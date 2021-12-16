Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Многие , тут на форуме, зашкварились, в своё время, на этой истории. Типа, всё ясно, нац.ики-убийцы и тд.
+1000 000500
Якщо на таке йдуть до таких людей, то уявіть на що йдуть до конкурентів, противників.
А на що йдуть, коли оці посадовці сценаристи-режисери не чіпають жодних інтересів (тобто, коли їм взагалі ніяка відповідальність не загрожує - аля оті згадані вистави з підривом мосту, заручниками і т.д.) -- )))
Це відео треба pesikot-ту дивитися, щоб зрозумів, що таке система і хто повинен був її змінити (дійсно мав змогу-можливості змінити, умови -- бо відбулася революція Гідності, був величезний запит суспільства на зміни, була підтримка Госдепу і Ко, військовий час).
Таку точку біфуркації про...гавив. Такі віконця відкриваються мабуть раз-два в історії країни.
В частности, в опубликованном приговоре говорится о том, что россияне находились в ОРДЛО на "боевом дежурстве". Само дело касается взяточничества.
"Фигурант поставлял продовольствие российским военным, расположенным на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". Едва не сорвал в мае-ноябре 2019 года поставки продовольствия российским солдатам, которые находились "на боевом дежурстве" на оккупированной части Украины. Попытался закрыть свои факапы взятками. Не получилось. Но еще больший факап сделал судья Кировского суда Ростова. Внес все это в официальный документ. Выложил его в публичный доступ. Поэтому когда его выгонят с работы, предлагаю предоставить ему убежище в Украине. На основании того, что он, скажем, давно является скрытым агентом нашей разведки", - пишет Цаплиенко
Они там есть. Впрочем, это и так известный факт Но факт, зафиксированный в решении суда - это нечто
detroytred написав:Це відео треба pesikot-ту дивитися, щоб зрозумів, що таке система і хто повинен був її змінити (дійсно мав змогу-можливості змінити, умови -- бо відбулася революція Гідності, був величезний запит суспільства на зміни, була підтримка Госдепу і Ко, військовий час).
Таку точку біфуркації про...гавив. Такі віконця відкриваються мабуть раз-два в історії країни.
У тебя в голове полная каша. И напомни мне, это когда у нас было военное время ?
Пресс-конференцию провели Зеленский и Аваков, потому что, Зеленскому захотелось красиво выступить Но опять виноват Порошенко, не сменил систему и прочее ко-ко-ко.
Почему-то ты не осуждаешь тот факт, что невиновные люди назначены убийцами только потому, что Зеленскому захотелось красивой картинки
Всё-таки ты непроходимо туп, поэтому ничего не способен понять А вот обвинить меня в чём угодно тебе очень хочется