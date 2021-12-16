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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7556755775587559
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:30

Печально, шо начинают кое где "радовать" возвращению Авакяна в политику, возвращению проф.политика. Типа, заканчивается время клоунов, приходит снова время проф.политиков.
Ну и постоянное "сменили гетьмана на клоуна"
А виноват будет, как всегда, недолугий нарид
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:22

  19yuriy91 написав:Печально, шо начинают кое где "радовать" возвращению Авакяна в политику, возвращению проф.политика. Типа, заканчивается время клоунов, приходит снова время проф.политиков.
Ну и постоянное "сменили гетьмана на клоуна"
А виноват будет, как всегда, недолугий нарид

Сменили одних клоунов на других
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:28

  detroytred написав:
Імхо.
Моє бачення - оце все, що відбувається є наслідком не якихось ціленаправлених дій, а повним пофігізмом та безвідповідальністю посадовців. Починаючи з вищих.
Халатна недбалість...

Тобто: Кудрявий он бачить ціленаправлене знищення, я -- пофігізм. Хлопці, окрім свого власного благополуччя, іншим особливо не переймаються.

До кумедного доходить: ведучий голосить - Гогі ахент... Йому політолог категорично заперечує - ні, цього не може бути, бо будь він агентом, то таких би відкритих перфоменсів апріорі не вчиняв, а тихесенько робив і робив свою справу.


Я б добавил непрофессионализм, несоответствие должности(негативный отбор), приоритет своих личных интересов перед должностными. Такая гремучая смесь.
Можно ещё кое-что добавить
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:27

  BìnhAutoDat написав:
  19yuriy91 написав:Печально, шо начинают кое где "радовать" возвращению Авакяна в политику, возвращению проф.политика. Типа, заканчивается время клоунов, приходит снова время проф.политиков.
Ну и постоянное "сменили гетьмана на клоуна"
А виноват будет, как всегда, недолугий нарид

Сменили одних клоунов на других

  Kudrjavuy написав:Зображення

Этот график - все, что надо знать про одних и других клоунов.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:58

Количество выехавших из Украины и не вернувшихся граждан в уходящем году составило более 600 тыс. человек. Об этом сообщает в пятницу сервис мониторинга «Опендатабот», предоставляющий доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса.

«За 10 месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали свыше 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель за последние 11 лет», — говорится в сообщении.

https://www.capital.ua/ru/news/164426-u ... o-chelovek
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:48

  unicdima написав:Этот график - все, что надо знать про одних и других клоунов.

Этот график фуфло для порохатого электората, для вас покатит.
А мой пост про этот интересненький ресурс удалил, не нравится ему, что я постоянно нахожу общее в российской и порохатой пропаганде.
А ты можешь объяснить, почему российская и порохатая пропаганда как близнецы?
Совпадение? Опять?[/quote]
Сегодня, публично впервые услышал публичное объяснение "Причин обвала экономики Украины": на примере "Нафтогаза"
Гниды, все оборотные средства гос компаний - базовых- вытянули в бюджет, для своего использования.
Кравчуку такое не снилось!
А при совке этим занимался госплан.
Гниды зелёные опустили всех, кто ещё работал в Украине, ниже плинтуса.
Официально в интересах Агрессора, я так понимаю.
Из этих двух постов:
viewtopic.php?p=5357120#p5357120
viewtopic.php?p=5357097#p5357097
Официально следует, что СБУ не занимается государственной Безопасностью Украины - а наоборот они в услужении организованного криминала по ликвидации Украины, как самостоятельного Государства в угоду Агрессору.
(Если оглянуться на перечень новостей иных, то занимаются борьбой против насления, что и структур Государства, что не позволяют ликвидировать Украину).
Отдельно и только для Вас отмечу: Суды это были всегда вотчиной КГБ-СБУ, но в период Верховенства Права Уголовного над гражданским судопроизводством под надзором Прокуратуры - что Ворами отменено в 2011 году. Правовой механизм я на 2 десятка страниц расписывал на другой ветке.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:53

  unicdima написав:У держави немає заборгованості по зарплаті перед шахтарями - Шмигаль
---------------------------------------------------------------------------------
Знову порохата пропаганда набрехала.

Батенька, ну Вы и впрямь, "человек не ведущий общественной деятельности"(что приписывается словарю Даля, хотя я там такого не обнаружил)
- Зачем тогда влазите во взрослые темы?
- Вам в шахту - учиться честно работать и зарабатывать на кусок хлеба, и на пенсию. :mrgreen:
Или к доктору - за пилюльками.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 17 гру, 2021 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:59

На примере поезда "Киеве-Борисполь", Вам официально показано, рост цен с 80грн до 100 за взрослый и с 60 до 80грн за детский билет, ни по какой либо причине, а по факту наличия кассового аппарата.
- Волшебная страна!
Или самые голодные клоуны в мире?
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  #<1 ... 7556755775587559
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