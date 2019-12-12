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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 75517552755375547555>
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 18:53

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  detroytred написав:Луценко на видео кричит: «Олег! Олег, винеси козла! Олег! Недава..! Винеси козла! Винеси его нафиг!»

Да-да, а ещё в Америке негров линчуют :)

Хамство и быковатость зелёной власти уже стала системой, а не одиночными фактами
Пора уже это тебе признать

Ти недолугий.
Мій посил був не в тому, що папередники гірші або не кращі, а в тому, що саме з таких папередники виросли наступники.
Тобто нічого дивного.

Повторяю для тех, кто в бронепоезде

Попередники заказывали проституток в Верховной Раде, попередники радовались смерти своего коллеги-депутата, назови хоть одного быкующего попередника, или назови хоть одного банкира, который бы выбрасывал журналистов из своего кабинета за неудобный вопрос ?

Нет, Зеленский - не наступник Порошенко, у него совершенно другая физиология.
Физиология тупого быковатого хама. Таких же он себе и подбирал в команду

Так что, не лепи горбатого :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 18:54

  detroytred написав:
  pesikot написав:unicdima
Чтобы от тебя была какая-то польза спрошу у тебя.
Потому как, ни от кого не могу добиться внятного ответа на вопрос

Почему Зеленский так ненавидит Порошенко ?

По жизни они мало пересекались, не было у них общих ни бизнес, ни политинтересов.
Но всё таки, почему ?

Трохи подумай.
Точніше виключи свою ненависть до Зе і побачиш, що між Зе та По нема ненависті, а банальна політична конкурентна боротьба.

А нападає Зе саме на По, бо цим він імітує виконання своїх обіцянок виборцям.
Виборцям, яким обіцяв покарати.
Ключове слово - імітує.

Я разве тебя спрашивал ?
Ты в состоянии понять, какой вопрос адресован тебе, а какой нет ?

Или unicdima твой клон на этом форуме ? :)
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 14 гру, 2021 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 18:59

  lapay написав:
  detroytred написав:Бінго!
Чому ж умовно Бальцерович не хотів?!

Так про те й і мова!!!
Що саме власні інтереси (бо дуже хочуть на другий термін).
Що саме Порошенко допетрив самому поперти знов.

Це я Вам і доказував.
А те, що пересічні такі є, були й будуть, - з цього і почав.
Треба працювати з тими пересічними, що є.

Після Бальцеровича поляки не вибрали свого клоуна, він був на другому місці, а наші його поставили на перше, ще й дали монобільшість. Причому Яценюк з Гройсманом і половини не зробили того, що зробив Бальцерович. Бо в них Совок був тільки 40 років і не було халявної нафти з газом з Сибиру.

Знов бінго!

Зробили б Яценюк з Гройсманом (точніше ПАП і Ко) на порядок більше (тобто як і тулмачив Каха, Бальцерович -- треба швидко і більше), то й не було повернення взад.
Бо зруйнували б стару систему, започаткували нове (Петро: я започаткували нові принципи у владі (продавши Рошен; і т.д.).
Але не продав, а імітував.
Також і з реформами.
Ключову судову -- мізер.
Армія -- практичне лише збільшив оснащення, фінансування, забезпечення, а не саму систему змінив.

Тому й легко все повернулося... з тих невеличких висот.
І поява гогішвілей, бурб з секретарками -- спокійнісінько стала.
Точніше Бурба ще з того))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:01

  pesikot написав:
  detroytred написав:
  pesikot написав:unicdima
Чтобы от тебя была какая-то польза спрошу у тебя.
Потому как, ни от кого не могу добиться внятного ответа на вопрос

Почему Зеленский так ненавидит Порошенко ?

По жизни они мало пересекались, не было у них общих ни бизнес, ни политинтересов.
Но всё таки, почему ?

Трохи подумай.
Точніше виключи свою ненависть до Зе і побачиш, що між Зе та По нема ненависті, а банальна політична конкурентна боротьба.

