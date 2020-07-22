M-A-X
Дык это замечательно!
Когда есть "мнение".
Но о его содержании - это уже совершенно другая сказка.
Как например про "мальчика, что пас овец и волка"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 15 гру, 2021 18:55
M-A-X
Дык это замечательно!
Когда есть "мнение".
Но о его содержании - это уже совершенно другая сказка.
Как например про "мальчика, что пас овец и волка"
Додано: Сер 15 гру, 2021 19:09
Додано: Сер 15 гру, 2021 19:11
Ничего нового ?
Ранее, проституток прямо из парламента не вызывали
Ранее, на смерть своего коллеги не радовались
Ты хоть понимаешь глубину дна, которую прокопали слуги народа ?
Если не понимаешь, то ты тоже на дне
Додано: Сер 15 гру, 2021 19:28
При чём тут система, если сам Зеленский и пропихнул этого Гогиашвили на должность
Потому что, он муж помощницы Зеленского
Потому что, друг детства Баканов на должности в СБУ
Потому что, Юзик - депутат
Потому что, муж подруги Кравец - бывший глава УкрЭксимбанка
Потому что, Брагар советовал собак продавать в уплату комуналки
Таких потому что, можно написать много
У тебя в голова некая система, а смотреть надо на персоналии и их действия, чего ты не делаешь. Или не хочешь делать
А насчёт меня макнуть.
Так ты сперва отмойся от того во что я тебя макнул, а потом что-то говори
Потому что, ты захотел, чтобы я вместо тебя, искал какие-то ссылки на BBC. Это так не работает, ты утверждаешь - ты подтвердаешь
А если я тебе сто раз напомнил, а ты бросаешь всякую хрень, то проблема на твоей стороне
Додано: Сер 15 гру, 2021 19:30
unicdima
Ты думал я забуду, но вопрос к тебе прежний.
Почему Зеленский так ненавидит Порошенко ?
Давай, принеси пользу
Додано: Сер 15 гру, 2021 19:45
Из ликбеза напомню: озвученные 2,3 мл.тон угля марки "Г" или "ГШ" - это стабильная работа на протяжении года пары казённых шахт например из Селидовугля.
- Во нелюдь подлахматилась и вывела деньги, а холопам "заграница нам поможет!"
- Но только за наличные и в валюте.
А самим работать - нельзя.
- Вера не велит.
Додано: Сер 15 гру, 2021 21:04
unicdima
Из пройденного
Date: 22.07.2020 :
Додано: Сер 15 гру, 2021 21:30
Який же ти кумедний.
Вказав мені, щоб я сам знайшов тобі цитати ВВС. Я забив на твоє прохання.
І ти з цього зробив які висновки???
Що я збрехав, що ти мене макнув.
В тебе точно проблеми з розумом, з логікою.
Оце так круто ти мене макнув))))
Крутіше нікуди))))
А тепер подивись у що макнули тебе:
1. Вказали, що сам (якщо схочеш) загугли ВВС та тощо. І... як ти сам кажеш -- ты не смог справиться с таким простым заданием (це в твоїй же логіці)))
2. Ти не зміг зрозуміти, що для мого підтвердження достатньо "тощо" -- тобто цитат з Більд та ле Монде
3. Коли ти заволав про брехню, тебе макнув в пряму цитату ВВС.
4. Макнув своїми цитатами в твою брехню, що *Гогиашвили Александр
И ты не вспоминал его ...И ты не осуждаешь Гогиашвили*.
5. Ти знов, як і завжди!!!!!, відмовчуєшся-зливаєшся замість вибачитися перед Юкрейном за свій голослівний черговий закид у брехні.
Коли він знов макнув тебе у скрін з цитатою.
Повір, що ти клоун набагато кумедніший, ніж ти розумієш хто))
Навсяк випадок зроблю прохання до тебе -- тільки не генеруй нові чергові дурні випади.
Рахуй повідомлення та інші дрібниці -- це максимум, який ти можеш вичавити в мій бік, не застосовуючи брехню, демагогію та викривлення.
З.и.
Для недолугого поясню: коли начальник пропхає своїх родичів, кумів, несунів на посади -- це і є система.
Ось її і повинен був змінити Порошенко.
Також і те, де генерал-полковник діє за вказівками секретарки.
Це все елементи однієї і тієї ж системи.
Бо зрозумій, що для отого посадовця було цілком природньо (звичайно, нормально), що секретарка дає вказівки...
Не торкали б його, то так і далі бігав...
Бо став їм отак же...
А ті, хто не бігав, такі кар'єри не роблять. Давно рибалять.
Також цілком природньо було цьому Гогі так вести...
Бо система.
І йому не звезло, що на цих нарвався й рознесли в СМІ, й минуле ну дуже чорне.
Ти взагалі не маєш уяви, що дійсно в тих же військах робиться...
Да цей Гогі младенец... практично лише пожурив хлопців.
Саме від Порошенка чекали дійсно зміни системи.
А він...
Тому й таке отримав, не зважаючи на те, що дійсно профінансував, забезпечив, озброїв.
Але для цього часу такий мінімум, м'яко кажучи, не задовільнив.
Додано: Сер 15 гру, 2021 23:15
"Патриоты" устроили засаду на "агента кремля". Инфа 146%
Додано: Сер 15 гру, 2021 23:22
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