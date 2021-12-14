Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Потому что, если голосуешь за быдловатого клоуна, то и получаешь заказ проституток в Верховной Раде, некачественных детей и быковатого зам.министра
Но я вижу, что ты выводов так и не сделал, а включил свою любимую пластинку "можновладці повинні", а ты не при делах, ты вообще не при чём. Ветром надуло И вообще - это виноват Порошенко
Ага, ні з того ні з щого учора пересічний всл, вчитель, двірник, роботяга голосував за Петра, а сьогодні за Зе. Подивись результати голосування у військових частинах. В тому числі в зоні ООС.
В отличии от тебя, военные уже давно начали делать выводы, как они лопухнулись с Зеленским.
А ты выводов не делаешь
Почему проголосовали за Зеленского ? Ну так - Голобородько. Чесний, простой учитель так ловко справляется с коррупционерами и олигархами.
Кстати, если ты помнишь, в сериале тоже был грузин - министр МВД. Такой честный и непримиримый борец с преступностью. А в реальности, поимели быковатого зам.министра Гогилашвили
Потом, весь такой из себя "новое лицо" Зеленский, который против кортежей, против гос.дач, учителям по $4000, "закон один для всіх" Я ещё тогда писал, что Зеленского практически не выпускают в прямой эфир. Только тёплые, уютные интервью по сценарию. Никаких шагов в сторону, дабы не показать истинную сущ(ч)ность Зеленского
Ну и, конечно же против Порошенко, Свинарчуки, ко-ко-корупция, барыга, мальдивы. Свинарчуки сидят ? нет. Потому что, всё дело было информационным, а не юридическим
Тебе надо по сто раз повторять прописные истины.
Но только кто-то сделает вывод, что его обманули. А кто-то будет продолжать кричать, мол, Зеленский - это наступник Порошенко.
Ти помилився в самому початку. По буквах повторюю: військові і т.д. проголосували не за Зе, а проти Порошенко.
Ти допетрити можеш, що таке проголосувати проти Порошенка, коли альтернатива Зе? Наскільки треба бути незадоволеним. Щоб піти по суті на бунт.
Не розумієш, як я тобі пояснюю? Загугли ВВС і тощо. Там пояснено стосовно проти Порошенко (й старих еліт).
detroytred написав: Ти помилився в самому початку. По буквах повторюю: військові і т.д. проголосували не за Зе, а проти Порошенко.
Ти допетрити можеш, що таке проголосувати проти Порошенка, коли альтернатива Зе? Наскільки треба бути незадоволеним. Щоб піти по суті на бунт.
Не розумієш, як я тобі пояснюю? Загугли ВВС і тощо. Там пояснено стосовно проти Порошенко (й старих еліт).
Ты как был тупой инфантил, таким и остался
Запомни, любую систему, человека, организацию, государство, народ характеризует не ошибки, а реакция на ошибки И если теже военные давно начали прозревать насчёт того, за что они проголосовали, то это хорошо
Но есть такие, как ты, которые выводов не делают. На ошибки - реакция валить всё на папередников и делать вид, что ты не при делах
detroytred написав: Ти помилився в самому початку. По буквах повторюю: військові і т.д. проголосували не за Зе, а проти Порошенко.
Ти допетрити можеш, що таке проголосувати проти Порошенка, коли альтернатива Зе? Наскільки треба бути незадоволеним. Щоб піти по суті на бунт.
Не розумієш, як я тобі пояснюю? Загугли ВВС і тощо. Там пояснено стосовно проти Порошенко (й старих еліт).
Ты как был тупой инфантил, таким и остался
Запомни, любую систему, человека, организацию, государство, народ характеризует не ошибки, а реакция на ошибки И если теже военные давно начали прозревать насчёт того, за что они проголосовали, то это хорошо
Но есть такие, как ты, которые выводов не делают. На ошибки - реакция валить всё на папередников и делать вид, что ты не при делах
А насчёт
Загугли ВВС і тощо
Ты сам сказал, сам давай ссылки.
Ти читати й розуміти текст вмієш? Мова була про що? Ти сам писав про що у відповіді мені?
Про те хто і чому проголосував за Зе. Бери й читай ... себе.
Я тобі втретє пояснив і вказав. Що навіть всл голосували. Проти Порошенка. Й чому. Макнув тебе в те, що ти помиляєшся, наголошуючи на інфантілах та тощо, і на вірі в артиста з його обіцянками.
А тепер ти демагогічно підміняєш предмет на реакцію на помилки!!! Про що з тобою говорити... А тим паче шукати для тебе статі іноземних видань про голосування проти По.
Перше ж загуглення. Вивчай: - Перемога Володимира Зеленського є протестом українців проти усієї влади разом, переконані на Заході.
"Якщо Зеленський переможе також у другому турі, це меншою мірою буде голосування за нього, а більшою – проти старих облич та партій і хоч за щось нове", – заявила минулої ночі проукраїнська євродепутатка Ребекка Гармс.
- Не всі видання виявилися настільки жорсткими, дехто намагався уникати емоцій, але загальна думка зі статті в Bild резонує практично в усіх аналітичних публікаціях про Україну, і не лише в німецьких.
"(Порошенко) розплачується за недовіру до влади і за численні корупційні скандали, які супроводжували його мандат", – пише французька Le Monde. "Цей ляпас дуже гучний, і несхвалення Порошенка – вельми агресивне", – зазначає Liberation. А світова агенція Reuters у репортажі з Києва нагадує, що "лише 9% українців довіряють власному урядові, що, за даними Gallup, є найнижчим рівнем у світі".
Ба більше, навіть у сусідній Польщі вважають, що саме провал Порошенка-реформатора зробив можливим таке стрімке зростання популярності Зеленського.
- Від Польщі до Британії – журналісти сходяться у тому, хто став "винуватцем" електорального злету Зеленського.
Ця людина – президент Петро Порошенко.
Чи не найяскравішою стала стаття Пола Ронцхаймера з німецького журналу Bild. Пол регулярно пише про Україну, він двічі за останні роки брав інтерв’ю у Порошенка
__________________________________ А інфальтильні, як ти вважаєш, виборці Зе (у тих же вч) ясно розуміли, що: "Усі сходяться на тому, що Зеленський – це невизначеність.".
detroytred написав:Спробуй з усвідомлення тексту. Свого.
Это был твой текст ни о чём
1) ты выводов из своей ошибки не сделал. Факт. 2) где ссылки BBC ? 3) где твоё осуждение хамства зелёной власти ? Может твоего осуждения нет, потому что ты сам хам. Поэтому и всячески забалтываешь тему хамства зелёной власти