А нападає Зе саме на По, бо цим він імітує виконання своїх обіцянок виборцям.
Виборцям, яким обіцяв покарати.
Ключове слово - імітує.

Я разве тебя спрашивал ?
Ты в состоянии понять, какой вопрос адресован тебе, а какой нет ?

От забув тебе спитати на що мені відповідати, а на що ні.

Ти на землю злізь.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:04

  pesikot написав:
  detroytred написав:
  pesikot написав:Да-да, а ещё в Америке негров линчуют :)

Хамство и быковатость зелёной власти уже стала системой, а не одиночными фактами
Пора уже это тебе признать

Ти недолугий.
Мій посил був не в тому, що папередники гірші або не кращі, а в тому, що саме з таких папередники виросли наступники.
Тобто нічого дивного.

Повторяю для тех, кто в бронепоезде

Попередники заказывали проституток в Верховной Раде, попередники радовались смерти своего коллеги-депутата, назови хоть одного быкующего попередника, или назови хоть одного банкира, который бы выбрасывал журналистов из своего кабинета за неудобный вопрос ?

Нет, Зеленский - не наступник Порошенко, у него совершенно другая физиология.
Физиология тупого быковатого хама. Таких же он себе и подбирал в команду

Так что, не лепи горбатого :)

Прочитай вдруге.
Те, що зараз, є продовженням отих "вынесите козла".

Розвиток.
Учні звичайно перевищили вчителів.

Ти про хама, який зірвав шапку з дівчини?
https://zaxid.net/petro_poroshenko_zirv ... a_n1476550
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:08

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Зробили б Яценюк з Гройсманом (точніше ПАП і Ко) на порядок більше (тобто як і тулмачив Каха, Бальцерович -- треба швидко і більше), то й не було повернення взад.
Бо зруйнували б стару систему, започаткували нове (Петро: я започаткували нові принципи у владі (продавши Рошен; і т.д.).
Але не продав, а імітував.
Також і з реформами.
Ключову судову -- мізер.
Армія -- практичне лише збільшив оснащення, фінансування, забезпечення, а не саму систему змінив.

Маячня. Прийшли зелені і відмінили реформи попередників, навіть беззаконня їх не лякає, бо думають, що схопили сімдесяти трьох відсоткового бога за бороду, і їм тепер все можна.
Поляки обрали наступника, бо розуміли, що альтернативи реформам немає, треба повертати те, що було до совєтов. Наші ж реформ не хотіли, точніше хотіли європейських зарплат, а не цін.
Зелені відминили реформи в енергетиці, армії, комуналці, частково в місцевому самоврядуванні, і тому подібне.
Який народ, така і влада. Це не я сказав, а життя. На цьому крапка.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:11

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  detroytred написав:
Одного вміння ставити галочку наявне недостатньо для несення відповідальності.
Про це й мова з мого боку.

Полнейший инфантилизм

Потому что, если голосуешь за быдловатого клоуна, то и получаешь заказ проституток в Верховной Раде, некачественных детей и быковатого зам.министра

Но я вижу, что ты выводов так и не сделал, а включил свою любимую пластинку "можновладці повинні", а ты не при делах, ты вообще не при чём. Ветром надуло
И вообще - это виноват Порошенко :)

Ага, ні з того ні з щого учора пересічний всл, вчитель, двірник, роботяга голосував за Петра, а сьогодні за Зе.
Подивись результати голосування у військових частинах. В тому числі в зоні ООС.

В отличии от тебя, военные уже давно начали делать выводы, как они лопухнулись с Зеленским.

А ты выводов не делаешь

Почему проголосовали за Зеленского ?
Ну так - Голобородько. Чесний, простой учитель так ловко справляется с коррупционерами и олигархами.

