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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7553755475557556 Додано: Вів 14 гру, 2021 22:14 pesikot написав: detroytred написав: Ти тупий?

Навіть якщо ти не встані зрозуміти, що під ВВС може з таким же успіхом бути будь-яке серйозне єврепйске джерело (там у посиланні - Більд, ле Монде).



Навіть якщо ти вирішив принципово доколупатися до буквальщини - щоб саме ВВС , і то, я можу без проблем визнати, що помилився, неуважно не перевіривши по пам'яті вказав ВВС.

Ти тупий?Навіть якщо ти не встані зрозуміти, що під ВВС може з таким же успіхом бути будь-яке серйозне єврепйске джерело (там у посиланні - Більд, ле Монде).Навіть якщо ти вирішив принципово доколупатися до буквальщини - щоб саме ВВС , і то, я можу без проблем визнати, що помилився, неуважно не перевіривши по пам'яті вказав ВВС.

Ты сказал, что я должен искать. Когда я тебя заставил искать, ты начал оправдываться



detroytred написав: І це не є ніякою брехнею -- тобто свідомо написаною неправдою від мене.

(Порівняй зі своєю брехнею...).

І це не є ніякою брехнею -- тобто свідомо написаною неправдою від мене.(Порівняй зі своєю брехнею...).

Ты соврал, но возмутился, что тебе не поверили



detroytred написав: Але я тебе макну в цитату ВВС:

" Серед причин його поразки спостерігачі найчастіше називають досить загальні поняття - втома українського суспільства, розчарування у політиці президента, недовіра до влади загалом."

https://www.bbc.com/ukrainian/features-48014448

Стаття: чому Порошенко програв вибори.

Але я тебе макну в цитату ВВС:" Серед причин його поразки спостерігачі найчастіше називають досить загальні поняття - втома українського суспільства, розчарування у політиці президента, недовіра до влади загалом."Стаття: чому Порошенко програв вибори.

Макни себя сам, я от тебя несколько раз этого добивался. Но ты даже с первого раза не смог выполнить простое задание

Предоставить ссылки



detroytred написав: А не віру в Зе та його обіцянки.

А не віру в Зе та його обіцянки.

На заборе тоже много чего написано

Не лепи горбатого



detroytred написав: Ти перед Юкрейном вибачився-то?

Чи як завжди, відсидівся... Ти перед Юкрейном вибачився-то?Чи як завжди, відсидівся...

Оп-па, я перед кем-то должен был извинятся ?



Не уводи разговор в сторону, ты за свой разговор держи ответ Ты сказал, что я должен искать. Когда я тебя заставил искать, ты начал оправдыватьсяТы соврал, но возмутился, что тебе не поверилиМакни себя сам, я от тебя несколько раз этого добивался.Предоставить ссылкиНа заборе тоже много чего написаноНе лепи горбатогоОп-па, я перед кем-то должен был извинятся ?Не уводи разговор в сторону, ты за свой разговор держи ответ

По буквах напиши в чому я збрехав, не надавши на твоє запрошення одразу посилання саме на ВВС?

А надавши на інші такого ж класу (Більд, ле Монде). До речі, я тобі вказував, що " Загугли ВВС і тощо."



Ти нещодавно звинуватив Юкрейна у брехні, що він там щось змінив чи що (вже не пам'ятаю точно).

Він надав тобі скрін-цитату і запитав де відмінність? (де брехня)

Від тебе тиша...

Як завжди.

Звинуватив зі стелі, тебе макнули ти відмовчався.

От тобі і опа! По буквах напиши в чому я збрехав, не надавши на твоє запрошення одразу посилання саме на ВВС?А надавши на інші такого ж класу (Більд, ле Монде). До речі, я тобі вказував, що " Загугли ВВС і тощо."Ти нещодавно звинуватив Юкрейна у брехні, що він там щось змінив чи що (вже не пам'ятаю точно).Він надав тобі скрін-цитату і запитав де відмінність? (де брехня)Від тебе тиша...Як завжди.Звинуватив зі стелі, тебе макнули ти відмовчався.От тобі і опа! detroytred

Повідомлень: 24839 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2087 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 22:26 pesikot написав: detroytred написав: pesikot написав: Это был твой текст ни о чём



1) ты выводов из своей ошибки не сделал. Факт.

2) где ссылки BBC ?

3) где твоё осуждение хамства зелёной власти ? Может твоего осуждения нет, потому что ты сам хам. Поэтому и всячески забалтываешь тему хамства зелёной власти Это был твой текст ни о чём1) ты выводов из своей ошибки не сделал. Факт.2) где ссылки BBC ?3) где твоё осуждение хамства зелёной власти ? Может твоего осуждения нет, потому что ты сам хам. Поэтому и всячески забалтываешь тему хамства зелёной власти

Твоя демагогічна підміна предметів виглядає смішно.



