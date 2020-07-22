Додано: Сер 15 гру, 2021 21:30

pesikot написав: detroytred написав: Макну в черговий твій брехливий закид зі стелі. Що я не засуджую гогіашвілі.



Прочитай по буквах ось оце все моє повідомлення:

Пн 13 дек, 2021 10:37

Політичні дискусії

Там і моє зауваження й до президента Зе.

Що не змінює систему.

Макну в черговий твій брехливий закид зі стелі. Що я не засуджую гогіашвілі.Прочитай по буквах ось оце все моє повідомлення:Пн 13 дек, 2021 10:37Там і моє зауваження й до президента Зе.Що не змінює систему.

При чём тут система, если сам Зеленский и пропихнул этого Гогиашвили на должность

Потому что, он муж помощницы Зеленского



Потому что, друг детства Баканов на должности в СБУ

Потому что, Юзик - депутат

Потому что, муж подруги Кравец - бывший глава УкрЭксимбанка

Потому что, Брагар советовал собак продавать в уплату комуналки

Таких потому что, можно написать много



У тебя в голова некая система, а смотреть надо на персоналии и их действия, чего ты не делаешь. Или не хочешь делать



А насчёт меня макнуть.

Так ты сперва отмойся от того во что я тебя макнул, а потом что-то говори

Потому что, ты захотел, чтобы я вместо тебя, искал какие-то ссылки на BBC. Это так не работает, ты утверждаешь - ты подтвердаешь

А если я тебе сто раз напомнил, а ты бросаешь всякую хрень, то проблема на твоей стороне При чём тут система, если сам Зеленский и пропихнул этого Гогиашвили на должностьПотому что, он муж помощницы ЗеленскогоПотому что, друг детства Баканов на должности в СБУПотому что, Юзик - депутатПотому что, муж подруги Кравец - бывший глава УкрЭксимбанкаПотому что, Брагар советовал собак продавать в уплату комуналкиТаких потому что, можно написать многоУ тебя в голова некая система, а смотреть надо на персоналии и их действия, чего ты не делаешь. Или не хочешь делатьА насчёт меня макнуть.Так ты сперва отмойся от того во что я тебя макнул, а потом что-то говориПотому что, ты захотел, чтобы я вместо тебя, искал какие-то ссылки на BBC. Это так не работает, ты утверждаешь - ты подтвердаешьА если я тебе сто раз напомнил, а ты бросаешь всякую хрень, то проблема на твоей стороне

Який же ти кумедний.Вказав мені, щоб я сам знайшов тобі цитати ВВС. Я забив на твоє прохання.І ти з цього зробив які висновки???Що я збрехав, що ти мене макнув.В тебе точно проблеми з розумом, з логікою.Оце так круто ти мене макнув))))Крутіше нікуди))))А тепер подивись у що макнули тебе:1. Вказали, що сам (якщо схочеш) загугли ВВС та тощо. І... як ти сам кажеш -- ты не смог справиться с таким простым заданием (це в твоїй же логіці)))2. Ти не зміг зрозуміти, що для мого підтвердження достатньо "тощо" -- тобто цитат з Більд та ле Монде3. Коли ти заволав про брехню, тебе макнув в пряму цитату ВВС.4. Макнув своїми цитатами в твою брехню, що *Гогиашвили АлександрИ ты не вспоминал его ...И ты не осуждаешь Гогиашвили*.5. Ти знов, як і завжди!!!!!, відмовчуєшся-зливаєшся замість вибачитися перед Юкрейном за свій голослівний черговий закид у брехні.Коли він знов макнув тебе у скрін з цитатою.Повір, що ти клоун набагато кумедніший, ніж ти розумієш хто))Навсяк випадок зроблю прохання до тебе -- тільки не генеруй нові чергові дурні випади.Рахуй повідомлення та інші дрібниці -- це максимум, який ти можеш вичавити в мій бік, не застосовуючи брехню, демагогію та викривлення.З.и.Для недолугого поясню: коли начальник пропхає своїх родичів, кумів, несунів на посади -- це і є система.Ось її і повинен був змінити Порошенко.Також і те, де генерал-полковник діє за вказівками секретарки.Це все елементи однієї і тієї ж системи.Бо зрозумій, що для отого посадовця було цілком природньо (звичайно, нормально), що секретарка дає вказівки...Не торкали б його, то так і далі бігав...Бо став їм отак же...А ті, хто не бігав, такі кар'єри не роблять. Давно рибалять.Також цілком природньо було цьому Гогі так вести...Бо система.І йому не звезло, що на цих нарвався й рознесли в СМІ, й минуле ну дуже чорне.Ти взагалі не маєш уяви, що дійсно в тих же військах робиться...Да цей Гогі младенец... практично лише пожурив хлопців.Саме від Порошенка чекали дійсно зміни системи.А він...Тому й таке отримав, не зважаючи на те, що дійсно профінансував, забезпечив, озброїв.Але для цього часу такий мінімум, м'яко кажучи, не задовільнив.