рехформ було, а результат ледве видний.
А потім у прихильників ПАПа нарід не такий)))