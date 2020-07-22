RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7554755575567557
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 18:55

M-A-X
Дык это замечательно!
Когда есть "мнение".
Но о его содержании - это уже совершенно другая сказка.
Как например про "мальчика, что пас овец и волка"
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9040
З нами з: 20.09.12
Подякував: 729 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:09

  M-A-X написав:Есть мнение, что Ирина Геращенко брехло. Причем тотальное.
Кстати, а что, парламент раньше был образцом этикета? Ничего нового.
Кстати, почему такой патриот, а подписан на латинице?

Это известно всем, Геращенко политическая проститутка, причем довольно глупая.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2143
З нами з: 10.06.19
Подякував: 91 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:11

  M-A-X написав:Кстати, а что, парламент раньше был образцом этикета? Ничего нового.
Кстати, почему такой патриот, а подписан на латинице?

Ничего нового ?

Ранее, проституток прямо из парламента не вызывали
Ранее, на смерть своего коллеги не радовались

Ты хоть понимаешь глубину дна, которую прокопали слуги народа ?
Если не понимаешь, то ты тоже на дне
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6303
З нами з: 31.08.09
Подякував: 446 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:28

  detroytred написав:Макну в черговий твій брехливий закид зі стелі. Що я не засуджую гогіашвілі.

Прочитай по буквах ось оце все моє повідомлення:
Пн 13 дек, 2021 10:37
Політичні дискусії
Там і моє зауваження й до президента Зе.
Що не змінює систему.

При чём тут система, если сам Зеленский и пропихнул этого Гогиашвили на должность
Потому что, он муж помощницы Зеленского

Потому что, друг детства Баканов на должности в СБУ
Потому что, Юзик - депутат
Потому что, муж подруги Кравец - бывший глава УкрЭксимбанка
Потому что, Брагар советовал собак продавать в уплату комуналки
Таких потому что, можно написать много

У тебя в голова некая система, а смотреть надо на персоналии и их действия, чего ты не делаешь. Или не хочешь делать

А насчёт меня макнуть.
Так ты сперва отмойся от того во что я тебя макнул, а потом что-то говори
Потому что, ты захотел, чтобы я вместо тебя, искал какие-то ссылки на BBC. Это так не работает, ты утверждаешь - ты подтвердаешь
А если я тебе сто раз напомнил, а ты бросаешь всякую хрень, то проблема на твоей стороне
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6303
З нами з: 31.08.09
Подякував: 446 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:30

unicdima
Ты думал я забуду, но вопрос к тебе прежний.

Почему Зеленский так ненавидит Порошенко ?
Давай, принеси пользу :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6303
З нами з: 31.08.09
Подякував: 446 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:45

Україна у січні-листопаді 2021 року збільшила імпорт вугілля кам'яного та антрациту (код ТНЗЕД 2701) на 14,9% (на 2,3 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2020 року – до 17 млн тонн.
Джерело: https://biz.censor.net/n3305442
За даними Державної митної служби, вугілля імпортоване на $2,07 млрд, що на 32,7% більше, ніж у січні-листопаді-2020 ($1,56 млрд), передає Інтерфакс-Україна.

Із РФ надійшло вугілля на $1,34 млрд (частка в імпорті 64,67%), США – на $398,19 млн (19,25%), Казахстану – на $220,66 млн (10,67%), інших країн – на $111,97 млн (5,41%).

Експорт Україною вугілля за 11 місяців 2021 року становив 4,98 тис. тонн на $0,8 млн, у тому числі у Словаччину – на $0,77 млн, Угорщину – на $0,02 млн, Болгарію – на $0,007 млн, інші країни – на $0,007 млн. За аналогічний період 2020 року експорт склав 2,347 тис. тонн на $0,2 млн, у тому числі до Польщі – на $0,16 млн, Молдови – на $0,03 млн, Угорщини – на $0,02 млн. Джерело: https://biz.censor.net/n3305442

Из ликбеза напомню: озвученные 2,3 мл.тон угля марки "Г" или "ГШ" - это стабильная работа на протяжении года пары казённых шахт например из Селидовугля.
- Во нелюдь подлахматилась и вывела деньги, а холопам "заграница нам поможет!"
- Но только за наличные и в валюте.
А самим работать - нельзя.
- Вера не велит.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9040
З нами з: 20.09.12
Подякував: 729 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:04

unicdima
Из пройденного https://streebogblog.wordpress.com/2020 ... %be%d0%b2/
Date: 22.07.2020 :
Зображення
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9040
З нами з: 20.09.12
Подякував: 729 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:30

  pesikot написав:
  detroytred написав:Макну в черговий твій брехливий закид зі стелі. Що я не засуджую гогіашвілі.

