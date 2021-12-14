pesikot написав:

detroytred написав: pesikot написав: Полнейший инфантилизм



Потому что, если голосуешь за быдловатого клоуна, то и получаешь заказ проституток в Верховной Раде, некачественных детей и быковатого зам.министра



Но я вижу, что ты выводов так и не сделал, а включил свою любимую пластинку "можновладці повинні", а ты не при делах, ты вообще не при чём. Ветром надуло

И вообще - это виноват Порошенко Полнейший инфантилизмПотому что, если голосуешь за быдловатого клоуна, то и получаешь заказ проституток в Верховной Раде, некачественных детей и быковатого зам.министраНо я вижу, что ты выводов так и не сделал, а включил свою любимую пластинку "можновладці повинні", а ты не при делах, ты вообще не при чём. Ветром надулоИ вообще - это виноват Порошенко

Ага, ні з того ні з щого учора пересічний всл, вчитель, двірник, роботяга голосував за Петра, а сьогодні за Зе.

Подивись результати голосування у військових частинах. В тому числі в зоні ООС.

Ага, ні з того ні з щого учора пересічний всл, вчитель, двірник, роботяга голосував за Петра, а сьогодні за Зе.Подивись результати голосування у військових частинах. В тому числі в зоні ООС.

В отличии от тебя, военные уже давно начали делать выводы, как они лопухнулись с Зеленским.А ты выводов не делаешьПочему проголосовали за Зеленского ?Ну так - Голобородько. Чесний, простой учитель так ловко справляется с коррупционерами и олигархами.Кстати, если ты помнишь, в сериале тоже был грузин - министр МВД. Такой честный и непримиримый борец с преступностью.А в реальности, поимели быковатого зам.министра ГогилашвилиПотом, весь такой из себя "новое лицо" Зеленский, который против кортежей, против гос.дач, учителям по $4000, "закон один для всіх"Я ещё тогда писал, что Зеленского практически не выпускают в прямой эфир. Только тёплые, уютные интервью по сценарию. Никаких шагов в сторону, дабы не показать истинную сущ(ч)ность ЗеленскогоНу и, конечно же против Порошенко, Свинарчуки, ко-ко-корупция, барыга, мальдивы.Свинарчуки сидят ? нет. Потому что, всё дело было информационным, а не юридическимТебе надо по сто раз повторять прописные истины.Но только кто-то сделает вывод, что его обманули. А кто-то будет продолжать кричать, мол, Зеленский - это наступник Порошенко.