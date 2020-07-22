Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Многие , тут на форуме, зашкварились, в своё время, на этой истории. Типа, всё ясно, нац.ики-убийцы и тд.
+1000 000500
Якщо на таке йдуть до таких людей, то уявіть на що йдуть до конкурентів, противників.
А на що йдуть, коли оці посадовці сценаристи-режисери не чіпають жодних інтересів (тобто, коли їм взагалі ніяка відповідальність не загрожує - аля оті згадані вистави з підривом мосту, заручниками і т.д.) -- )))
Це відео треба pesikot-ту дивитися, щоб зрозумів, що таке система і хто повинен був її змінити (дійсно мав змогу-можливості змінити, умови -- бо відбулася революція Гідності, був величезний запит суспільства на зміни, була підтримка Госдепу і Ко, військовий час).
Таку точку біфуркації про...гавив. Такі віконця відкриваються мабуть раз-два в історії країни.
В частности, в опубликованном приговоре говорится о том, что россияне находились в ОРДЛО на "боевом дежурстве". Само дело касается взяточничества.
"Фигурант поставлял продовольствие российским военным, расположенным на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". Едва не сорвал в мае-ноябре 2019 года поставки продовольствия российским солдатам, которые находились "на боевом дежурстве" на оккупированной части Украины. Попытался закрыть свои факапы взятками. Не получилось. Но еще больший факап сделал судья Кировского суда Ростова. Внес все это в официальный документ. Выложил его в публичный доступ. Поэтому когда его выгонят с работы, предлагаю предоставить ему убежище в Украине. На основании того, что он, скажем, давно является скрытым агентом нашей разведки", - пишет Цаплиенко
Они там есть. Впрочем, это и так известный факт Но факт, зафиксированный в решении суда - это нечто
detroytred написав:Це відео треба pesikot-ту дивитися, щоб зрозумів, що таке система і хто повинен був її змінити (дійсно мав змогу-можливості змінити, умови -- бо відбулася революція Гідності, був величезний запит суспільства на зміни, була підтримка Госдепу і Ко, військовий час).
Таку точку біфуркації про...гавив. Такі віконця відкриваються мабуть раз-два в історії країни.
У тебя в голове полная каша. И напомни мне, это когда у нас было военное время ?
Пресс-конференцию провели Зеленский и Аваков, потому что, Зеленскому захотелось красиво выступить Но опять виноват Порошенко, не сменил систему и прочее ко-ко-ко.
Почему-то ты не осуждаешь тот факт, что невиновные люди назначены убийцами только потому, что Зеленскому захотелось красивой картинки
Всё-таки ты непроходимо туп, поэтому ничего не способен понять А вот обвинить меня в чём угодно тебе очень хочется
detroytred написав:Це відео треба pesikot-ту дивитися, щоб зрозумів, що таке система і хто повинен був її змінити (дійсно мав змогу-можливості змінити, умови -- бо відбулася революція Гідності, був величезний запит суспільства на зміни, була підтримка Госдепу і Ко, військовий час).
Таку точку біфуркації про...гавив. Такі віконця відкриваються мабуть раз-два в історії країни.
У тебя в голове полная каша. И напомни мне, это когда у нас было военное время ?
Пресс-конференцию провели Зеленский и Аваков, потому что, Зеленскому захотелось красиво выступить Но опять виноват Порошенко, не сменил систему и прочее ко-ко-ко.
Почему-то ты не осуждаешь тот факт, что невиновные люди назначены убийцами только потому, что Зеленскому захотелось красивой картинки
Всё-таки ты непроходимо туп, поэтому ничего не способен понять А вот обвинить меня в чём угодно тебе очень хочется
Для недолугого пояснюю: військовий час почався з початком війни й досі триває. А не було військового стану (военного положения) -- про яке ти подумав.
Я не звинувачував тебе в чому завгодно, а чітко й конкретно вказав (макнув) у 5 пунктів. Ось на них ти, як завжди, відмовчався. Особливо втретє на вибачення Юкрейну (див. п.5).
А почав ко-ко-ко, бо не зрозумів зв'язку системи (непроведеної зміни цієї системи) з Порошенком. От отой Авяків, прес-конференція -- це наслідки... роботи по мінімуму Порошенка. До речі, насмішила Геращенко, коли пояснювала, що Порошенко не знімав цього міністра -- бо треба було проводити реформи)))) Ось і побачили результат рехформ -- у вигляді отой прес-конференції та арештів)))) Цирк не гірший Кварталу... відтворюють Геращенко та По.
Не генеруй..., а вибачся хоча б перед Юкрейном за своє брехливе звинувачення у брехні. Знов будеш робити вигляд, що не бачиш? Коли тебе вже втретє макають.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 17 гру, 2021 00:31, всього редагувалось 1 раз.
