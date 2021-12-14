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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 06:01

Министерство инфраструктуры Украины и ГК «Укроборонпром» подписали меморандум, согласно которому новая государственная авиакомпания «Украинские национальные авиалинии» закажет у ГП «Антонов» пять пассажирских самолетов.﻿ Меморандум был подписан 14 декабря, сообщает Укринформ.
По словам генерального директора Укроборонпрома Юрия Гусева, согласно меморандуму «Антонов» в течение трех лет построит пять пассажирских самолетов Ан-158 на 99 мест. Он добавил, что госпредприятие планирует построить первый самолет за 1 год.

Кубраков отметил, что пассажирские самолеты отечественного производства будут использоваться на региональных рейсах по Украине и на международных рейсах на короткие расстояния.
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