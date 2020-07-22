Шахтарі вимагають виплатити боргів із зарплати16 грудня 2021У четвер, 16 грудня, зранку на площі Конституції під Верховною Радою зібралися шахтарі з усіх вугледобувних реґіонів України. Вони вимагають віддати їм до кінця нинішнього року понад 2 млрд грн заборгованої зарплати.Саме у передостанній день пленарних засідань у нинішньому році парламент має на позачерговому засіданні розглянути й ухвалити законопроєкт №5891-1 про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» і виділення до кінця цього року 2,4 млрд грн для стабілізації роботи державних шахт. Щоб депутати вчергове не провалили такого важливого для гірників, їхніх родин і шахтарських реґіонів законопроєкту, люди й дісталися цього прохолодного дня до столиці.У гірників, які приїхали до Києва зі Сходу й Заходу, однакові проблеми, про які їм уже набридло говорити, але й мовчати теж. Бо, як написано на одному із лозунгів, що його тримав у руках шахтар із Червонограда Львівської обл. пан Роман: «Наші діти теж хочуть їсти». Чоловік розповідає, що у нього троє дітей віком від двох до тринадцяти років.«Дружина не працює, бо доглядає за найменшою донечкою. Та, якби й мала змогу працювати, роботу зараз не так просто знайти, - бідкається пан Роман. – На шахті я заробляю непогано і якби своєчасно платили, родина не бідувала б. Але вже й не пам’ятаю, коли водночас отримував усю зарплату. Постійно виплачують гроші частинами – по 6-12-20%. Через це часто немає за що придбати найнеобхіднішого, доводиться залазити у борги, брати кредити, а потім не знаєш, як і чим їх погасити».Про подібну ситуацію розповіла й жінка із Добропілля Донецької області, що тримала в руках прапор Незалежної профспілки гірників України. Каже: «Вчора увечері, коли уже були в дорозі на Київ, прийшло повідомлення на телефони про зарахування на картки 48% зарплати за вересень. Дуже здивувалися, бо ми працюємо на поверхні, то нам навіть не обіцяли жодних виплат у цьому році, бо, мовляв, грошей немає. А тепер виходить раптом з’явилися?! Набридло так жити, тому й приїхали на акцію протесту».Такі невеселі розповіді можна було почути чи не від кожного, хто приїхав на шахтарський мітинг.Гірники не стримували емоцій і тоді, коли до них із будівлі парламенту вийшла група народних депутатів: скаржилися на своє нелегке життя-буття, висловлювали обурення байдужістю нинішньої влади до проблем людей, часто особливо не добираючи слів і виразів.Трохи притихли мітингувальники лише тоді, коли слово взяла Юлія Тимошенко. Вона пообіцяла підтримку очолюваної нею фракції у справедливій боротьбі шахтарів за розвиток власної вугледобувної галузі і під час голосування за законопроєкт №5891-1, і в подальшому.На ранковому мітингу під парламентом також виступили голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець та голова Профспілки працівників вугільної промисловості України Андрій Зимін.Після закінчення мітингу під парламентом шахтарі провели пікетування Офісу президента, а потім знову повернулися під будівлю Верховної Ради, де після закінчення основного засідання одразу розпочалося – позачергове.На ньому монобільшість проголосувала за очікуваний шахтарями законопроєкт №5891-1 лише у першому читанні. А це означає: владі байдуже, що гірники і їхні родина зустрічатимуть Новорічні й Різдвяні свята впроголодь. Бо народні обранці повернуться до роботи у парламенті аж після 22 січня, а отже й розгляд та голосування за законопроєкт №5891-1 у цілому може не відбутися до кінця січня!Шахтарі зустріли це повідомлення криками «Ганьба!».Народні депутати Михайло Волинець і Валентин Наливайченко, які виступили перед шахтарями, повідомили, що парламентська Фракція «Батьківщина» ініціюватиме проведення ще одного позачергового засідання парламенту у цьому році, щоб законопроєкт №5891-1 був ухвалений у другому читанні і шахтарям віддали зароблене до кінця 2021-го.