Шахтарі вимагають виплатити боргів із зарплати 16 грудня 2021 https://kvpu.org.ua/uk/news/6/5035-shak ... z-zarplaty У четвер, 16 грудня, зранку на площі Конституції під Верховною Радою зібралися шахтарі з усіх вугледобувних реґіонів України. Вони вимагають віддати їм до кінця нинішнього року понад 2 млрд грн заборгованої зарплати.
Саме у передостанній день пленарних засідань у нинішньому році парламент має на позачерговому засіданні розглянути й ухвалити законопроєкт №5891-1 про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» і виділення до кінця цього року 2,4 млрд грн для стабілізації роботи державних шахт. Щоб депутати вчергове не провалили такого важливого для гірників, їхніх родин і шахтарських реґіонів законопроєкту, люди й дісталися цього прохолодного дня до столиці.
У гірників, які приїхали до Києва зі Сходу й Заходу, однакові проблеми, про які їм уже набридло говорити, але й мовчати теж. Бо, як написано на одному із лозунгів, що його тримав у руках шахтар із Червонограда Львівської обл. пан Роман: «Наші діти теж хочуть їсти». Чоловік розповідає, що у нього троє дітей віком від двох до тринадцяти років.
«Дружина не працює, бо доглядає за найменшою донечкою. Та, якби й мала змогу працювати, роботу зараз не так просто знайти, - бідкається пан Роман. – На шахті я заробляю непогано і якби своєчасно платили, родина не бідувала б. Але вже й не пам’ятаю, коли водночас отримував усю зарплату. Постійно виплачують гроші частинами – по 6-12-20%. Через це часто немає за що придбати найнеобхіднішого, доводиться залазити у борги, брати кредити, а потім не знаєш, як і чим їх погасити».
Про подібну ситуацію розповіла й жінка із Добропілля Донецької області, що тримала в руках прапор Незалежної профспілки гірників України. Каже: «Вчора увечері, коли уже були в дорозі на Київ, прийшло повідомлення на телефони про зарахування на картки 48% зарплати за вересень. Дуже здивувалися, бо ми працюємо на поверхні, то нам навіть не обіцяли жодних виплат у цьому році, бо, мовляв, грошей немає. А тепер виходить раптом з’явилися?! Набридло так жити, тому й приїхали на акцію протесту».
Такі невеселі розповіді можна було почути чи не від кожного, хто приїхав на шахтарський мітинг.
Гірники не стримували емоцій і тоді, коли до них із будівлі парламенту вийшла група народних депутатів: скаржилися на своє нелегке життя-буття, висловлювали обурення байдужістю нинішньої влади до проблем людей, часто особливо не добираючи слів і виразів.
Трохи притихли мітингувальники лише тоді, коли слово взяла Юлія Тимошенко. Вона пообіцяла підтримку очолюваної нею фракції у справедливій боротьбі шахтарів за розвиток власної вугледобувної галузі і під час голосування за законопроєкт №5891-1, і в подальшому.
На ранковому мітингу під парламентом також виступили голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець та голова Профспілки працівників вугільної промисловості України Андрій Зимін.
Після закінчення мітингу під парламентом шахтарі провели пікетування Офісу президента, а потім знову повернулися під будівлю Верховної Ради, де після закінчення основного засідання одразу розпочалося – позачергове.
На ньому монобільшість проголосувала за очікуваний шахтарями законопроєкт №5891-1 лише у першому читанні. А це означає: владі байдуже, що гірники і їхні родина зустрічатимуть Новорічні й Різдвяні свята впроголодь. Бо народні обранці повернуться до роботи у парламенті аж після 22 січня, а отже й розгляд та голосування за законопроєкт №5891-1 у цілому може не відбутися до кінця січня!
Шахтарі зустріли це повідомлення криками «Ганьба!».
Народні депутати Михайло Волинець і Валентин Наливайченко, які виступили перед шахтарями, повідомили, що парламентська Фракція «Батьківщина» ініціюватиме проведення ще одного позачергового засідання парламенту у цьому році, щоб законопроєкт №5891-1 був ухвалений у другому читанні і шахтарям віддали зароблене до кінця 2021-го.
Согласно с предыдущим постом янелохи официально Враги Украины?
Многие , тут на форуме, зашкварились, в своё время, на этой истории. Типа, всё ясно, нац.ики-убийцы и тд.
Посмотрел немного, основной посыл видео- Зеленский приказал Авакову сфальсифицировать дело. Кнурятиною смердить аж очі ріже. А вообще Антоненку я не верю, слишком мутный чувачок, как и Кузьменко. А что, весь в нациковских татухах чувачок уже не считается нациком?
Этот график прекрасно отображает все достижения зеленого моносброда за 2.5 года.
Стандартное дерьмо для порохатого электората. Но то таке, мене більше ресурс зацікавив, дивлюся щось знайоме, а саме там і в такій формі викладали свої матеріали русскіє пропагандони ще за часів війни в Лівії, тоді масово вони почали клепати дезинформацію направлену на дискредитацію Заходу та на підтримку Каддафі. Совпадєніє? Знову?