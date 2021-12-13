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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7553755475557556
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:14

  pesikot написав:
  detroytred написав:Ти тупий?
Навіть якщо ти не встані зрозуміти, що під ВВС може з таким же успіхом бути будь-яке серйозне єврепйске джерело (там у посиланні - Більд, ле Монде).

Навіть якщо ти вирішив принципово доколупатися до буквальщини - щоб саме ВВС , і то, я можу без проблем визнати, що помилився, неуважно не перевіривши по пам'яті вказав ВВС.

Ты сказал, что я должен искать. Когда я тебя заставил искать, ты начал оправдываться

  detroytred написав:І це не є ніякою брехнею -- тобто свідомо написаною неправдою від мене.
(Порівняй зі своєю брехнею...).

Ты соврал, но возмутился, что тебе не поверили

  detroytred написав:Але я тебе макну в цитату ВВС:
" Серед причин його поразки спостерігачі найчастіше називають досить загальні поняття - втома українського суспільства, розчарування у політиці президента, недовіра до влади загалом."
https://www.bbc.com/ukrainian/features-48014448
Стаття: чому Порошенко програв вибори.

Макни себя сам, я от тебя несколько раз этого добивался. Но ты даже с первого раза не смог выполнить простое задание
Предоставить ссылки

  detroytred написав:А не віру в Зе та його обіцянки.

На заборе тоже много чего написано
Не лепи горбатого

  detroytred написав:Ти перед Юкрейном вибачився-то?
Чи як завжди, відсидівся...

Оп-па, я перед кем-то должен был извинятся ? :)

Не уводи разговор в сторону, ты за свой разговор держи ответ :)

По буквах напиши в чому я збрехав, не надавши на твоє запрошення одразу посилання саме на ВВС?
А надавши на інші такого ж класу (Більд, ле Монде). До речі, я тобі вказував, що " Загугли ВВС і тощо."

Ти нещодавно звинуватив Юкрейна у брехні, що він там щось змінив чи що (вже не пам'ятаю точно).
Він надав тобі скрін-цитату і запитав де відмінність? (де брехня)
Від тебе тиша...
Як завжди.
Звинуватив зі стелі, тебе макнули ти відмовчався.
От тобі і опа!
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:26

  pesikot написав:
  detroytred написав:
  pesikot написав:Это был твой текст ни о чём

1) ты выводов из своей ошибки не сделал. Факт.
2) где ссылки BBC ?
3) где твоё осуждение хамства зелёной власти ? Может твоего осуждения нет, потому что ты сам хам. Поэтому и всячески забалтываешь тему хамства зелёной власти

Твоя демагогічна підміна предметів виглядає смішно.

А забовтування хамства зелених після мого осудження і постійного згадування гогішвілі -- виглядає, м'яко кажучи, недоречним.

Ти знов, як завжди, перемикаєшся замість обговорення питань на обговорення особистостей.
Подивись, я з lapay півдня обговорювали саме питання, а не особистості...
Тобі аби погавкати.
І все б нічого, але ти зі стелі генериш.
Вчись...

Гогиашвили Александр
И ты не вспоминал его, ты вспоминаешь меня или Порошенко

И ты не осуждаешь Гогиашвили, ты осуждаеншь попередников

А не осуждая персоналий, невозможно понять проблему
А проблему я тебя озвучил
Но ты закуклился в свой инфантилизм

И хамишь всем, кто тебе оппонирует
Ведёшь себя, как Зеленский :)

Макну в черговий твій брехливий закид зі стелі. Що я не засуджую гогіашвілі.

Прочитай по буквах ось оце все моє повідомлення:
Пн 13 дек, 2021 10:37
Політичні дискусії
Там і моє зауваження й до президента Зе.
Що не змінює систему.
Не робить того, що ще По обіцяв зробити.
Читай по буквах...

Твої закиди про моє хамство до опонентів -- ))))

З.и.
Тобі не набридло, як тебе макають?
В твої брехливі закиди зі стелі.
Спочатку у цитату ВВС, тепер у засудження гогіашвілі.
У помилку про інфальтильність виборців Зе. (Будуть претензії до характеристики виборців Зе, то всоте вказую тобі неінфантильному, неідіоту, не... -- див. результати виборів у вч).
Хероїчний свідомий патріот ти наш.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:38

Большинство россиян (75%) считают, что напряженная ситуация на Донбассе может перерасти в полноценную войну между Украиной и Россией.﻿ Об этом свидетельствуют данные соцопроса от Левада-центр, сообщает Новое время.

Среди тех, кто не исключает такую возможность, лишь 3% уверены, что война неизбежна. 36% респондентов считают, что это вполне вероятно, а 38% назвали такой исход событий маловероятным.

Еще 15% полностью исключают возможность вооруженного конфликта между двумя государствами.

Половина опрошенных уверена, что инициатор эскалации конфликта — США и другие страны НАТО.

Такого мнения чаще всего (61%) придерживаются россияне 55 лет и старше. Также в этом уверена примерно четверть (24%) респондентов 18−24 лет.

16% респондентов думают, что в обострении ситуации виновата Украина. Среди опрошенных в возрасте до 24 лет такого мнения придерживаются 20% людей.

