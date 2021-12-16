Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Печально, шо начинают кое где "радовать" возвращению Авакяна в политику, возвращению проф.политика. Типа, заканчивается время клоунов, приходит снова время проф.политиков. Ну и постоянное "сменили гетьмана на клоуна" А виноват будет, как всегда, недолугий нарид
19yuriy91 написав:Печально, шо начинают кое где "радовать" возвращению Авакяна в политику, возвращению проф.политика. Типа, заканчивается время клоунов, приходит снова время проф.политиков. Ну и постоянное "сменили гетьмана на клоуна" А виноват будет, как всегда, недолугий нарид
detroytred написав: Імхо. Моє бачення - оце все, що відбувається є наслідком не якихось ціленаправлених дій, а повним пофігізмом та безвідповідальністю посадовців. Починаючи з вищих. Халатна недбалість...
Тобто: Кудрявий он бачить ціленаправлене знищення, я -- пофігізм. Хлопці, окрім свого власного благополуччя, іншим особливо не переймаються.
До кумедного доходить: ведучий голосить - Гогі ахент... Йому політолог категорично заперечує - ні, цього не може бути, бо будь він агентом, то таких би відкритих перфоменсів апріорі не вчиняв, а тихесенько робив і робив свою справу.
Я б добавил непрофессионализм, несоответствие должности(негативный отбор), приоритет своих личных интересов перед должностными. Такая гремучая смесь. Можно ещё кое-что добавить
19yuriy91 написав:Печально, шо начинают кое где "радовать" возвращению Авакяна в политику, возвращению проф.политика. Типа, заканчивается время клоунов, приходит снова время проф.политиков. Ну и постоянное "сменили гетьмана на клоуна" А виноват будет, как всегда, недолугий нарид
Сменили одних клоунов на других
Kudrjavuy написав:
Этот график - все, что надо знать про одних и других клоунов.
Количество выехавших из Украины и не вернувшихся граждан в уходящем году составило более 600 тыс. человек. Об этом сообщает в пятницу сервис мониторинга «Опендатабот», предоставляющий доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса.
«За 10 месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали свыше 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель за последние 11 лет», — говорится в сообщении.
unicdima написав:Этот график - все, что надо знать про одних и других клоунов.
Этот график фуфло для порохатого электората, для вас покатит. А мой пост про этот интересненький ресурс удалил, не нравится ему, что я постоянно нахожу общее в российской и порохатой пропаганде. А ты можешь объяснить, почему российская и порохатая пропаганда как близнецы? Совпадение? Опять?[/quote] Сегодня, публично впервые услышал публичное объяснение "Причин обвала экономики Украины": на примере "Нафтогаза" Гниды, все оборотные средства гос компаний - базовых- вытянули в бюджет, для своего использования. Кравчуку такое не снилось! А при совке этим занимался госплан. Гниды зелёные опустили всех, кто ещё работал в Украине, ниже плинтуса. Официально в интересах Агрессора, я так понимаю. Из этих двух постов: viewtopic.php?p=5357120#p5357120 viewtopic.php?p=5357097#p5357097 Официально следует, что СБУ не занимается государственной Безопасностью Украины - а наоборот они в услужении организованного криминала по ликвидации Украины, как самостоятельного Государства в угоду Агрессору. (Если оглянуться на перечень новостей иных, то занимаются борьбой против насления, что и структур Государства, что не позволяют ликвидировать Украину). Отдельно и только для Вас отмечу: Суды это были всегда вотчиной КГБ-СБУ, но в период Верховенства Права Уголовного над гражданским судопроизводством под надзором Прокуратуры - что Ворами отменено в 2011 году. Правовой механизм я на 2 десятка страниц расписывал на другой ветке.
unicdima написав:У держави немає заборгованості по зарплаті перед шахтарями - Шмигаль --------------------------------------------------------------------------------- Знову порохата пропаганда набрехала.
Батенька, ну Вы и впрямь, "человек не ведущий общественной деятельности"(что приписывается словарю Даля, хотя я там такого не обнаружил) - Зачем тогда влазите во взрослые темы? - Вам в шахту - учиться честно работать и зарабатывать на кусок хлеба, и на пенсию. Или к доктору - за пилюльками.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 17 гру, 2021 15:01, всього редагувалось 1 раз.
На примере поезда "Киеве-Борисполь", Вам официально показано, рост цен с 80грн до 100 за взрослый и с 60 до 80грн за детский билет, ни по какой либо причине, а по факту наличия кассового аппарата. - Волшебная страна! Или самые голодные клоуны в мире?