Кстати, если ты помнишь, в сериале тоже был грузин - министр МВД. Такой честный и непримиримый борец с преступностью.
А в реальности, поимели быковатого зам.министра Гогилашвили

Потом, весь такой из себя "новое лицо" Зеленский, который против кортежей, против гос.дач, учителям по $4000, "закон один для всіх"
Я ещё тогда писал, что Зеленского практически не выпускают в прямой эфир. Только тёплые, уютные интервью по сценарию. Никаких шагов в сторону, дабы не показать истинную сущ(ч)ность Зеленского

Ну и, конечно же против Порошенко, Свинарчуки, ко-ко-корупция, барыга, мальдивы.
Свинарчуки сидят ? нет. Потому что, всё дело было информационным, а не юридическим

Тебе надо по сто раз повторять прописные истины.

Но только кто-то сделает вывод, что его обманули. А кто-то будет продолжать кричать, мол, Зеленский - это наступник Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:14

Re: Політичні дискусії

Президент про розслідування вбивства Павла Шеремета: Ймовірні виконавці затримані, мають бути знайдені замовники
12 грудня 2019 року - 19:20

Ймовірні вбивці сьогодні були затримані. Ми з вами одержали дуже багато відповідей – ви самі це бачили

Прошло 2 года.

Дело застопорено, никаких подвижек нет. Да и быть не может, если убийц не искать, а назначать.
Потому что, Зеленскому надо было провести красивую пресс-конференцию
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:19

  lapay написав:
  detroytred написав:Зробили б Яценюк з Гройсманом (точніше ПАП і Ко) на порядок більше (тобто як і тулмачив Каха, Бальцерович -- треба швидко і більше), то й не було повернення взад.
Бо зруйнували б стару систему, започаткували нове (Петро: я започаткували нові принципи у владі (продавши Рошен; і т.д.).
Але не продав, а імітував.
Також і з реформами.
Ключову судову -- мізер.
Армія -- практичне лише збільшив оснащення, фінансування, забезпечення, а не саму систему змінив.

Маячня. Прийшли зелені і відмінили реформи попередників, навіть беззаконня їх не лякає, бо думають, що схопили сімдесяти трьох відсоткового бога за бороду, і їм тепер все можна.
Поляки обрали наступника, бо розуміли, що альтернативи реформам немає, треба повертати те, що було до совєтов. Наші ж реформ не хотіли, точніше хотіли європейських зарплат, а не цін.
Зелені відминили реформи в енергетиці, армії, комуналці, частково в місцевому самоврядуванні, і тому подібне.
Який народ, така і влада. Це не я сказав, а життя. На цьому крапка.

Ага.
Народ зрозумів, що повернення назад не має))
І т.д.

Реформи провели такої глибини, так змінити систему, що повернення назад вже стало неможливим.
Ось в цьому й секрет поляків.
Тому дійсно реформатори Каха з Бальцеровичем настоювали, що треба швидко й глибоко.

От тільки роль Ісуса, отцов-основателей, Рузвельта і т.д. -- визнають.
Визнають роль можновладців в прийнятті та реалізації правильних для держави й суспільства рішень.

А не співають про розумніший свідоміший народ американський і т.д.
Точніше про несвідомий український.

Ви своє повідомлення подивіться -- все про роль можновладців.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:21

  pesikot написав:Президент про розслідування вбивства Павла Шеремета: Ймовірні виконавці затримані, мають бути знайдені замовники
12 грудня 2019 року - 19:20

Ймовірні вбивці сьогодні були затримані. Ми з вами одержали дуже багато відповідей – ви самі це бачили

Прошло 2 года.

Дело застопорено, никаких подвижек нет. Да и быть не может, если убийц не искать, а назначать.
Потому что, Зеленскому надо было провести красивую пресс-конференцию

Это ещё семечки - рекомендую: https://gordonua.com/news/politics/-bog ... 86178.html
Хотя лучше прослушать весь комментарий: https://youtu.be/QBZM_LBT0QM
Kudrjavuy
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