А забовтування хамства зелених після мого осудження і постійного згадування гогішвілі -- виглядає, м'яко кажучи, недоречним.



Ти знов, як завжди, перемикаєшся замість обговорення питань на обговорення особистостей.

Подивись, я з lapay півдня обговорювали саме питання, а не особистості...

Тобі аби погавкати.

І все б нічого, але ти зі стелі генериш.

Вчись... Твоя демагогічна підміна предметів виглядає смішно.А забовтування хамства зелених після мого осудження і постійного згадуванняі -- виглядає, м'яко кажучи, недоречним.Ти знов, як завжди, перемикаєшся замість обговорення питань на обговорення особистостей.Подивись, я з lapay півдня обговорювали саме питання, а не особистості...Тобі аби погавкати.І все б нічого, але ти зі стелі генериш.Вчись...

Гогиашвили Александр

И ты не вспоминал его, ты вспоминаешь меня или Порошенко



И ты не осуждаешь Гогиашвили, ты осуждаеншь попередников



А не осуждая персоналий, невозможно понять проблему

А проблему я тебя озвучил

Но ты закуклился в свой инфантилизм



И хамишь всем, кто тебе оппонирует

Ведёшь себя, как Зеленский И ты не вспоминал его, ты вспоминаешь меня или ПорошенкоИ ты не осуждаешь Гогиашвили, ты осуждаеншь попередниковА не осуждая персоналий, невозможно понять проблемуА проблему я тебя озвучилНо ты закуклился в свой инфантилизмИ хамишь всем, кто тебе оппонируетВедёшь себя, как Зеленский

Макну в черговий твій брехливий закид зі стелі. Що я не засуджую гогіашвілі.



Прочитай по буквах ось оце все моє повідомлення:

Пн 13 дек, 2021 10:37

Політичні дискусії

Там і моє зауваження й до президента Зе.

Що не змінює систему.

Не робить того, що ще По обіцяв зробити.

Читай по буквах...



Твої закиди про моє хамство до опонентів -- ))))



З.и.

Тобі не набридло, як тебе макають?

В твої брехливі закиди зі стелі.

Спочатку у цитату ВВС, тепер у засудження гогіашвілі.

У помилку про інфальтильність виборців Зе. (Будуть претензії до характеристики виборців Зе, то всоте вказую тобі неінфантильному, неідіоту, не... -- див. результати виборів у вч).

Хероїчний свідомий патріот ти наш. Макну в черговий твій брехливий закид зі стелі. Що я не засуджую гогіашвілі.Прочитай по буквах ось оце все моє повідомлення:Пн 13 дек, 2021 10:37Там і моє зауваження й до президента Зе.Що не змінює систему.Не робить того, що ще По обіцяв зробити.Читай по буквах...Твої закиди про моє хамство до опонентів -- ))))З.и.Тобі не набридло, як тебе макають?В твої брехливі закиди зі стелі.Спочатку у цитату ВВС, тепер у засудження гогіашвілі.У помилку про інфальтильність виборців Зе. (Будуть претензії до характеристики виборців Зе, то всоте вказую тобі неінфантильному, неідіоту, не... -- див. результати виборів у вч).Хероїчний свідомий патріот ти наш. detroytred

Повідомлень: 24839 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2087 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 22:38 Большинство россиян (75%) считают, что напряженная ситуация на Донбассе может перерасти в полноценную войну между Украиной и Россией.﻿ Об этом свидетельствуют данные соцопроса от Левада-центр, сообщает Новое время.



Среди тех, кто не исключает такую возможность, лишь 3% уверены, что война неизбежна. 36% респондентов считают, что это вполне вероятно, а 38% назвали такой исход событий маловероятным.



Еще 15% полностью исключают возможность вооруженного конфликта между двумя государствами.



Половина опрошенных уверена, что инициатор эскалации конфликта — США и другие страны НАТО.



Такого мнения чаще всего (61%) придерживаются россияне 55 лет и старше. Также в этом уверена примерно четверть (24%) респондентов 18−24 лет.



16% респондентов думают, что в обострении ситуации виновата Украина. Среди опрошенных в возрасте до 24 лет такого мнения придерживаются 20% людей.



Еще 4% респондентов заявили, что конфликт обостряет Россия, 3% назвали инициатором напряженности боевиков «ДНР» и «ЛНР». Ukrainian

Повідомлень: 10369 З нами з: 18.06.08 Подякував: 41 раз. Подякували: 719 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 22:45 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Ти нещодавно звинуватив Юкрейна у брехні, що він там щось змінив чи що (вже не пам'ятаю точно).

Він надав тобі скрін-цитату і запитав де відмінність? (де брехня)

Від тебе тиша...

Як завжди.

