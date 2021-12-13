Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Ти тупий? Навіть якщо ти не встані зрозуміти, що під ВВС може з таким же успіхом бути будь-яке серйозне єврепйске джерело (там у посиланні - Більд, ле Монде).
Навіть якщо ти вирішив принципово доколупатися до буквальщини - щоб саме ВВС , і то, я можу без проблем визнати, що помилився, неуважно не перевіривши по пам'яті вказав ВВС.
Ты сказал, что я должен искать. Когда я тебя заставил искать, ты начал оправдываться
detroytred написав:І це не є ніякою брехнею -- тобто свідомо написаною неправдою від мене. (Порівняй зі своєю брехнею...).
Ты соврал, но возмутился, что тебе не поверили
detroytred написав:Але я тебе макну в цитату ВВС: " Серед причин його поразки спостерігачі найчастіше називають досить загальні поняття - втома українського суспільства, розчарування у політиці президента, недовіра до влади загалом." https://www.bbc.com/ukrainian/features-48014448 Стаття: чому Порошенко програв вибори.
Макни себя сам, я от тебя несколько раз этого добивался. Но ты даже с первого раза не смог выполнить простое задание Предоставить ссылки
detroytred написав:А не віру в Зе та його обіцянки.
На заборе тоже много чего написано Не лепи горбатого
detroytred написав:Ти перед Юкрейном вибачився-то? Чи як завжди, відсидівся...
Оп-па, я перед кем-то должен был извинятся ?
Не уводи разговор в сторону, ты за свой разговор держи ответ
По буквах напиши в чому я збрехав, не надавши на твоє запрошення одразу посилання саме на ВВС? А надавши на інші такого ж класу (Більд, ле Монде). До речі, я тобі вказував, що " Загугли ВВС і тощо."
Ти нещодавно звинуватив Юкрейна у брехні, що він там щось змінив чи що (вже не пам'ятаю точно). Він надав тобі скрін-цитату і запитав де відмінність? (де брехня) Від тебе тиша... Як завжди. Звинуватив зі стелі, тебе макнули ти відмовчався. От тобі і опа!
1) ты выводов из своей ошибки не сделал. Факт. 2) где ссылки BBC ? 3) где твоё осуждение хамства зелёной власти ? Может твоего осуждения нет, потому что ты сам хам. Поэтому и всячески забалтываешь тему хамства зелёной власти
Твоя демагогічна підміна предметів виглядає смішно.
А забовтування хамства зелених після мого осудження і постійного згадування гогішвілі -- виглядає, м'яко кажучи, недоречним.
Ти знов, як завжди, перемикаєшся замість обговорення питань на обговорення особистостей. Подивись, я з lapay півдня обговорювали саме питання, а не особистості... Тобі аби погавкати. І все б нічого, але ти зі стелі генериш. Вчись...
Гогиашвили Александр И ты не вспоминал его, ты вспоминаешь меня или Порошенко
И ты не осуждаешь Гогиашвили, ты осуждаеншь попередников
А не осуждая персоналий, невозможно понять проблему А проблему я тебя озвучил Но ты закуклился в свой инфантилизм
И хамишь всем, кто тебе оппонирует Ведёшь себя, как Зеленский
Макну в черговий твій брехливий закид зі стелі. Що я не засуджую гогіашвілі.
Прочитай по буквах ось оце все моє повідомлення: Пн 13 дек, 2021 10:37 Політичні дискусії Там і моє зауваження й до президента Зе. Що не змінює систему. Не робить того, що ще По обіцяв зробити. Читай по буквах...
Твої закиди про моє хамство до опонентів -- ))))
З.и. Тобі не набридло, як тебе макають? В твої брехливі закиди зі стелі. Спочатку у цитату ВВС, тепер у засудження гогіашвілі. У помилку про інфальтильність виборців Зе. (Будуть претензії до характеристики виборців Зе, то всоте вказую тобі неінфантильному, неідіоту, не... -- див. результати виборів у вч). Хероїчний свідомий патріот ти наш.
Большинство россиян (75%) считают, что напряженная ситуация на Донбассе может перерасти в полноценную войну между Украиной и Россией. Об этом свидетельствуют данные соцопроса от Левада-центр, сообщает Новое время.
Среди тех, кто не исключает такую возможность, лишь 3% уверены, что война неизбежна. 36% респондентов считают, что это вполне вероятно, а 38% назвали такой исход событий маловероятным.
Еще 15% полностью исключают возможность вооруженного конфликта между двумя государствами.
Половина опрошенных уверена, что инициатор эскалации конфликта — США и другие страны НАТО.
