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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7552755375547555>
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:25

  pesikot написав:
  detroytred написав:
  pesikot написав:Полнейший инфантилизм

Потому что, если голосуешь за быдловатого клоуна, то и получаешь заказ проституток в Верховной Раде, некачественных детей и быковатого зам.министра

Но я вижу, что ты выводов так и не сделал, а включил свою любимую пластинку "можновладці повинні", а ты не при делах, ты вообще не при чём. Ветром надуло
И вообще - это виноват Порошенко :)

Ага, ні з того ні з щого учора пересічний всл, вчитель, двірник, роботяга голосував за Петра, а сьогодні за Зе.
Подивись результати голосування у військових частинах. В тому числі в зоні ООС.

В отличии от тебя, военные уже давно начали делать выводы, как они лопухнулись с Зеленским.

А ты выводов не делаешь

Почему проголосовали за Зеленского ?
Ну так - Голобородько. Чесний, простой учитель так ловко справляется с коррупционерами и олигархами.

Кстати, если ты помнишь, в сериале тоже был грузин - министр МВД. Такой честный и непримиримый борец с преступностью.
А в реальности, поимели быковатого зам.министра Гогилашвили

Потом, весь такой из себя "новое лицо" Зеленский, который против кортежей, против гос.дач, учителям по $4000, "закон один для всіх"
Я ещё тогда писал, что Зеленского практически не выпускают в прямой эфир. Только тёплые, уютные интервью по сценарию. Никаких шагов в сторону, дабы не показать истинную сущ(ч)ность Зеленского

Ну и, конечно же против Порошенко, Свинарчуки, ко-ко-корупция, барыга, мальдивы.
Свинарчуки сидят ? нет. Потому что, всё дело было информационным, а не юридическим

Тебе надо по сто раз повторять прописные истины.

Но только кто-то сделает вывод, что его обманули. А кто-то будет продолжать кричать, мол, Зеленский - это наступник Порошенко.


Ти помилився в самому початку.
По буквах повторюю: військові і т.д. проголосували не за Зе, а проти Порошенко.

Ти допетрити можеш, що таке проголосувати проти Порошенка, коли альтернатива Зе?
Наскільки треба бути незадоволеним.
Щоб піти по суті на бунт.


Не розумієш, як я тобі пояснюю?
Загугли ВВС і тощо.
Там пояснено стосовно проти Порошенко (й старих еліт).
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:26

Kudrjavuy
Я тебя давно просил, не комментировать мои посты
Занеси меня в свой черный список
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:37

  detroytred написав:
Ти помилився в самому початку.
По буквах повторюю: військові і т.д. проголосували не за Зе, а проти Порошенко.

Ти допетрити можеш, що таке проголосувати проти Порошенка, коли альтернатива Зе?
Наскільки треба бути незадоволеним.
Щоб піти по суті на бунт.


Не розумієш, як я тобі пояснюю?
Загугли ВВС і тощо.
Там пояснено стосовно проти Порошенко (й старих еліт).

Ты как был тупой инфантил, таким и остался :)

Запомни, любую систему, человека, организацию, государство, народ характеризует не ошибки, а реакция на ошибки
И если теже военные давно начали прозревать насчёт того, за что они проголосовали, то это хорошо

Но есть такие, как ты, которые выводов не делают. На ошибки - реакция валить всё на папередников и делать вид, что ты не при делах

А насчёт
Загугли ВВС і тощо

Ты сам сказал, сам давай ссылки.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:58

  sergey_sryvkin написав: Порошенко обісрав, Чекалкіна обісрав... а сам ти хто такий, і що зробив, щоб твоя думка когось цікавила ? :-D

Сдается мне, что unicdima - функционер СН, а, возможно, и депутат.
Ему по должности надлежит агитировать за нынешнюю власть.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:59

  pesikot написав:
  detroytred написав:
Ти помилився в самому початку.
По буквах повторюю: військові і т.д. проголосували не за Зе, а проти Порошенко.

Ти допетрити можеш, що таке проголосувати проти Порошенка, коли альтернатива Зе?
Наскільки треба бути незадоволеним.
Щоб піти по суті на бунт.


Не розумієш, як я тобі пояснюю?
Загугли ВВС і тощо.
Там пояснено стосовно проти Порошенко (й старих еліт).

