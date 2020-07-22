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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7555755675577558> Додано: Сер 15 гру, 2021 18:55 M-A-X

Дык это замечательно!

Когда есть "мнение".

Но о его содержании - это уже совершенно другая сказка.

Как например про "мальчика, что пас овец и волка" Kudrjavuy

Повідомлень: 9040 З нами з: 20.09.12 Подякував: 729 раз. Подякували: 884 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 гру, 2021 19:09 M-A-X написав: Есть мнение, что Ирина Геращенко брехло. Причем тотальное.

Кстати, а что, парламент раньше был образцом этикета? Ничего нового.

Кстати, почему такой патриот, а подписан на латинице? Есть мнение, что Ирина Геращенко брехло. Причем тотальное.Кстати, а что, парламент раньше был образцом этикета? Ничего нового.Кстати, почему такой патриот, а подписан на латинице?

Это известно всем, Геращенко политическая проститутка, причем довольно глупая. Это известно всем, Геращенко политическая проститутка, причем довольно глупая. unicdima

Повідомлень: 2146 З нами з: 10.06.19 Подякував: 91 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 гру, 2021 19:11 M-A-X написав: Кстати, а что, парламент раньше был образцом этикета? Ничего нового.

Кстати, почему такой патриот, а подписан на латинице? Кстати, а что, парламент раньше был образцом этикета? Ничего нового.Кстати, почему такой патриот, а подписан на латинице?

Ничего нового ?



Ранее, проституток прямо из парламента не вызывали

Ранее, на смерть своего коллеги не радовались



Ты хоть понимаешь глубину дна, которую прокопали слуги народа ?

Если не понимаешь, то ты тоже на дне Ничего нового ?Ранее, проституток прямо из парламента не вызывалиРанее, на смерть своего коллеги не радовалисьТы хоть понимаешь глубину дна, которую прокопали слуги народа ?Если не понимаешь, то ты тоже на дне pesikot

Повідомлень: 6303 З нами з: 31.08.09 Подякував: 446 раз. Подякували: 1180 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 гру, 2021 19:28 detroytred написав: Макну в черговий твій брехливий закид зі стелі. Що я не засуджую гогіашвілі.



Прочитай по буквах ось оце все моє повідомлення:

Пн 13 дек, 2021 10:37

Політичні дискусії

Там і моє зауваження й до президента Зе.

Що не змінює систему.

Макну в черговий твій брехливий закид зі стелі. Що я не засуджую гогіашвілі.Прочитай по буквах ось оце все моє повідомлення:Пн 13 дек, 2021 10:37Там і моє зауваження й до президента Зе.Що не змінює систему.

При чём тут система, если сам Зеленский и пропихнул этого Гогиашвили на должность

Потому что, он муж помощницы Зеленского



Потому что, друг детства Баканов на должности в СБУ

Потому что, Юзик - депутат

Потому что, муж подруги Кравец - бывший глава УкрЭксимбанка

Потому что, Брагар советовал собак продавать в уплату комуналки

Таких потому что, можно написать много



У тебя в голова некая система, а смотреть надо на персоналии и их действия, чего ты не делаешь. Или не хочешь делать



А насчёт меня макнуть.

Так ты сперва отмойся от того во что я тебя макнул, а потом что-то говори

Потому что, ты захотел, чтобы я вместо тебя, искал какие-то ссылки на BBC. Это так не работает, ты утверждаешь - ты подтвердаешь

А если я тебе сто раз напомнил, а ты бросаешь всякую хрень, то проблема на твоей стороне При чём тут система, если сам Зеленский и пропихнул этого Гогиашвили на должностьПотому что, он муж помощницы ЗеленскогоПотому что, друг детства Баканов на должности в СБУПотому что, Юзик - депутатПотому что, муж подруги Кравец - бывший глава УкрЭксимбанкаПотому что, Брагар советовал собак продавать в уплату комуналкиТаких потому что, можно написать многоУ тебя в голова некая система, а смотреть надо на персоналии и их действия, чего ты не делаешь. Или не хочешь делатьА насчёт меня макнуть.Так ты сперва отмойся от того во что я тебя макнул, а потом что-то говориПотому что, ты захотел, чтобы я вместо тебя, искал какие-то ссылки на BBC. Это так не работает, ты утверждаешь - ты подтвердаешьА если я тебе сто раз напомнил, а ты бросаешь всякую хрень, то проблема на твоей стороне pesikot

Повідомлень: 6303 З нами з: 31.08.09 Подякував: 446 раз. Подякували: 1180 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 гру, 2021 19:30 unicdima

Ты думал я забуду, но вопрос к тебе прежний.



