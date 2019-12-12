Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Луценко на видео кричит: «Олег! Олег, винеси козла! Олег! Недава..! Винеси козла! Винеси его нафиг!»
Да-да, а ещё в Америке негров линчуют
Хамство и быковатость зелёной власти уже стала системой, а не одиночными фактами Пора уже это тебе признать
Ти недолугий. Мій посил був не в тому, що папередники гірші або не кращі, а в тому, що саме з таких папередники виросли наступники. Тобто нічого дивного.
Повторяю для тех, кто в бронепоезде
Попередники заказывали проституток в Верховной Раде, попередники радовались смерти своего коллеги-депутата, назови хоть одного быкующего попередника, или назови хоть одного банкира, который бы выбрасывал журналистов из своего кабинета за неудобный вопрос ?
Нет, Зеленский - не наступник Порошенко, у него совершенно другая физиология. Физиология тупого быковатого хама. Таких же он себе и подбирал в команду
detroytred написав:Бінго! Чому ж умовно Бальцерович не хотів?!
Так про те й і мова!!! Що саме власні інтереси (бо дуже хочуть на другий термін). Що саме Порошенко допетрив самому поперти знов.
Це я Вам і доказував. А те, що пересічні такі є, були й будуть, - з цього і почав. Треба працювати з тими пересічними, що є.
Після Бальцеровича поляки не вибрали свого клоуна, він був на другому місці, а наші його поставили на перше, ще й дали монобільшість. Причому Яценюк з Гройсманом і половини не зробили того, що зробив Бальцерович. Бо в них Совок був тільки 40 років і не було халявної нафти з газом з Сибиру.
Знов бінго!
Зробили б Яценюк з Гройсманом (точніше ПАП і Ко) на порядок більше (тобто як і тулмачив Каха, Бальцерович -- треба швидко і більше), то й не було повернення взад. Бо зруйнували б стару систему, започаткували нове (Петро: я започаткували нові принципи у владі (продавши Рошен; і т.д.). Але не продав, а імітував. Також і з реформами. Ключову судову -- мізер. Армія -- практичне лише збільшив оснащення, фінансування, забезпечення, а не саму систему змінив.
Тому й легко все повернулося... з тих невеличких висот. І поява гогішвілей, бурб з секретарками -- спокійнісінько стала. Точніше Бурба ще з того))
pesikot написав:Да-да, а ещё в Америке негров линчуют
Хамство и быковатость зелёной власти уже стала системой, а не одиночными фактами Пора уже это тебе признать
Ти недолугий. Мій посил був не в тому, що папередники гірші або не кращі, а в тому, що саме з таких папередники виросли наступники. Тобто нічого дивного.
Повторяю для тех, кто в бронепоезде
Попередники заказывали проституток в Верховной Раде, попередники радовались смерти своего коллеги-депутата, назови хоть одного быкующего попередника, или назови хоть одного банкира, который бы выбрасывал журналистов из своего кабинета за неудобный вопрос ?
Нет, Зеленский - не наступник Порошенко, у него совершенно другая физиология. Физиология тупого быковатого хама. Таких же он себе и подбирал в команду
Так что, не лепи горбатого
Прочитай вдруге. Те, що зараз, є продовженням отих "вынесите козла".
detroytred написав:Зробили б Яценюк з Гройсманом (точніше ПАП і Ко) на порядок більше (тобто як і тулмачив Каха, Бальцерович -- треба швидко і більше), то й не було повернення взад. Бо зруйнували б стару систему, започаткували нове (Петро: я започаткували нові принципи у владі (продавши Рошен; і т.д.). Але не продав, а імітував. Також і з реформами. Ключову судову -- мізер. Армія -- практичне лише збільшив оснащення, фінансування, забезпечення, а не саму систему змінив.
