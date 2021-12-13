M-A-X
Дык это замечательно!
Когда есть "мнение".
Но о его содержании - это уже совершенно другая сказка.
Как например про "мальчика, что пас овец и волка"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 15 гру, 2021 18:55
M-A-X
Дык это замечательно!
Когда есть "мнение".
Но о его содержании - это уже совершенно другая сказка.
Как например про "мальчика, что пас овец и волка"
Додано: Сер 15 гру, 2021 19:09
Додано: Сер 15 гру, 2021 19:11
Ничего нового ?
Ранее, проституток прямо из парламента не вызывали
Ранее, на смерть своего коллеги не радовались
Ты хоть понимаешь глубину дна, которую прокопали слуги народа ?
Если не понимаешь, то ты тоже на дне
Додано: Сер 15 гру, 2021 19:28
При чём тут система, если сам Зеленский и пропихнул этого Гогиашвили на должность
Потому что, он муж помощницы Зеленского
Потому что, друг детства Баканов на должности в СБУ
Потому что, Юзик - депутат
Потому что, муж подруги Кравец - бывший глава УкрЭксимбанка
Потому что, Брагар советовал собак продавать в уплату комуналки
Таких потому что, можно написать много
У тебя в голова некая система, а смотреть надо на персоналии и их действия, чего ты не делаешь. Или не хочешь делать
А насчёт меня макнуть.
Так ты сперва отмойся от того во что я тебя макнул, а потом что-то говори
Потому что, ты захотел, чтобы я вместо тебя, искал какие-то ссылки на BBC. Это так не работает, ты утверждаешь - ты подтвердаешь
А если я тебе сто раз напомнил, а ты бросаешь всякую хрень, то проблема на твоей стороне
Додано: Сер 15 гру, 2021 19:30
unicdima
Ты думал я забуду, но вопрос к тебе прежний.
Почему Зеленский так ненавидит Порошенко ?
Давай, принеси пользу
Додано: Сер 15 гру, 2021 19:45
Из ликбеза напомню: озвученные 2,3 мл.тон угля марки "Г" или "ГШ" - это стабильная работа на протяжении года пары казённых шахт например из Селидовугля.
- Во нелюдь подлахматилась и вывела деньги, а холопам "заграница нам поможет!"
- Но только за наличные и в валюте.
А самим работать - нельзя.
- Вера не велит.
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