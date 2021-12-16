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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7557755875597560
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:43

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:38

Schmit
Ничего нового от Мураева не следует ожидать.
Он ориентируется на пролетариат, потерявший работу из-за разрыва экономических связей с РФ.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:45

  Schmit написав:

Мураєв завдяки Петру отримав спочатку Ньюзван, а потім телеканал Наш але винуватий Зеленський бо Арестович з тим поздоровкався, хоча Арестович давно сказав про своє відношення до Мураєва.
Порохата пропаганда=російська.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:23

  Schmit написав:

Одне бла-бла-бла, а конкретно по суті справи нічого, про ТТХ катерів завдяки чому вони є небоєздатними ні слова. Усьо політично мотивоване.
Виявляється при Петрі було звільнено 70% Донбасу, отак.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:37

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Виявляється при Петрі було звільнено 70% Донбасу, отак.

Зеля і метра квадратного не визволив, а хто ж в цьому винен? У зелених у всьому винен попередник, це альфа і омега зеленої ідеології, тільки вдруге ця брехлива казочка не спрацює.
lapay
 
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