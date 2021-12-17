73% отдавших голос зелёным официально считают, что настало время "голосовать" вновь в 22 году.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:43
Свежая статистика:
73% отдавших голос зелёным официально считают, что настало время "голосовать" вновь в 22 году.
Додано: Суб 18 гру, 2021 02:04
Напомним, что в проекте американского бюджета на следующий год предусмотрен общий объем помощи Украине в размере 756 миллионов долларов, но цель Киева — один миллиард долларов поддержки от США — остается неизменной.
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