Еще 4% респондентов заявили, что конфликт обостряет Россия, 3% назвали инициатором напряженности боевиков «ДНР» и «ЛНР».
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:45

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Ти нещодавно звинуватив Юкрейна у брехні, що він там щось змінив чи що (вже не пам'ятаю точно).
Він надав тобі скрін-цитату і запитав де відмінність? (де брехня)
Від тебе тиша...
Як завжди.
Звинуватив зі стелі, тебе макнули ти відмовчався.
От тобі і опа!


  Ukrainian написав:
  pesikot написав:
  Ukrainian написав:Україна могла б обійтися без Мінських угод, якби не отримала трьох нищівних поразок у 2014 році. Якби не була спалена уся українська техніка поблизу кордону з Росією, якби не були допущені грубі помилки воєнно-політичного керівництва держави, яке замість того, щоб оголосити воєнний стан, який би дав можливість застосовувати Збройні сили України, в умовах агресії політичне керівництво прийняло цей формат «АТО», хоч усім було зрозуміло, що це військова агресія. Ми втратили до 80% усієї техніки, Росія взяла під контроль 400 кілометрів нашого кордону, військова техніка, яка ще залишилася, була у Києві на параді, а Росія вторглася під Іловайськом.
https://www.radiosvoboda.org/a/30146733.html

Ты стал брехлом, у которого текст с ссылкой не совпадают

Ты сам почитай свою ссылку, мой канадский колега.
Медленно шевеля губами

В якому місці не співпадає?
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 23:14

  detroytred написав: https://www.bbc.com/ukrainian/features-48014448
Стаття: чому Порошенко програв вибори.
По буквах -- розчарування у політиці президента (Порошенка), недовіра до влади загалом (Порошенка перш за все, як вершини влади), втома укр. суспільства (після влади Порошенка).
Найчастіше називають. Оце.
А не віру в Зе та його обіцянки.

Давайте не возвращаться к этой уже устаревшей теме.
Вывод был сделан уже давно: Порох просто проиграл пиар-кампанию недовольным олигархам, которые, в свою очередь, эффективно использовали недовольство пролетариата (= большинства населения) курсом, войной, "Рошеном", разрывом с РФ, удивительно вовремя раздутым коррупционным скандалом.

Нарид - он такой, вон Черчилля в свое время попёрли с треском после победоносной войны.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 23:44

  Schmit написав:Для вас, московитів і совків може і так - найгірший.

Якраз московитів ваш кацапомовний кумир повністю влаштовував.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 23:51

  Ukrainian написав:Україна могла б обійтися без Мінських угод, якби не отримала трьох нищівних поразок у 2014 році. Якби не була спалена уся українська техніка поблизу кордону з Росією, якби не були допущені грубі помилки воєнно-політичного керівництва держави, яке замість того, щоб оголосити воєнний стан, який би дав можливість застосовувати Збройні сили України, в умовах агресії політичне керівництво прийняло цей формат «АТО», хоч усім було зрозуміло, що це військова агресія. Ми втратили до 80% усієї техніки, Росія взяла під контроль 400 кілометрів нашого кордону, військова техніка, яка ще залишилася, була у Києві на параді, а Росія вторглася під Іловайськом.
https://www.radiosvoboda.org/a/30146733.html

Без злочинних дій порошенківського генштабу таке не могло статися, чомусь у противника не було ні таких втрат техніки, ні подібних котлів.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 23:57

  pesikot написав:unicdima
Чтобы от тебя была какая-то польза спрошу у тебя.
Потому как, ни от кого не могу добиться внятного ответа на вопрос

Почему Зеленский так ненавидит Порошенко ?

По жизни они мало пересекались, не было у них общих ни бизнес, ни политинтересов.
Но всё таки, почему ?

Как так? Якщо б він так ненавидів Пороха як заявляє ваша брехлива пропаганда то той би вже сидів, а Рошен націоналізували б.
Навпаки, ми бачим, що саме Порох ненавидить Зеленського більше ніж хто ще у світі, саме Порох мобілізував всю свою шоблу пропагандонів на оббріхування Зеленського, саме Порох витрачає мільйони доларів на боротьбу з Зеленським.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 00:16

  unicdima написав:
  Schmit написав:Для вас, московитів і совків може і так - найгірший.

Якраз московитів ваш кацапомовний кумир повністю влаштовував.

Як влаштовував, було видно у 2019, коли г+г разом з шаріями, бігусами, странами, мертвечуківськими та московськими каналами в унісон фейками топили ПО та відкрито агітували за Зе.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 15 гру, 2021 00:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 00:17

  Starikan написав:Нарид - он такой, вон Черчилля в свое время попёрли с треском после победоносной войны.

.......................................................................................
Вы так и не захотели понять....
Печалька.
Поэтому , что происходит в неоккупированной части - это полная печалька, и здесь, сама озвучка происходящего приводит к .... - "негодованию", но творятся вещи, которые "безвозвратные"!!!
Именно определено, как "отпилен сук на которое опиралось хворое Государство".
Kudrjavuy
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