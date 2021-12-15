RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7555755675577558
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:24

  19yuriy91 написав:https://youtu.be/BCIq0ixQCv0

Многие , тут на форуме, зашкварились, в своё время, на этой истории.
Типа, всё ясно, нац.ики-убийцы и тд.

+1000 000500

Якщо на таке йдуть до таких людей, то уявіть на що йдуть до конкурентів, противників.

А на що йдуть, коли оці посадовці сценаристи-режисери не чіпають жодних інтересів (тобто, коли їм взагалі ніяка відповідальність не загрожує - аля оті згадані вистави з підривом мосту, заручниками і т.д.) -- )))

Це відео треба pesikot-ту дивитися, щоб зрозумів, що таке система і хто повинен був її змінити (дійсно мав змогу-можливості змінити, умови -- бо відбулася революція Гідності, був величезний запит суспільства на зміни, була підтримка Госдепу і Ко, військовий час).

Таку точку біфуркації про...гавив.
Такі віконця відкриваються мабуть раз-два в історії країни.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24841
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2087 раз.
Подякували: 3235 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7555755675577558
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.