Прочитай по буквах ось оце все моє повідомлення:
Пн 13 дек, 2021 10:37
Політичні дискусії
Там і моє зауваження й до президента Зе.
Що не змінює систему.

При чём тут система, если сам Зеленский и пропихнул этого Гогиашвили на должность
Потому что, он муж помощницы Зеленского

Потому что, друг детства Баканов на должности в СБУ
Потому что, Юзик - депутат
Потому что, муж подруги Кравец - бывший глава УкрЭксимбанка
Потому что, Брагар советовал собак продавать в уплату комуналки
Таких потому что, можно написать много

У тебя в голова некая система, а смотреть надо на персоналии и их действия, чего ты не делаешь. Или не хочешь делать

А насчёт меня макнуть.
Так ты сперва отмойся от того во что я тебя макнул, а потом что-то говори
Потому что, ты захотел, чтобы я вместо тебя, искал какие-то ссылки на BBC. Это так не работает, ты утверждаешь - ты подтвердаешь
А если я тебе сто раз напомнил, а ты бросаешь всякую хрень, то проблема на твоей стороне

Який же ти кумедний.

Вказав мені, щоб я сам знайшов тобі цитати ВВС. Я забив на твоє прохання.
І ти з цього зробив які висновки???
Що я збрехав, що ти мене макнув.
В тебе точно проблеми з розумом, з логікою.

Оце так круто ти мене макнув))))
Крутіше нікуди))))

А тепер подивись у що макнули тебе:
1. Вказали, що сам (якщо схочеш) загугли ВВС та тощо. І... як ти сам кажеш -- ты не смог справиться с таким простым заданием (це в твоїй же логіці)))

2. Ти не зміг зрозуміти, що для мого підтвердження достатньо "тощо" -- тобто цитат з Більд та ле Монде

3. Коли ти заволав про брехню, тебе макнув в пряму цитату ВВС.

4. Макнув своїми цитатами в твою брехню, що *Гогиашвили Александр
И ты не вспоминал его ...И ты не осуждаешь Гогиашвили*.

5. Ти знов, як і завжди!!!!!, відмовчуєшся-зливаєшся замість вибачитися перед Юкрейном за свій голослівний черговий закид у брехні.
Коли він знов макнув тебе у скрін з цитатою.

Повір, що ти клоун набагато кумедніший, ніж ти розумієш хто))

Навсяк випадок зроблю прохання до тебе -- тільки не генеруй нові чергові дурні випади.
Рахуй повідомлення та інші дрібниці -- це максимум, який ти можеш вичавити в мій бік, не застосовуючи брехню, демагогію та викривлення.

З.и.
Для недолугого поясню: коли начальник пропхає своїх родичів, кумів, несунів на посади -- це і є система.
Ось її і повинен був змінити Порошенко.
Також і те, де генерал-полковник діє за вказівками секретарки.
Це все елементи однієї і тієї ж системи.

Бо зрозумій, що для отого посадовця було цілком природньо (звичайно, нормально), що секретарка дає вказівки...
Не торкали б його, то так і далі бігав...
Бо став їм отак же...
А ті, хто не бігав, такі кар'єри не роблять. Давно рибалять.

Також цілком природньо було цьому Гогі так вести...
Бо система.
І йому не звезло, що на цих нарвався й рознесли в СМІ, й минуле ну дуже чорне.

Ти взагалі не маєш уяви, що дійсно в тих же військах робиться...
Да цей Гогі младенец... практично лише пожурив хлопців.

Саме від Порошенка чекали дійсно зміни системи.
А він...
Тому й таке отримав, не зважаючи на те, що дійсно профінансував, забезпечив, озброїв.
Але для цього часу такий мінімум, м'яко кажучи, не задовільнив.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24840
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2087 раз.
Подякували: 3235 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7554755575567557
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.