Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7547754875497550 Додано: Вів 14 гру, 2021 13:45 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Але хитрий По усіх обдурив))

Щоб не отримати отаких класичних послідовників, які б і його притягнули до політичної відповідальності, він зробив УСЕ для виникнення наступника Зе.



На тлі якого продовжує й продовжить далі панувати на політолімпі... Але робити для країни по мінімуму.

Ну й звичайно ціна його примхів -- бунт і Зе.

Але йому ж пофігу. Але хитрий По усіх обдурив))Щоб не отримати отаких класичних послідовників, які б і його притягнули до політичної відповідальності, він зробив УСЕ для виникнення наступника Зе.На тлі якого продовжує й продовжить далі панувати на політолімпі... Але робити для країни по мінімуму.Ну й звичайно ціна його примхів -- бунт і Зе.Але йому ж пофігу.

Я Вам озвучив причини - курс і комуналка, а не бажання чи не бажання Порошенка чи Зеленського. Питання, чому пересічні обрали Зеленського, а не умовного Разумкова, це питання до пересічних, а не до Порошенка. Я Вам озвучив причини - курс і комуналка, а не бажання чи не бажання Порошенка чи Зеленського. Питання, чому пересічні обрали Зеленського, а не умовного Разумкова, це питання до пересічних, а не до Порошенка. lapay Повідомлень: 12432 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1191 раз. Подякували: 1414 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 15:23 Schmit написав: Бунт за принципом "відморожу вуха мамі на зло" і це дорослі люди.

Причини "бунту" очевидні - безвідповідальність, тупість і інфантилізм лохторату. Цілком логічно виглядає пропозиція таким індивідам бути послідовними і лікуватись у слюсарів.

Недоречно виглядють ваші спроби перекладання відповідальності з виборця на якісь там еліти. Бунт за принципом "відморожу вуха мамі на зло" і це дорослі люди.Причини "бунту" очевидні - безвідповідальність, тупість і інфантилізм лохторату. Цілком логічно виглядає пропозиція таким індивідам бути послідовними і лікуватись у слюсарів.Недоречно виглядють ваші спроби перекладання відповідальності з виборця на якісь там еліти.

По факту Порох став найгіршим президентом, то про яке "відморожу вуха" ти несеш? По факту Порох став найгіршим президентом, то про яке "відморожу вуха" ти несеш? unicdima

Повідомлень: 2136 З нами з: 10.06.19 Подякував: 91 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 16:35 lapay написав: detroytred написав: Але хитрий По усіх обдурив))

Щоб не отримати отаких класичних послідовників, які б і його притягнули до політичної відповідальності, він зробив УСЕ для виникнення наступника Зе.



На тлі якого продовжує й продовжить далі панувати на політолімпі... Але робити для країни по мінімуму.

Ну й звичайно ціна його примхів -- бунт і Зе.

Але йому ж пофігу. Але хитрий По усіх обдурив))Щоб не отримати отаких класичних послідовників, які б і його притягнули до політичної відповідальності, він зробив УСЕ для виникнення наступника Зе.На тлі якого продовжує й продовжить далі панувати на політолімпі... Але робити для країни по мінімуму.Ну й звичайно ціна його примхів -- бунт і Зе.Але йому ж пофігу.

Я Вам озвучив причини - курс і комуналка, а не бажання чи не бажання Порошенка чи Зеленського. Питання, чому пересічні обрали Зеленського, а не умовного Разумкова, це питання до пересічних, а не до Порошенка. Я Вам озвучив причини - курс і комуналка, а не бажання чи не бажання Порошенка чи Зеленського. Питання, чому пересічні обрали Зеленського, а не умовного Разумкова, це питання до пересічних, а не до Порошенка.

Ну тоді вважайте, що пересічні на теренах пост царьскої рашки такі унікальні, що хотіли леніна, сталіна, кравчука, кучму... яника, По.

Кого хочуть, тих і мають.

А хто кого профінансував та привіз у вагоні (хто замість рехформ довів царську Росію до приходу більшовиків), або хто з ким попив каву нічого не вирішує...

Пересічні забажали обрати))





Вже не кажучи про оту книжку, де на прикладах дослідники показали, як навіть в одному місті: півміста живе-хоче по-американськи, а друга половина по-мексиканські.



Який умовний Разумков замість Зе?)))

А хто цього Разумкова подавав у меню пересічному?

Та ще не просто аби подавав, а як треба: з фінансуванням та інфозабезпеченням.

Наче ж капіталізм за віконцем, влада капіталу.



ПАП зробив усе щоб у меню був він і Зе.

Сам поперся..., маючи ресурси.

Да ще гриців, юль, наливайченків притопив.