Такого мнения чаще всего (61%) придерживаются россияне 55 лет и старше. Также в этом уверена примерно четверть (24%) респондентов 18−24 лет.
16% респондентов думают, что в обострении ситуации виновата Украина. Среди опрошенных в возрасте до 24 лет такого мнения придерживаются 20% людей.
Еще 4% респондентов заявили, что конфликт обостряет Россия, 3% назвали инициатором напряженности боевиков «ДНР» и «ЛНР».
detroytred написав:Ти нещодавно звинуватив Юкрейна у брехні, що він там щось змінив чи що (вже не пам'ятаю точно). Він надав тобі скрін-цитату і запитав де відмінність? (де брехня) Від тебе тиша... Як завжди. Звинуватив зі стелі, тебе макнули ти відмовчався. От тобі і опа!
Ukrainian написав:
pesikot написав:
Ukrainian написав:Україна могла б обійтися без Мінських угод, якби не отримала трьох нищівних поразок у 2014 році. Якби не була спалена уся українська техніка поблизу кордону з Росією, якби не були допущені грубі помилки воєнно-політичного керівництва держави, яке замість того, щоб оголосити воєнний стан, який би дав можливість застосовувати Збройні сили України, в умовах агресії політичне керівництво прийняло цей формат «АТО», хоч усім було зрозуміло, що це військова агресія. Ми втратили до 80% усієї техніки, Росія взяла під контроль 400 кілометрів нашого кордону, військова техніка, яка ще залишилася, була у Києві на параді, а Росія вторглася під Іловайськом. https://www.radiosvoboda.org/a/30146733.html
Ты стал брехлом, у которого текст с ссылкой не совпадают
Ты сам почитай свою ссылку, мой канадский колега. Медленно шевеля губами
detroytred написав: https://www.bbc.com/ukrainian/features-48014448 Стаття: чому Порошенко програв вибори. По буквах -- розчарування у політиці президента (Порошенка), недовіра до влади загалом (Порошенка перш за все, як вершини влади), втома укр. суспільства (після влади Порошенка). Найчастіше називають. Оце. А не віру в Зе та його обіцянки.
Давайте не возвращаться к этой уже устаревшей теме. Вывод был сделан уже давно: Порох просто проиграл пиар-кампанию недовольным олигархам, которые, в свою очередь, эффективно использовали недовольство пролетариата (= большинства населения) курсом, войной, "Рошеном", разрывом с РФ, удивительно вовремя раздутым коррупционным скандалом.
Нарид - он такой, вон Черчилля в свое время попёрли с треском после победоносной войны.
Ukrainian написав:Україна могла б обійтися без Мінських угод, якби не отримала трьох нищівних поразок у 2014 році. Якби не була спалена уся українська техніка поблизу кордону з Росією, якби не були допущені грубі помилки воєнно-політичного керівництва держави, яке замість того, щоб оголосити воєнний стан, який би дав можливість застосовувати Збройні сили України, в умовах агресії політичне керівництво прийняло цей формат «АТО», хоч усім було зрозуміло, що це військова агресія. Ми втратили до 80% усієї техніки, Росія взяла під контроль 400 кілометрів нашого кордону, військова техніка, яка ще залишилася, була у Києві на параді, а Росія вторглася під Іловайськом. https://www.radiosvoboda.org/a/30146733.html
Без злочинних дій порошенківського генштабу таке не могло статися, чомусь у противника не було ні таких втрат техніки, ні подібних котлів.
pesikot написав:unicdima Чтобы от тебя была какая-то польза спрошу у тебя. Потому как, ни от кого не могу добиться внятного ответа на вопрос
Почему Зеленский так ненавидит Порошенко ?
По жизни они мало пересекались, не было у них общих ни бизнес, ни политинтересов. Но всё таки, почему ?
Как так? Якщо б він так ненавидів Пороха як заявляє ваша брехлива пропаганда то той би вже сидів, а Рошен націоналізували б. Навпаки, ми бачим, що саме Порох ненавидить Зеленського більше ніж хто ще у світі, саме Порох мобілізував всю свою шоблу пропагандонів на оббріхування Зеленського, саме Порох витрачає мільйони доларів на боротьбу з Зеленським.
Starikan написав:Нарид - он такой, вон Черчилля в свое время попёрли с треском после победоносной войны.
....................................................................................... Вы так и не захотели понять.... Печалька. Поэтому , что происходит в неоккупированной части - это полная печалька, и здесь, сама озвучка происходящего приводит к .... - "негодованию", но творятся вещи, которые "безвозвратные"!!! Именно определено, как "отпилен сук на которое опиралось хворое Государство".