Звинуватив зі стелі, тебе макнули ти відмовчався.

От тобі і опа! Ти нещодавно звинуватив Юкрейна у брехні, що він там щось змінив чи що (вже не пам'ятаю точно).Він надав тобі скрін-цитату і запитав де відмінність? (де брехня)Від тебе тиша...Як завжди.Звинуватив зі стелі, тебе макнули ти відмовчався.От тобі і опа!



Ukrainian написав: pesikot написав: Ukrainian написав: Україна могла б обійтися без Мінських угод, якби не отримала трьох нищівних поразок у 2014 році. Якби не була спалена уся українська техніка поблизу кордону з Росією, якби не були допущені грубі помилки воєнно-політичного керівництва держави, яке замість того, щоб оголосити воєнний стан, який би дав можливість застосовувати Збройні сили України, в умовах агресії політичне керівництво прийняло цей формат «АТО», хоч усім було зрозуміло, що це військова агресія. Ми втратили до 80% усієї техніки, Росія взяла під контроль 400 кілометрів нашого кордону, військова техніка, яка ще залишилася, була у Києві на параді, а Росія вторглася під Іловайськом.

https://www.radiosvoboda.org/a/30146733.html Україна могла б обійтися без Мінських угод, якби не отримала трьох нищівних поразок у 2014 році. Якби не була спалена уся українська техніка поблизу кордону з Росією, якби не були допущені грубі помилки воєнно-політичного керівництва держави, яке замість того, щоб оголосити воєнний стан, який би дав можливість застосовувати Збройні сили України, в умовах агресії політичне керівництво прийняло цей формат «АТО», хоч усім було зрозуміло, що це військова агресія. Ми втратили до 80% усієї техніки, Росія взяла під контроль 400 кілометрів нашого кордону, військова техніка, яка ще залишилася, була у Києві на параді, а Росія вторглася під Іловайськом.

Ты стал брехлом, у которого текст с ссылкой не совпадают



Ты сам почитай свою ссылку, мой канадский колега.

Медленно шевеля губами Ты стал брехлом, у которого текст с ссылкой не совпадаютТы сам почитай свою ссылку, мой канадский колега.Медленно шевеля губами

В якому місці не співпадає?

В якому місці не співпадає? Ukrainian

Повідомлень: 10369 З нами з: 18.06.08 Подякував: 41 раз. Подякували: 719 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 23:14 detroytred написав: https://www.bbc.com/ukrainian/features-48014448

Стаття: чому Порошенко програв вибори.

По буквах -- розчарування у політиці президента (Порошенка), недовіра до влади загалом (Порошенка перш за все, як вершини влади), втома укр. суспільства (після влади Порошенка).

Найчастіше називають. Оце.

А не віру в Зе та його обіцянки. Стаття: чому Порошенко програв вибори.По буквах -- розчарування у політиці президента (Порошенка), недовіра до влади загалом (Порошенка перш за все, як вершини влади), втома укр. суспільства (після влади Порошенка).Найчастіше називають. Оце.А не віру в Зе та його обіцянки.

Давайте не возвращаться к этой уже устаревшей теме.

Вывод был сделан уже давно: Порох просто проиграл пиар-кампанию недовольным олигархам, которые, в свою очередь, эффективно использовали недовольство пролетариата (= большинства населения) курсом, войной, "Рошеном", разрывом с РФ, удивительно вовремя раздутым коррупционным скандалом.



Нарид - он такой, вон Черчилля в свое время попёрли с треском после победоносной войны. Давайте не возвращаться к этой уже устаревшей теме.Вывод был сделан уже давно: Порох просто проиграл пиар-кампанию недовольным олигархам, которые, в свою очередь, эффективно использовали недовольство пролетариата (= большинства населения) курсом, войной, "Рошеном", разрывом с РФ, удивительно вовремя раздутым коррупционным скандалом.Нарид - он такой, вон Черчилля в свое время попёрли с треском после победоносной войны. Starikan 2 Повідомлень: 18490 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2376 раз. Подякували: 3027 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 23:44 Schmit написав: Для вас, московитів і совків може і так - найгірший. Для вас, московитів і совків може і так - найгірший.

