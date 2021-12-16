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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7557755875597560
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:23

  Schmit написав:

Одне бла-бла-бла, а конкретно по суті справи нічого, про ТТХ катерів завдяки чому вони є небоєздатними ні слова. Усьо політично мотивоване.
Виявляється при Петрі було звільнено 70% Донбасу, отак.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:37

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Виявляється при Петрі було звільнено 70% Донбасу, отак.

Зеля і метра квадратного не визволив, а хто ж в цьому винен? У зелених у всьому винен попередник, це альфа і омега зеленої ідеології, тільки вдруге ця брехлива казочка не спрацює.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:16

Зокрема 33,3 відсотка респондентів соціологів повідомили, що готові чинити збройний опір у разі російської збройної інтервенції. Ще 21,7 відсотка зазначили, що готові опиратися шляхом участі в акція громадянського опору. Виїхати у більш безпечний регіон готові 14,8 відсотка респондентів, а за кордон - 9,3 відсотка. 18,6 відсотка опитаних українців зазначили, що не робили б нічого, а 12,1 відсотка - не визначилися з відповіддю. Відповідати на ці питання соціологів відмовилися ще 1,1 відсотка опитаних.
У розрізі регіонів готовність чинити опір варіюється: робити це готові 60,5 відсотка респондентів на заході країни і 37,2 відсотка на сході. Готові чинити саме збройний опір 39,7 відсотка опитаних українців на заході та 25,6 відсотка на сході.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:26

  Ukrainian написав:Готові чинити саме збройний опір 39,7 відсотка опитаних українців на заході та 25,6 відсотка на сході.

А це овердофіга
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:52

Насколько я розбираюсь, там уже и пить зелёнку бесполезно.
https://курс.ком.юа/ua/novost/680872-u- ... rce=ukrnet
Спасёт Украину только Режим ограничения касания Вражескими янычарами бюджета Украины.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:59

Сегодня уголь из Австралии пришел 82,5 т.тон? Ура!!!!
Во, кто то на откатах нагрелся!
А свой где?
Сегодня полыхнуло в Димитровуголь:
Шахтарі вимагають погасити заборгованість із заробітної плати в повному обсязі
https://glavcom.ua/country/incidents/do ... 07642.html
Шахтарі держпідприємства «Мирноградвугілля» на Донеччині залишилися в шахті, вимагаючи погашення боргів із зарплати. Про це повідомляє Покровсько-Мирноградська територіальна організація «Профспілки працівників вугільної промисловості» у п'ятницю, 17 грудня.

«14 шахтарів дільниці номер 1 з видобутку вугілля шахти «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» відмовилися виїжджати нагору. Шахтарі вимагають погасити заборгованість із заробітної плати в повному обсязі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для мітингувальників організовані та будуть доставлені у найкоротші терміни сухі пайки та вода.

Станом на 19:00 12 гірників залишаються в шахті. Третя зміна вугледобувної дільниці номер 1 підтримала акцію протесту та приєдналися до протесту на поверхні, додали у профспілці.

Напередодні нардепи Волинець й Арахамія посварилися у Раді через зарплати шахтарів. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/incidents/do ... 07642.html

Мине чисто по человечески интересно, что за сипелёвка писала заголовок, вероятно на казённых харчах, которая в Киеве сидит, типа unicdima

читаем внимательно заголовок:
Донецькі шахтарі відмовилися підніматися на поверхню через зарплатні борги

Разделяй и властвуй - новые , зелёные животные активно запустили по Украине.
Kudrjavuy
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