Министерство инфраструктуры Украины и ГК «Укроборонпром» подписали меморандум, согласно которому новая государственная авиакомпания «Украинские национальные авиалинии» закажет у ГП «Антонов» пять пассажирских самолетов. Меморандум был подписан 14 декабря, сообщает Укринформ.
По словам генерального директора Укроборонпрома Юрия Гусева, согласно меморандуму «Антонов» в течение трех лет построит пять пассажирских самолетов Ан-158 на 99 мест. Он добавил, что госпредприятие планирует построить первый самолет за 1 год.
Кубраков отметил, что пассажирские самолеты отечественного производства будут использоваться на региональных рейсах по Украине и на международных рейсах на короткие расстояния.