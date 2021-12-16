Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Зокрема 33,3 відсотка респондентів соціологів повідомили, що готові чинити збройний опір у разі російської збройної інтервенції. Ще 21,7 відсотка зазначили, що готові опиратися шляхом участі в акція громадянського опору. Виїхати у більш безпечний регіон готові 14,8 відсотка респондентів, а за кордон - 9,3 відсотка. 18,6 відсотка опитаних українців зазначили, що не робили б нічого, а 12,1 відсотка - не визначилися з відповіддю. Відповідати на ці питання соціологів відмовилися ще 1,1 відсотка опитаних. У розрізі регіонів готовність чинити опір варіюється: робити це готові 60,5 відсотка респондентів на заході країни і 37,2 відсотка на сході. Готові чинити саме збройний опір 39,7 відсотка опитаних українців на заході та 25,6 відсотка на сході.
Сегодня уголь из Австралии пришел 82,5 т.тон? Ура!!!! Во, кто то на откатах нагрелся! А свой где? Сегодня полыхнуло в Димитровуголь:
Шахтарі вимагають погасити заборгованість із заробітної плати в повному обсязі https://glavcom.ua/country/incidents/do ... 07642.html Шахтарі держпідприємства «Мирноградвугілля» на Донеччині залишилися в шахті, вимагаючи погашення боргів із зарплати. Про це повідомляє Покровсько-Мирноградська територіальна організація «Профспілки працівників вугільної промисловості» у п'ятницю, 17 грудня.
«14 шахтарів дільниці номер 1 з видобутку вугілля шахти «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» відмовилися виїжджати нагору. Шахтарі вимагають погасити заборгованість із заробітної плати в повному обсязі», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для мітингувальників організовані та будуть доставлені у найкоротші терміни сухі пайки та вода.
Станом на 19:00 12 гірників залишаються в шахті. Третя зміна вугледобувної дільниці номер 1 підтримала акцію протесту та приєдналися до протесту на поверхні, додали у профспілці.