Маячня. Прийшли зелені і відмінили реформи попередників, навіть беззаконня їх не лякає, бо думають, що схопили сімдесяти трьох відсоткового бога за бороду, і їм тепер все можна. Поляки обрали наступника, бо розуміли, що альтернативи реформам немає, треба повертати те, що було до совєтов. Наші ж реформ не хотіли, точніше хотіли європейських зарплат, а не цін. Зелені відминили реформи в енергетиці, армії, комуналці, частково в місцевому самоврядуванні, і тому подібне. Який народ, така і влада. Це не я сказав, а життя. На цьому крапка.
detroytred написав: Одного вміння ставити галочку наявне недостатньо для несення відповідальності. Про це й мова з мого боку.
Полнейший инфантилизм
Потому что, если голосуешь за быдловатого клоуна, то и получаешь заказ проституток в Верховной Раде, некачественных детей и быковатого зам.министра
Но я вижу, что ты выводов так и не сделал, а включил свою любимую пластинку "можновладці повинні", а ты не при делах, ты вообще не при чём. Ветром надуло И вообще - это виноват Порошенко
Ага, ні з того ні з щого учора пересічний всл, вчитель, двірник, роботяга голосував за Петра, а сьогодні за Зе. Подивись результати голосування у військових частинах. В тому числі в зоні ООС.
В отличии от тебя, военные уже давно начали делать выводы, как они лопухнулись с Зеленским.
А ты выводов не делаешь
Почему проголосовали за Зеленского ? Ну так - Голобородько. Чесний, простой учитель так ловко справляется с коррупционерами и олигархами.
Кстати, если ты помнишь, в сериале тоже был грузин - министр МВД. Такой честный и непримиримый борец с преступностью. А в реальности, поимели быковатого зам.министра Гогилашвили
Потом, весь такой из себя "новое лицо" Зеленский, который против кортежей, против гос.дач, учителям по $4000, "закон один для всіх" Я ещё тогда писал, что Зеленского практически не выпускают в прямой эфир. Только тёплые, уютные интервью по сценарию. Никаких шагов в сторону, дабы не показать истинную сущ(ч)ность Зеленского
Ну и, конечно же против Порошенко, Свинарчуки, ко-ко-корупция, барыга, мальдивы. Свинарчуки сидят ? нет. Потому что, всё дело было информационным, а не юридическим
Тебе надо по сто раз повторять прописные истины.
Но только кто-то сделает вывод, что его обманули. А кто-то будет продолжать кричать, мол, Зеленский - это наступник Порошенко.
detroytred написав:Зробили б Яценюк з Гройсманом (точніше ПАП і Ко) на порядок більше (тобто як і тулмачив Каха, Бальцерович -- треба швидко і більше), то й не було повернення взад. Бо зруйнували б стару систему, започаткували нове (Петро: я започаткували нові принципи у владі (продавши Рошен; і т.д.). Але не продав, а імітував. Також і з реформами. Ключову судову -- мізер. Армія -- практичне лише збільшив оснащення, фінансування, забезпечення, а не саму систему змінив.
Маячня. Прийшли зелені і відмінили реформи попередників, навіть беззаконня їх не лякає, бо думають, що схопили сімдесяти трьох відсоткового бога за бороду, і їм тепер все можна. Поляки обрали наступника, бо розуміли, що альтернативи реформам немає, треба повертати те, що було до совєтов. Наші ж реформ не хотіли, точніше хотіли європейських зарплат, а не цін. Зелені відминили реформи в енергетиці, армії, комуналці, частково в місцевому самоврядуванні, і тому подібне. Який народ, така і влада. Це не я сказав, а життя. На цьому крапка.
Ага. Народ зрозумів, що повернення назад не має)) І т.д.
Реформи провели такої глибини, так змінити систему, що повернення назад вже стало неможливим. Ось в цьому й секрет поляків. Тому дійсно реформатори Каха з Бальцеровичем настоювали, що треба швидко й глибоко.
От тільки роль Ісуса, отцов-основателей, Рузвельта і т.д. -- визнають. Визнають роль можновладців в прийнятті та реалізації правильних для держави й суспільства рішень.
А не співають про розумніший свідоміший народ американський і т.д. Точніше про несвідомий український.
Ви своє повідомлення подивіться -- все про роль можновладців.