Почему Зеленский так ненавидит Порошенко ?

Давай, принеси пользу Ты думал я забуду, но вопрос к тебе прежний.Почему Зеленский так ненавидит Порошенко ?Давай, принеси пользу pesikot

Повідомлень: 6303 З нами з: 31.08.09 Подякував: 446 раз. Подякували: 1180 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 гру, 2021 19:45

Джерело: https://biz.censor.net/n3305442

За даними Державної митної служби, вугілля імпортоване на $2,07 млрд, що на 32,7% більше, ніж у січні-листопаді-2020 ($1,56 млрд), передає Інтерфакс-Україна.



Із РФ надійшло вугілля на $1,34 млрд (частка в імпорті 64,67%), США – на $398,19 млн (19,25%), Казахстану – на $220,66 млн (10,67%), інших країн – на $111,97 млн (5,41%).



Експорт Україною вугілля за 11 місяців 2021 року становив 4,98 тис. тонн на $0,8 млн, у тому числі у Словаччину – на $0,77 млн, Угорщину – на $0,02 млн, Болгарію – на $0,007 млн, інші країни – на $0,007 млн. За аналогічний період 2020 року експорт склав 2,347 тис. тонн на $0,2 млн, у тому числі до Польщі – на $0,16 млн, Молдови – на $0,03 млн, Угорщини – на $0,02 млн. Джерело: https://biz.censor.net/n3305442 Україна у січні-листопаді 2021 року збільшила імпорт вугілля кам'яного та антрациту (код ТНЗЕД 2701) на 14,9% (на 2,3 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2020 року – до 17 млн тонн.Джерело:За даними Державної митної служби, вугілля імпортоване на $2,07 млрд, що на 32,7% більше, ніж у січні-листопаді-2020 ($1,56 млрд), передає Інтерфакс-Україна.Із РФ надійшло вугілля на $1,34 млрд (частка в імпорті 64,67%), США – на $398,19 млн (19,25%), Казахстану – на $220,66 млн (10,67%), інших країн – на $111,97 млн (5,41%).Експорт Україною вугілля за 11 місяців 2021 року становив 4,98 тис. тонн на $0,8 млн, у тому числі у Словаччину – на $0,77 млн, Угорщину – на $0,02 млн, Болгарію – на $0,007 млн, інші країни – на $0,007 млн. За аналогічний період 2020 року експорт склав 2,347 тис. тонн на $0,2 млн, у тому числі до Польщі – на $0,16 млн, Молдови – на $0,03 млн, Угорщини – на $0,02 млн. Джерело:

Из ликбеза напомню: озвученные 2,3 мл.тон угля марки "Г" или "ГШ" - это стабильная работа на протяжении года пары казённых шахт например из Селидовугля.

- Во нелюдь подлахматилась и вывела деньги, а холопам "заграница нам поможет!"

- Но только за наличные и в валюте.

А самим работать - нельзя.

- Вера не велит. Из ликбеза напомню: озвученные 2,3 мл.тон угля марки "Г" или "ГШ" - это стабильная работа на протяжении года пары казённых шахт например из Селидовугля.- Во нелюдь подлахматилась и вывела деньги, а холопам "заграница нам поможет!"- Но только за наличные и в валюте.А самим работать - нельзя.- Вера не велит. Kudrjavuy

Повідомлень: 9040 З нами з: 20.09.12 Подякував: 729 раз. Подякували: 884 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 гру, 2021 21:04 unicdima

Из пройденного https://streebogblog.wordpress.com/2020 ... %be%d0%b2/

Date: 22.07.2020 :

Из пройденного Kudrjavuy

Повідомлень: 9040 З нами з: 20.09.12 Подякував: 729 раз. Подякували: 884 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 гру, 2021 21:30 pesikot написав: detroytred написав: Макну в черговий твій брехливий закид зі стелі. Що я не засуджую гогіашвілі.



Прочитай по буквах ось оце все моє повідомлення:

Пн 13 дек, 2021 10:37

Політичні дискусії

Там і моє зауваження й до президента Зе.