Ну і рехформи по-мінімуму... (особливо судова -- тобто забезпечення прав громадян. Захист своїх прав від знахабнілих мажорів і до корупціонера-чиновника. Або навіть держави).

Тобто боляче від рехформ було, а результат ледве видний.



А потім у прихильників ПАПа нарід не такий))) Ну тоді вважайте, що пересічні на теренах пост царьскої рашки такі унікальні, що хотіли леніна, сталіна, кравчука, кучму... яника, По.Кого хочуть, тих і мають.А хто кого профінансував та привіз у вагоні (хто замість рехформ довів царську Росію до приходу більшовиків), або хто з ким попив каву нічого не вирішує...Пересічні забажали обрати))Вже не кажучи про оту книжку, де на прикладах дослідники показали, як навіть в одному місті: півміста живе-хоче по-американськи, а друга половина по-мексиканські.Який умовний Разумков замість Зе?)))А хто цього Разумкова подавав у меню пересічному?Та ще не просто аби подавав, а як треба: з фінансуванням та інфозабезпеченням.Наче ж капіталізм за віконцем, влада капіталу.ПАП зробив усе щоб у меню був він і Зе.Сам поперся..., маючи ресурси.Да ще гриців, юль, наливайченків притопив.Ну і рехформи по-мінімуму... (особливо судова -- тобто забезпечення прав громадян. Захист своїх прав від знахабнілих мажорів і до корупціонера-чиновника. Або навіть держави).Тобто боляче від рехформ було, а результат ледве видний.А потім у прихильників ПАПа нарід не такий))) detroytred

Повідомлень: 24816 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2087 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 16:52 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Який умовний Разумков замість Зе?)))

А хто цього Разумкова подавав у меню пересічному?

Та ще не просто аби подавав, а як треба: з фінансуванням та інфозабезпеченням.

Наче ж капіталізм за віконцем, влада капіталу. Який умовний Разумков замість Зе?)))А хто цього Разумкова подавав у меню пересічному?Та ще не просто аби подавав, а як треба: з фінансуванням та інфозабезпеченням.Наче ж капіталізм за віконцем, влада капіталу.

Теорія рептілоїдів, які таємно правлять світом, не затрималась в моїй свідомості, вибачайте.

detroytred написав: ПАП зробив усе щоб у меню був він і Зе.

Сам поперся..., маючи ресурси.

Да ще гриців, юль, наливайченків притопив.

Ну і рехформи по-мінімуму... (особливо судова -- тобто забезпечення прав громадян. Захист своїх прав від мажорів і до корупціонера-чиновника. Або навіть держави).

Тобто боляче від рехформ було, а результат ледве видний.



А потім у прихильників ПАПа нарід не такий))) ПАП зробив усе щоб у меню був він і Зе.Сам поперся..., маючи ресурси.Да ще гриців, юль, наливайченків притопив.Ну і рехформи по-мінімуму... (особливо судова -- тобто забезпечення прав громадян. Захист своїх прав від мажорів і до корупціонера-чиновника. Або навіть держави).Тобто боляче від рехформ було, а результат ледве видний.А потім у прихильників ПАПа нарід не такий)))

Народ ще до По був не такий, коли Яника вибрав, йому теж треба вчитись на своїх помилках.

Якщо хтось вважає, що народ не помиляється, нехай згадає зввгара... Теорія рептілоїдів, які таємно правлять світом, не затрималась в моїй свідомості, вибачайте.Народ ще до По був не такий, коли Яника вибрав, йому теж треба вчитись на своїх помилках.Якщо хтось вважає, що народ не помиляється, нехай згадає зввгара... lapay Повідомлень: 12432 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1191 раз. Подякували: 1414 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 17:01 Коротше в сотий раз підкреслюю: є бажання повісити відповідальність на виборця, то ніяких проблем - спочатку надайте йому доступ до правдивої об'єктивної повної інформації про кандидатів; підніміть його рівень знань в політиці-економіці, щоб він (двірник, роботяга з конвеєру) розбирався, як фахівець))); і головне -- надайте йому інструменти впливати на обраних.



А коли пересічний отримує лише меню та ще знаходиться під величезним маніпулятивним тиском величезного потоку інформації; коли він не фахівець у цьому; коли його вся система СМІ привчає, що головне - це власне споживання та особистий успіх --- то яка до біса відповідальність-то?



Можновладці побилися в конкурентній боротьбі між собою (наприклад, хто кращого піарщика собі отримав; хто цікавіше наобіцяє; хто краще зкористався ситуацією, домовився з іншими; компромату накопав), пересічний легітимізував переможця.

Крапка. detroytred

Повідомлень: 24816 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2087 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7547754875497550 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_