Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:48

unicdima написав: Этот график - все, что надо знать про одних и других клоунов. Этот график - все, что надо знать про одних и других клоунов.

Этот график фуфло для порохатого электората, для вас покатит.А мой пост про этот интересненький ресурс удалил, не нравится ему, что я постоянно нахожу общее в российской и порохатой пропаганде.А ты можешь объяснить, почему российская и порохатая пропаганда как близнецы?Совпадение? Опять?[/quote]Сегодня, публично впервые услышал публичное объяснение "Причин обвала экономики Украины": на примере "Нафтогаза"Гниды, все оборотные средства гос компаний - базовых- вытянули в бюджет, для своего использования.Кравчуку такое не снилось!А при совке этим занимался госплан.Гниды зелёные опустили всех, кто ещё работал в Украине, ниже плинтуса.Официально в интересах Агрессора, я так понимаю.Из этих двух постов:Официально следует, что СБУ не занимается государственной Безопасностью Украины - а наоборот они в услужении организованного криминала по ликвидации Украины, как самостоятельного Государства в угоду Агрессору.(Если оглянуться на перечень новостей иных, то занимаются борьбой против насления, что и структур Государства, что не позволяют ликвидировать Украину).Отдельно и только для Вас отмечу: Суды это были всегда вотчиной КГБ-СБУ, но в период Верховенства Права Уголовного над гражданским судопроизводством под надзором Прокуратуры - что Ворами отменено в 2011 году. Правовой механизм я на 2 десятка страниц расписывал на другой ветке.