Що не змінює систему.

Макну в черговий твій брехливий закид зі стелі. Що я не засуджую гогіашвілі.Прочитай по буквах ось оце все моє повідомлення:Пн 13 дек, 2021 10:37Там і моє зауваження й до президента Зе.Що не змінює систему.

При чём тут система, если сам Зеленский и пропихнул этого Гогиашвили на должность

Потому что, он муж помощницы Зеленского



Потому что, друг детства Баканов на должности в СБУ

Потому что, Юзик - депутат

Потому что, муж подруги Кравец - бывший глава УкрЭксимбанка

Потому что, Брагар советовал собак продавать в уплату комуналки

Таких потому что, можно написать много



У тебя в голова некая система, а смотреть надо на персоналии и их действия, чего ты не делаешь. Или не хочешь делать



А насчёт меня макнуть.

Так ты сперва отмойся от того во что я тебя макнул, а потом что-то говори

Потому что, ты захотел, чтобы я вместо тебя, искал какие-то ссылки на BBC. Это так не работает, ты утверждаешь - ты подтвердаешь

А если я тебе сто раз напомнил, а ты бросаешь всякую хрень, то проблема на твоей стороне При чём тут система, если сам Зеленский и пропихнул этого Гогиашвили на должностьПотому что, он муж помощницы ЗеленскогоПотому что, друг детства Баканов на должности в СБУПотому что, Юзик - депутатПотому что, муж подруги Кравец - бывший глава УкрЭксимбанкаПотому что, Брагар советовал собак продавать в уплату комуналкиТаких потому что, можно написать многоУ тебя в голова некая система, а смотреть надо на персоналии и их действия, чего ты не делаешь. Или не хочешь делатьА насчёт меня макнуть.Так ты сперва отмойся от того во что я тебя макнул, а потом что-то говориПотому что, ты захотел, чтобы я вместо тебя, искал какие-то ссылки на BBC. Это так не работает, ты утверждаешь - ты подтвердаешьА если я тебе сто раз напомнил, а ты бросаешь всякую хрень, то проблема на твоей стороне

Який же ти кумедний.



Вказав мені, щоб я сам знайшов тобі цитати ВВС. Я забив на твоє прохання.

І ти з цього зробив які висновки???

Що я збрехав, що ти мене макнув.

В тебе точно проблеми з розумом, з логікою.



Оце так круто ти мене макнув))))

Крутіше нікуди))))



А тепер подивись у що макнули тебе:

1. Вказали, що сам (якщо схочеш) загугли ВВС та тощо. І... як ти сам кажеш -- ты не смог справиться с таким простым заданием (це в твоїй же логіці)))



2. Ти не зміг зрозуміти, що для мого підтвердження достатньо "тощо" -- тобто цитат з Більд та ле Монде



3. Коли ти заволав про брехню, тебе макнув в пряму цитату ВВС.



4. Макнув своїми цитатами в твою брехню, що *Гогиашвили Александр

И ты не вспоминал его ...И ты не осуждаешь Гогиашвили*.



5. Ти знов, як і завжди!!!!!, відмовчуєшся-зливаєшся замість вибачитися перед Юкрейном за свій голослівний черговий закид у брехні.

Коли він знов макнув тебе у скрін з цитатою.



Повір, що ти клоун набагато кумедніший, ніж ти розумієш хто))



Навсяк випадок зроблю прохання до тебе -- тільки не генеруй нові чергові дурні випади.

Рахуй повідомлення та інші дрібниці -- це максимум, який ти можеш вичавити в мій бік, не застосовуючи брехню, демагогію та викривлення.



З.и.

Для недолугого поясню: коли начальник пропхає своїх родичів, кумів, несунів на посади -- це і є система.

Ось її і повинен був змінити Порошенко.

Також і те, де генерал-полковник діє за вказівками секретарки.

Це все елементи однієї і тієї ж системи.



Бо зрозумій, що для отого посадовця було цілком природньо (звичайно, нормально), що секретарка дає вказівки...

Не торкали б його, то так і далі бігав...

Бо став їм отак же...

А ті, хто не бігав, такі кар'єри не роблять. Давно рибалять.



Також цілком природньо було цьому Гогі так вести...

Бо система.

І йому не звезло, що на цих нарвався й рознесли в СМІ, й минуле ну дуже чорне.