Якраз московитів ваш кацапомовний кумир повністю влаштовував. Якраз московитів ваш кацапомовний кумир повністю влаштовував. unicdima

Повідомлень: 2140 З нами з: 10.06.19 Подякував: 91 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 23:51 Ukrainian написав: Україна могла б обійтися без Мінських угод, якби не отримала трьох нищівних поразок у 2014 році. Якби не була спалена уся українська техніка поблизу кордону з Росією, якби не були допущені грубі помилки воєнно-політичного керівництва держави, яке замість того, щоб оголосити воєнний стан, який би дав можливість застосовувати Збройні сили України, в умовах агресії політичне керівництво прийняло цей формат «АТО», хоч усім було зрозуміло, що це військова агресія. Ми втратили до 80% усієї техніки, Росія взяла під контроль 400 кілометрів нашого кордону, військова техніка, яка ще залишилася, була у Києві на параді, а Росія вторглася під Іловайськом.

https://www.radiosvoboda.org/a/30146733.html Україна могла б обійтися без Мінських угод, якби не отримала трьох нищівних поразок у 2014 році. Якби не була спалена уся українська техніка поблизу кордону з Росією, якби не були допущені грубі помилки воєнно-політичного керівництва держави, яке замість того, щоб оголосити воєнний стан, який би дав можливість застосовувати Збройні сили України, в умовах агресії політичне керівництво прийняло цей формат «АТО», хоч усім було зрозуміло, що це військова агресія. Ми втратили до 80% усієї техніки, Росія взяла під контроль 400 кілометрів нашого кордону, військова техніка, яка ще залишилася, була у Києві на параді, а Росія вторглася під Іловайськом.

Без злочинних дій порошенківського генштабу таке не могло статися, чомусь у противника не було ні таких втрат техніки, ні подібних котлів. Без злочинних дій порошенківського генштабу таке не могло статися, чомусь у противника не було ні таких втрат техніки, ні подібних котлів. unicdima

Повідомлень: 2140 З нами з: 10.06.19 Подякував: 91 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 23:57 pesikot написав: unicdima

Чтобы от тебя была какая-то польза спрошу у тебя.

Потому как, ни от кого не могу добиться внятного ответа на вопрос



Почему Зеленский так ненавидит Порошенко ?



По жизни они мало пересекались, не было у них общих ни бизнес, ни политинтересов.

Но всё таки, почему ? Чтобы от тебя была какая-то польза спрошу у тебя.Потому как, ни от кого не могу добиться внятного ответа на вопросПо жизни они мало пересекались, не было у них общих ни бизнес, ни политинтересов.Но всё таки, почему ?

Как так? Якщо б він так ненавидів Пороха як заявляє ваша брехлива пропаганда то той би вже сидів, а Рошен націоналізували б.

Навпаки, ми бачим, що саме Порох ненавидить Зеленського більше ніж хто ще у світі, саме Порох мобілізував всю свою шоблу пропагандонів на оббріхування Зеленського, саме Порох витрачає мільйони доларів на боротьбу з Зеленським. Как так? Якщо б він так ненавидів Пороха як заявляє ваша брехлива пропаганда то той би вже сидів, а Рошен націоналізували б.Навпаки, ми бачим, що саме Порох ненавидить Зеленського більше ніж хто ще у світі, саме Порох мобілізував всю свою шоблу пропагандонів на оббріхування Зеленського, саме Порох витрачає мільйони доларів на боротьбу з Зеленським. unicdima

Повідомлень: 2140 З нами з: 10.06.19 Подякував: 91 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 гру, 2021 00:16 unicdima написав: Schmit написав: Для вас, московитів і совків може і так - найгірший. Для вас, московитів і совків може і так - найгірший.

Якраз московитів ваш кацапомовний кумир повністю влаштовував. Якраз московитів ваш кацапомовний кумир повністю влаштовував.

Як влаштовував, було видно у 2019, коли г+г разом з шаріями, бігусами, странами, мертвечуківськими та московськими каналами в унісон фейками топили ПО та відкрито агітували за Зе. Як влаштовував, було видно у 2019, коли г+г разом з шаріями, бігусами, странами, мертвечуківськими та московськими каналами в унісон фейками топили ПО та відкрито агітували за Зе. Востаннє редагувалось Schmit в Сер 15 гру, 2021 00:18, всього редагувалось 1 раз. Schmit

Повідомлень: 2552 З нами з: 08.09.09 Подякував: 52 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 гру, 2021 00:17 Starikan написав: Нарид - он такой, вон Черчилля в свое время попёрли с треском после победоносной войны. Нарид - он такой, вон Черчилля в свое время попёрли с треском после победоносной войны.

.......................................................................................

Вы так и не захотели понять....

Печалька.

Поэтому , что происходит в неоккупированной части - это полная печалька, и здесь, сама озвучка происходящего приводит к .... - "негодованию", но творятся вещи, которые "безвозвратные"!!!

Именно определено, как "отпилен сук на которое опиралось хворое Государство". .......................................................................................Вы так и не захотели понять....Печалька.Поэтому , что происходит в неоккупированной части - это полная печалька, и здесь, сама озвучка происходящего приводит к .... - "негодованию", но творятся вещи, которые "безвозвратные"!!!Именно определено, как Kudrjavuy

Повідомлень: 9033 З нами з: 20.09.12 Подякував: 729 раз. Подякували: 884 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7553755475557556 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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