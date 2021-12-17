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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7558755975607561
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:43

Свежая статистика:
https://zn.ua/UKRAINE/ukraintsy-otvetil ... -hodu.html
73% отдавших голос зелёным официально считают, что настало время "голосовать" вновь в 22 году.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 02:04

Напомним, что в проекте американского бюджета на следующий год предусмотрен общий объем помощи Украине в размере 756 миллионов долларов, но цель Киева — один миллиард долларов поддержки от США — остается неизменной.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 04:16

  Schmit написав:

Кейс Стерненко, который убил человека на видеокамеру и не понес за это ответственности - уже сам по себе сильный аргумент в пользу "внешнего управления". Без крыши от этого "внешнего управления" он бы вряд-ли сейчас записывал эти видосики.
Мураев - пожалуй наиболее адекватный политик в Украине на данный момент.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 09:25

  Tegularius написав:
  Schmit написав:

Кейс Стерненко, который убил человека на видеокамеру и не понес за это ответственности - уже сам по себе сильный аргумент в пользу "внешнего управления". Без крыши от этого "внешнего управления" он бы вряд-ли сейчас записывал эти видосики.
Мураев - пожалуй наиболее адекватный политик в Украине на данный момент.

А в случае со Стерненко, разве не самооборона?
Или он ходил по городу, искал жертв, убивал и снимал на камеру? И всё это по заказу госдепа?
По поводу мураева даже и не знаю, как его можно называть "адекватный политик", после его поноса словесного.
Всё имхо
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 09:36

  Tegularius написав:

Кейс Стерненко, который убил человека на видеокамеру и не понес за это ответственности - уже сам по себе сильный аргумент в пользу "внешнего управления". Без крыши от этого "внешнего управления" он бы вряд-ли сейчас записывал эти видосики.
Мураев - пожалуй наиболее адекватный политик в Украине на данный момент.

Я понимаю, что право на самозащиту для вас неприемлемо. Просто не обращайте внимания на Стерненко. Тут более доходчиво от другого блогера.

Слушайте, что несет этот комсомолец Мураев - 100% ретрансляция московской пропаганды. Печально, что для некоторых граждан Украины (радует, что уже для меньшинства) этот колаборант - "наиболее адекватный политик". А ведь 30 лет такие кадры, пролезая во власть (КПУ, ПСПУ, заеду, рыги, слуги...) специально, за бабло и в интересах северного соседа тормозят развитие Украины.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 18 гру, 2021 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 09:50

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 09:51

  19yuriy91 написав:А в случае со Стерненко, разве не самооборона?
Или он ходил по городу, искал жертв, убивал и снимал на камеру? И всё это по заказу госдепа?
По поводу мураева даже и не знаю, как его можно называть "адекватный политик", после его поноса словесного.
Всё имхо

Та видели мы эту "самооорону", догнал чувака и зарезал.
Обычный бандит этот Стерненко, который никогда не работал но жил на широкую ногу, занимался рекетом и крышеванием наркоточек, а когда замаячила перспектива сесть то стал "патриотом". Один факт меня поразил, на суде его защищали 5(пять) адвокатов.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 09:57

Re: Політичні дискусії

А порохаті можуть пояснити, чому Петро тікав від ДБР, терміново втік з України і придумав брехню про заздалегідь заплановане дипломатичне турне?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 10:44

  unicdima написав:
  19yuriy91 написав:А в случае со Стерненко, разве не самооборона?
Или он ходил по городу, искал жертв, убивал и снимал на камеру? И всё это по заказу госдепа?
По поводу мураева даже и не знаю, как его можно называть "адекватный политик", после его поноса словесного.
Всё имхо

Та видели мы эту "самооорону", догнал чувака и зарезал.
Обычный бандит этот Стерненко, который никогда не работал но жил на широкую ногу, занимался рекетом и крышеванием наркоточек, а когда замаячила перспектива сесть то стал "патриотом". Один факт меня поразил, на суде его защищали 5(пять) адвокатов.

Хоть не съел потом?
19yuriy91
 
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