Ти взагалі не маєш уяви, що дійсно в тих же військах робиться...

Да цей Гогі младенец... практично лише пожурив хлопців.



Саме від Порошенка чекали дійсно зміни системи.

А він...

Тому й таке отримав, не зважаючи на те, що дійсно профінансував, забезпечив, озброїв.

Але для цього часу такий мінімум, м'яко кажучи, не задовільнив. Який же ти кумедний.Вказав мені, щоб я сам знайшов тобі цитати ВВС. Я забив на твоє прохання.І ти з цього зробив які висновки???Що я збрехав, що ти мене макнув.В тебе точно проблеми з розумом, з логікою.Оце так круто ти мене макнув))))Крутіше нікуди))))А тепер подивись у що макнули тебе:1. Вказали, що сам (якщо схочеш) загугли ВВС та тощо. І... як ти сам кажеш -- ты не смог справиться с таким простым заданием (це в твоїй же логіці)))2. Ти не зміг зрозуміти, що для мого підтвердження достатньо "тощо" -- тобто цитат з Більд та ле Монде3. Коли ти заволав про брехню, тебе макнув в пряму цитату ВВС.4. Макнув своїми цитатами в твою брехню, що *Гогиашвили АлександрИ ты не вспоминал его ...И ты не осуждаешь Гогиашвили*.5. Ти знов, як і завжди!!!!!, відмовчуєшся-зливаєшся замість вибачитися перед Юкрейном за свій голослівний черговий закид у брехні.Коли він знов макнув тебе у скрін з цитатою.Повір, що ти клоун набагато кумедніший, ніж ти розумієш хто))Навсяк випадок зроблю прохання до тебе -- тільки не генеруй нові чергові дурні випади.Рахуй повідомлення та інші дрібниці -- це максимум, який ти можеш вичавити в мій бік, не застосовуючи брехню, демагогію та викривлення.З.и.Для недолугого поясню: коли начальник пропхає своїх родичів, кумів, несунів на посади -- це і є система.Ось її і повинен був змінити Порошенко.Також і те, де генерал-полковник діє за вказівками секретарки.Це все елементи однієї і тієї ж системи.Бо зрозумій, що для отого посадовця було цілком природньо (звичайно, нормально), що секретарка дає вказівки...Не торкали б його, то так і далі бігав...Бо став їм отак же...А ті, хто не бігав, такі кар'єри не роблять. Давно рибалять.Також цілком природньо було цьому Гогі так вести...Бо система.І йому не звезло, що на цих нарвався й рознесли в СМІ, й минуле ну дуже чорне.Ти взагалі не маєш уяви, що дійсно в тих же військах робиться...Да цей Гогі младенец... практично лише пожурив хлопців.Саме від Порошенка чекали дійсно зміни системи.А він...Тому й таке отримав, не зважаючи на те, що дійсно профінансував, забезпечив, озброїв.Але для цього часу такий мінімум, м'яко кажучи, не задовільнив. detroytred

Повідомлень: 24840 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2087 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 гру, 2021 23:15 Украинского журналиста нагло обокрали, пока он брал интервью у начальника полиции Киева



Сотрудника «РБК-Украина» Олега Черныша после репортажа ждал неприятный сюрприз: журналист остался без велосипеда.



«Что такое «киевский парадокс»? Это когда берёшь интервью у начальника киевской полиции, а в этот момент у тебя крадут велосипед прямо из-под квартиры, прикованный к стене и спрятанный за дверью общего с соседями коридора», — написал на своей странице в Facebook украинец.







"Патриоты" устроили засаду на "агента кремля". Инфа 146% "Патриоты" устроили засаду на "агента кремля". Инфа 146% Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15690 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8920 раз. Подякували: 4271 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 гру, 2021 23:22 pesikot написав: unicdima

Ты думал я забуду, но вопрос к тебе прежний.



Почему Зеленский так ненавидит Порошенко ?

Давай, принеси пользу Ты думал я забуду, но вопрос к тебе прежний.Почему Зеленский так ненавидит Порошенко ?Давай, принеси пользу

Скажи твоему брату по разуму пусть удаленное сообщение восстановит, я уже все ответил. Скажи твоему брату по разуму пусть удаленное сообщение восстановит, я уже все ответил. unicdima

Повідомлень: 2146 З нами з: 10.06.19 Подякував: 91 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7555755675577558> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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