Ты как был тупой инфантил, таким и остался :)

Запомни, любую систему, человека, организацию, государство, народ характеризует не ошибки, а реакция на ошибки
И если теже военные давно начали прозревать насчёт того, за что они проголосовали, то это хорошо

Но есть такие, как ты, которые выводов не делают. На ошибки - реакция валить всё на папередников и делать вид, что ты не при делах

А насчёт
Загугли ВВС і тощо

Ты сам сказал, сам давай ссылки.

Ти читати й розуміти текст вмієш?
Мова була про що?
Ти сам писав про що у відповіді мені?

Про те хто і чому проголосував за Зе.
Бери й читай ... себе.

Я тобі втретє пояснив і вказав.
Що навіть всл голосували. Проти Порошенка. Й чому.
Макнув тебе в те, що ти помиляєшся, наголошуючи на інфантілах та тощо, і на вірі в артиста з його обіцянками.

А тепер ти демагогічно підміняєш предмет на реакцію на помилки!!!
Про що з тобою говорити...
А тим паче шукати для тебе статі іноземних видань про голосування проти По.

Спробуй з усвідомлення тексту.
Свого.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:17

Перше ж загуглення. Вивчай:
- Перемога Володимира Зеленського є протестом українців проти усієї влади разом, переконані на Заході.

"Якщо Зеленський переможе також у другому турі, це меншою мірою буде голосування за нього, а більшою – проти старих облич та партій і хоч за щось нове", – заявила минулої ночі проукраїнська євродепутатка Ребекка Гармс.

- Не всі видання виявилися настільки жорсткими, дехто намагався уникати емоцій, але загальна думка зі статті в Bild резонує практично в усіх аналітичних публікаціях про Україну, і не лише в німецьких.

"(Порошенко) розплачується за недовіру до влади і за численні корупційні скандали, які супроводжували його мандат", – пише французька Le Monde. "Цей ляпас дуже гучний, і несхвалення Порошенка – вельми агресивне", – зазначає Liberation. А світова агенція Reuters у репортажі з Києва нагадує, що "лише 9% українців довіряють власному урядові, що, за даними Gallup, є найнижчим рівнем у світі".

Ба більше, навіть у сусідній Польщі вважають, що саме провал Порошенка-реформатора зробив можливим таке стрімке зростання популярності Зеленського.

- Від Польщі до Британії – журналісти сходяться у тому, хто став "винуватцем" електорального злету Зеленського.

Ця людина – президент Петро Порошенко.

Чи не найяскравішою стала стаття Пола Ронцхаймера з німецького журналу Bild. Пол регулярно пише про Україну, він двічі за останні роки брав інтерв’ю у Порошенка

__________________________________
А інфальтильні, як ти вважаєш, виборці Зе (у тих же вч) ясно розуміли, що:
"Усі сходяться на тому, що Зеленський – це невизначеність.".

https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 1/7094610/
Ляпас для Порошенка.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:25

  Starikan написав:
  sergey_sryvkin написав: Порошенко обісрав, Чекалкіна обісрав... а сам ти хто такий, і що зробив, щоб твоя думка когось цікавила ? :-D

Сдается мне, что unicdima - функционер СН, а, возможно, и депутат.
Ему по должности надлежит агитировать за нынешнюю власть.

Бот Подоляка или Фёдорова, для функционера - туповат
Пишет односложно
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:26

https://www.aa.com.tr/ru/%D1%8D%D0%BA%D ... 5/2447172#
Это так, цифры для статистики: граждане Украины приобрели в ноябре месяце, в Турции 1075 единиц жилья.
Вопрос к Будивельнику
- Представьте, какой объём работ, какие средства, какое развитие, экономика,........
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:31

  detroytred написав:Спробуй з усвідомлення тексту.
Свого.

Это был твой текст ни о чём

1) ты выводов из своей ошибки не сделал. Факт.
2) где ссылки BBC ?
3) где твоё осуждение хамства зелёной власти ? Может твоего осуждения нет, потому что ты сам хам. Поэтому и всячески забалтываешь тему хамства зелёной власти
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:37

  detroytred написав:Перше ж загуглення. Вивчай:
....
https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 1/7094610/
Ляпас для Порошенка.

Это BBC ?

Cам написал про BBC, предоставь ссылки на BBC
pesikot
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