Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Cам написал про BBC, предоставь ссылки на BBC То есть, тебя я поймал на вранье, а ты начал жопой вертеть
Ти тупий? Навіть якщо ти не встані зрозуміти, що під ВВС може з таким же успіхом бути будь-яке серйозне єврепйске джерело (там у посиланні - Більд, ле Монде). Навіть якщо ти вирішив принципово доколупатися до буквальщини - щоб саме ВВС , і то, я можу без проблем визнати, що помилився, неуважно не перевіривши по пам'яті вказав ВВС. І це не є ніякою брехнею -- тобто свідомо написаною неправдою від мене. (Порівняй зі своєю брехнею...).
Навіть якщо я тобі вкажу, що тільки позначив тобі самому пошукати.
Але я тебе макну в цитату ВВС: " Серед причин його поразки спостерігачі найчастіше називають досить загальні поняття - втома українського суспільства, розчарування у політиці президента, недовіра до влади загалом." https://www.bbc.com/ukrainian/features-48014448 Стаття: чому Порошенко програв вибори.
По буквах -- розчарування у політиці президента (Порошенка), недовіра до влади загалом (Порошенка перш за все, як вершини влади), втома укр. суспільства (після влади Порошенка). Найчастіше називають. Оце. А не віру в Зе та його обіцянки.
З.и. Ти перед Юкрейном вибачився-то? Чи як завжди, відсидівся...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 14 гру, 2021 21:03, всього редагувалось 1 раз.
По некоторым пунктам очень сильное интервью рекомендую:
Однако президент требовал выдать Цемаха и вызвал из-за этого Луценко на Банковую.
"Говорю ему: "есть еще один нюанс. Вы помните, что в Нидерландах ничем не завершился референдум по ассоциации Украина-ЕС. Так вот, если Нидерданды, обиженные на то, что мы им не довезли ключевого свидетеля, под влиянием российских СМИ (а я напомню, что один из самых больших газовых хабов Газпрома находится тоже там) раскрутит эту истерию, то у нас может полететь еще и Ассоциация с ЕС". И тут, как сейчас, слышу голос Ермака: "Юрий Витальевич, да зачем нам эта Европа, нам надо с россиянами договариваться". Я еще помню, что был в нормальном настроении и говорю: "Ууууу, знакомые песни, я такую штуку слышал много лет при Януковиче". Так мы быстренько и разошлись", - вспомнил Луценко. Источник: https://censor.net/ru/n3305221
Гогілашвілі – це обличчя чинної популістської влади. А скільки таких ще є у cтруктурах
Є ще одне важливе питання – як людина, яка зберігала громадянство Росії, яка отримала вищу освіту буквально перед призначенням на посаду заступника міністра МВС України, змогла пройти відповідну спеціальну перевірку для призначення на таку високу посаду.
Чи може особистих зв’язків із Зеленським або його помічницею достатньо для проходження будь-якої перевірки, не боячись того, що делікатна інформація зацікавить представників українських силових структур.
Звідси виникає наступне питання – а скільки ще людей у найближчому оточенні Зеленського, у керівництві Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Головного управління розвідки та інших структурах, які саме так як Гогілашвілі пройшли службову перевірку. І на скільки можна вважати, що якась інформація в Україні взагалі секретна для російських спецслужб після обрання Володимира Зеленського президентом України і формування влади за принципом особистої відданості очільнику держави та контактів з його довіреними особами. Це все – риторичні питання. https://www.liga.net/ua/politics/opinio ... strukturah
detroytred написав:Спробуй з усвідомлення тексту. Свого.
Это был твой текст ни о чём
1) ты выводов из своей ошибки не сделал. Факт. 2) где ссылки BBC ? 3) где твоё осуждение хамства зелёной власти ? Может твоего осуждения нет, потому что ты сам хам. Поэтому и всячески забалтываешь тему хамства зелёной власти
Твоя демагогічна підміна предметів виглядає смішно.
А забовтування хамства зелених після мого осудження і постійного згадування гогішвілі -- виглядає, м'яко кажучи, недоречним.
Ти знов, як завжди, перемикаєшся замість обговорення питань на обговорення особистостей. Подивись, я з lapay півдня обговорювали саме питання, а не особистості... Тобі аби погавкати. І все б нічого, але ти зі стелі генериш. Вчись...