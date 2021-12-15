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Якщо на таке йдуть до таких людей, то уявіть на що йдуть до конкурентів, противників.
А на що йдуть, коли оці посадовці сценаристи-режисери не чіпають жодних інтересів (тобто, коли їм взагалі ніяка відповідальність не загрожує - аля оті згадані вистави з підривом мосту, заручниками і т.д.) -- )))
Це відео треба pesikot-ту дивитися, щоб зрозумів, що таке система і хто повинен був її змінити (дійсно мав змогу-можливості змінити, умови -- бо відбулася революція Гідності, був величезний запит суспільства на зміни, була підтримка Госдепу і Ко, військовий час).
Таку точку біфуркації про...гавив.
Такі віконця відкриваються мабуть раз-два в історії країни.