73% отдавших голос зелёным официально считают, что настало время "голосовать" вновь в 22 году.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:43
Свежая статистика:
73% отдавших голос зелёным официально считают, что настало время "голосовать" вновь в 22 году.
Додано: Суб 18 гру, 2021 02:04
Напомним, что в проекте американского бюджета на следующий год предусмотрен общий объем помощи Украине в размере 756 миллионов долларов, но цель Киева — один миллиард долларов поддержки от США — остается неизменной.
Додано: Суб 18 гру, 2021 04:16
Кейс Стерненко, который убил человека на видеокамеру и не понес за это ответственности - уже сам по себе сильный аргумент в пользу "внешнего управления". Без крыши от этого "внешнего управления" он бы вряд-ли сейчас записывал эти видосики.
Мураев - пожалуй наиболее адекватный политик в Украине на данный момент.
Додано: Суб 18 гру, 2021 09:25
А в случае со Стерненко, разве не самооборона?
Или он ходил по городу, искал жертв, убивал и снимал на камеру? И всё это по заказу госдепа?
По поводу мураева даже и не знаю, как его можно называть "адекватный политик", после его поноса словесного.
Всё имхо
Додано: Суб 18 гру, 2021 09:36
Я понимаю, что право на самозащиту для вас неприемлемо. Просто не обращайте внимания на Стерненко. Тут более доходчиво от другого блогера.
Слушайте, что несет этот комсомолец Мураев - 100% ретрансляция московской пропаганды. Печально, что для некоторых граждан Украины (радует, что уже для меньшинства) этот колаборант - "наиболее адекватный политик". А ведь 30 лет такие кадры, пролезая во власть (КПУ, ПСПУ, заеду, рыги, слуги...) специально, за бабло и в интересах северного соседа тормозят развитие Украины.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 18 гру, 2021 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 гру, 2021 09:51
Та видели мы эту "самооорону", догнал чувака и зарезал.
Обычный бандит этот Стерненко, который никогда не работал но жил на широкую ногу, занимался рекетом и крышеванием наркоточек, а когда замаячила перспектива сесть то стал "патриотом". Один факт меня поразил, на суде его защищали 5(пять) адвокатов.
Додано: Суб 18 гру, 2021 09:57
Re: Політичні дискусії
А порохаті можуть пояснити, чому Петро тікав від ДБР, терміново втік з України і придумав брехню про заздалегідь заплановане дипломатичне турне?
Додано: Суб 18 гру, 2021 10:44
Хоть не съел потом?
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