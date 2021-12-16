|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:30
Печально, шо начинают кое где "радовать" возвращению Авакяна в политику, возвращению проф.политика. Типа, заканчивается время клоунов, приходит снова время проф.политиков.
Ну и постоянное "сменили гетьмана на клоуна"
А виноват будет, как всегда, недолугий нарид
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 3159
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 264 раз.
- Подякували: 396 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:22
19yuriy91 написав:
Печально, шо начинают кое где "радовать" возвращению Авакяна в политику, возвращению проф.политика. Типа, заканчивается время клоунов, приходит снова время проф.политиков.
Ну и постоянное "сменили гетьмана на клоуна"
А виноват будет, как всегда, недолугий нарид
Сменили одних клоунов на других
-
BìnhAutoDat
-
-
- Повідомлень: 113
- З нами з: 10.09.21
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:28
detroytred написав:
Імхо.
Моє бачення - оце все, що відбувається є наслідком не якихось ціленаправлених дій, а повним пофігізмом та безвідповідальністю посадовців. Починаючи з вищих.
Халатна недбалість...
Тобто: Кудрявий он бачить ціленаправлене знищення, я -- пофігізм. Хлопці, окрім свого власного благополуччя, іншим особливо не переймаються.
До кумедного доходить: ведучий голосить - Гогі ахент... Йому політолог категорично заперечує - ні, цього не може бути, бо будь він агентом, то таких би відкритих перфоменсів апріорі не вчиняв, а тихесенько робив і робив свою справу.
Я б добавил непрофессионализм, несоответствие должности(негативный отбор), приоритет своих личных интересов перед должностными. Такая гремучая смесь.
Можно ещё кое-что добавить
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 3159
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 264 раз.
- Подякували: 396 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|